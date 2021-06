Kommentti: Teemu Pukilta kysyttiin 2017 asiaa, joka ei tulisi enää mieleenkään – yksi kommentti paljastaa, että Suomi on jo EM-kisojen voittaja

Suomessa ei enää tarvitse miettiä, olisiko häviäminen voittamista fiksumpaa. Niistä ajoista ei ole kauan, muistuttaa Janne Oivio.

Lohkovoitto on omissa käsissä. Niin uskomattomalta kuin se kuulostaa ja mahdottomalta vaikuttaa, Suomen miesten jalkapallomaajoukkue ei pelkästään taistele jatkopaikasta EM-kisoissa. Belgia-ottelussa kaikki on mahdollista lohkon ykköspaikasta nelossijaan.

No, vaatisihan lohkovoitto kohtalaisen suorituksen, kun vastaan tulee Belgia supertähtineen.

Yhtä kaikki. Kuka ikinä olisi uskonut, että kahden arvokisoissa pelatun vierasottelun jälkeen Suomi olisi tässä asemassa? Jatkopaikka on yhden onnistumisen päässä.

Ajatukset kääntyvät väkisin kesäkuuhun vuonna 2017. Uusi kilpailu, Kansojen liiga, alkaisi vuonna 2018. Suomi virui Fifa-rankingissa sijalla 108, Mosambikin, El Salvadorin, Päiväntasaajan Guinean ja Jordanian puristuksissa.

Kaikki muistavat perusidean: Euroopan maat jaettaisiin neljään liigaan, parhaimmista huonoimpiin. Suomi keikkui rankinginsa puolesta juuri C- ja D-liigojen välimaastossa.

Huono loppuvuosi 2017 olisi tiennyt Suomen asettamista D-liigaan. Tuolloin, erittäin hyvästä syystä, surkusarjan paikkaa suorastaan toivottiin.

Oltiin tilanteessa, jossa aidosti ja rehellisesti spekuloitiin, olisiko järkevintä nostaa kädet pystyyn ja taktikoida Suomelle D-liigan paikka. Se kun olisi miesten maajoukkueen ainoa realistinen tie historian ensimmäisiin arvokisoihin.

Toisinkaan ei ollut syytä ajatella. Hans Backen hirvittävä, voitoton vuosi jätti jälkeensä joukkueen, jossa parhaimmat pelaajat kuten Niklas Moisander, Perparim Hetemaj ja Alexander Ring eivät kukin omien harkintojensa jälkeen halunneet enää jatkaa sinivalkopaidassa.

Teemu Pukki jatkoi joukkueessa, mutta se ei juuri painanut vaakakupissa. ”Tehohyökkääjä” teki toukokuussa 2014 kaksi harjoitusottelumaalia Tshekin verkkoon. Sen jälkeen seuraavan kolmen ja puolen vuoden aikana verkko heilui yhden ainoan kerran maaottelussa.

– Emme todellakaan lähde taktikoimaan. Ei kukaan tule näihin maaotteluihin vain pelailemaan. Joka jätkä haluaa voittaa, Pukki sanoi tuolloin, kesäkuussa 2017, ilmiselvältä tuntuneen kysymyksen edessä.

Kaikki yllä mainittu tuntuu siltä, että se olisi tapahtunut vuosikymmeniä sitten, ja ihan jollekin muulle. Mutta se tapahtui. Ihan oikeasti.

Huuhkajat oli kovaa vauhtia porskuttaneiden suomalaisten palloilumaajoukkueiden joukossa musta lammas, jatkuva naurun aihe.

Markku Kanervalla ei ollut kummoisia työkaluja jatkaa Backen raunioilta.

Lähes päivälleen neljä vuotta myöhemmin Kanerva ja Pukki sanoivat peräkkäisinä päivinä kuin yhdestä suusta, että Suomella on yhä mahdollisuudet lohkovoittoon. EM-kisoissa. Lohkossa, josta löytyy maailman ykkönen Belgia, kivikova Tanska ja raivopäisen kotiyleisönsä edessä pelaava Venäjä.

– Suomen jalkapallohistorian isoin ottelu on edessä. Unelma, eli jatkopaikka, on elossa ja omissa käsissä, Kanerva alleviivasi ennen ottelua.

Kanervan joukkue on osoittanut EM-kisoissa olevansa oikeassa paikassa kentällä. Suomi ei hiipinyt kisoihin D-liigan takaportista, vaan etuovista EM-karsintojen kautta.

Joukkue, kuten valmentajansa, on osoittanut todellista kylmäpäisyyttä aivan uudenlaisessa tilanteessa.

Kaiken tämän vuoksi Belgia-peliä ei kannata sivuuttaa minään itsestään selvänä, varmana tappiona, jonka päätteeksi kisarupeama on ohi. Eihän noin periaatteessa Suomella pitäisi olla mitään toivoa Kevin De Bruynen johtamaa megatähtikatrasta vastaan. Mutta silti.

Jos Kanervan ryhmä on jotain edellisen neljän vuoden aikana osoittanut, niin sen, että tämä joukkue osaa uhmata ennakko-odotuksia. Ennen kaikkea ryhmä on ansainnut itselleen oikeuden puhua jatkopaikasta lohkossa hyvillä esityksillä.

On siis helppo sanoa, että kävi miten kävi tänään Belgiaa vastaan, Suomi on jo voittaja näissä EM-kisoissa. Kaikki, mitä Pietarissa ja Kööpenhaminassa on tapahtunut, on täysin vastoin mitään ennakkotapauksia, mitään niitä opetuksia, jotka suomalainen jalkapallo meille antoi kaikkien edellisten vuosikymmenten aikana. Siitä kannattaa iloita, ja näistä peleistä nauttia.

Eikä ole ollenkaan epärealistista ajatella, että Huuhkajien lento jatkuu maanantain jälkeen EM-kisoissa.