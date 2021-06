Belgian valmentaja varoittaa Suomesta – nämä ovat Huuhkajien vahvuudet Roberto Martinezin silmissä

Belgian valmentaja Roberto Martinez ei aliarvioi Huuhkajia.

Huuhkajat kohtaa maanantaina Pietarissa kivikovan Belgian, joka lukeutuu EM-kisojen suosikkien joukkoon.

Lempinimellä Punaiset paholaiset tunnettu joukkue on voittanut kaksi ensimmäistä lohko-otteluaan ja varmistanut jo pääsynsä pudotuspeleihin.

Jatkopaikasta huolimatta Belgian päävalmentaja Roberto Martinez ei lupaa ottaa iisisti Suomea vastaan. Päinvastoin, Martinez haluaa kipeästi kaataa Huuhkajat ja saada voiton avulla hyvän vireen päälle neljännesvälieriin.

– Näin näen tilanteen: jos voitamme kaikki kolme lohkovaiheen otteluamme, olemme valmiimpia jatkopelien haasteisiin, Martinez sanoi belgialaisen Sportza-kanavan mukaan.

Video: jutun pääkuvana olevalla videolla IS:n Venäjällä olevat jalkapallotoimittajat Janne Kosunen ja Janne Oivio keskustelevat tulevasta Belgia-ottelusta.

Martinez ei odota helppoa voittoa. Hän varoitti mediaa Suomen vahvuuksista.

– Vastassa on hyvä joukkue. He ovat vahvoja puolustamaan, Suomi on päästänyt vain yhden maalin EM-kisoissa pelaamiensa 180 minuutin aikana. Meidän on syytä varoa heidän vastaiskujaan ja heidän kahta vaarallista hyökkääjäänsä [Teemu Pukkia ja Joel Pohjanpaloa], Martinez sanoi.

Jo aiemmin Martinez kertoi, ettei aio lepuuttaa avainpelaajiaan Suomea vastaan. Hän sanoi perjantaina, että loukkaantumisista toipuvat tähdet Axel Witsel, Eden Hazard ja Kevin De Bruyne ovat erittäin todennäköisesti avauskokoonpanossa Huuhkajia vastaan.

Belgialta puuttuvat Suomea vastaan polvivammasta kärsivät Thorgan Hazard ja avausottelussa Venäjää vastaan loukkaantunut Timothy Castagne.