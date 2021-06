Tasavallan presidentin tervehdys nostatti kylmät väreet Huuhkajien puolustajassa – ”Elämämme mahdollisuus näyttää”

Huuhkajien puolustajan Jere Urosen puheenvuorossa oli vahva isänmaallinen ote.

Terijoki

Suomen puolustajaa Jere Urosta ei pelota hitustakaan, vaikka hän – jos kuka – tuntee maanantain vastustajan Belgian vahvuudet.

Belgialalaista Genkiä seuratasolla edustava Uronen linjasi sunnuntaina Suomen tavoitteen yksiselitteisesti.

– Meidän yksi unelmamme toteutui kisoihin pääsemisellä. Siitä hetkestä lähtien aloimme unelmoida jatkopaikasta, Uronen sanoi.

Suomi etenee EM-kisoissa jatkoon voittamalla Belgian ja on erittäin lähellä jatkopelejä tasapelilläkin. Tappiokaan ei välttämätä tappaisi mahdollisuuksia.

– Tärkeintä, että noudatamme pelisuunnitelmaamme mahdollisimman hyvin. Siitä löytyvät aseet Belgiaakin vastaan.

Huuhkajat on saanut valtavasti onnentoivotuksia päämajaansa Venäjän Repinoon. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lähettänyt joukkueelle tervehdyksensä.

– Kun tasavallan presidentti lähetti viestin, tuli ihan kylmät väreet. Muitakin viestejä on tullut niin paljon, että sydäntä lämmittää, Uronen sanoi.

Hän kertoi saaneensa lisäksi henkilökohtaisia viestejä useilta nykyisiltä ja entisiltä pelikavereiltaan eri maista.

Päävalmentaja Markku Kanerva istui mediatilaisuudessa Urosen vieressä ja lisäsi nopeasti:

– Toivottavasti huomisen Belgia-pelin jälkeen saamme purkaa onnitteluviestejä.

Jere Uronen (kesk.) Huuhkajien kevyessä alkulämmittelyssä Terijoella.

Jere Uronen kunnioittaa mutta ei kauhistele Belgian kykyjä.

Kanerva ei peitellyt sitä, mikä Huuhkajia maanantaina odottaa.

– Suomen jalkapallohistorian isoin ottelu on edessä. Hurja unelma pääsystä jatkoon on elossa ja omissa käsissämme. On hienoa, että olemme pelanneet itsemme tähän tilanteeseen, päävalmentaja sanoi.

Uronen näytti mediatilaisuudessa huolettomalta. Paineet ja jännitys kasautuvat kunnolla vasta ottelun lähestyessä itse pelipäivänä.

– Voin taata, että joka ikinen jätkä lähtee lähtee kentälle täynnä uskoa ja itseluottamusta ja ylpeänä siitä, että saa kantaa Suomen pelipaitaa, puolustaja lupasi.

Päävalmentaja Kanervan mukaan kenelläkään Suomen pelaajista ei ole pelaamisen estävää vammaa. Teemu Pukki pelaa nilkka teipattuna mutta täysikuntoisena.

Belgian kokoonpano jää arvailtavaksi. Joukkue on jo varmistanut jo jatkopaikan, ja päävalmentaja Roberto Martinez antanee vastuuta sellaisille, jotka ovat pelanneet näissä kisoissa vasta vähän tai eivät ollenkaan.

Suomi voitti EM-kisojen avauksessaan Tanskan 1–0 ja hävisi toisen ottelun Venäjää vastaan 0–1. Kolmas ja ratkaiseva ottelu Belgiaa vastaan alkaa maanantaina kello 22.00.

Belgian tähtipelaaja Kevin De Bruyne ja valmentaja Thierry Henry olivat hyvällä tuulella sunnuntain harjoituksissa.

Suomen päävalmentaja Markku Kanerva tiimeineen on tutkinut Belgian ominaisuudet läpikotaisin ja laatinut tarkan pelisuunnitelman.

– Kun katsoo Belgian pelaajalistaa, onhan se huikea, Kanerva sanoi ja jopa naurahti.

– Laatua löytyy joka pelipaikalle. En usko, että (avauskokoonpanon muuttaminen) aiheuttaa Belgian pelitavassa tai -ryhmityksessä muutoksia.

Belgian kovimpana ässänä pelaa Kevin De Bruyne, yksi maailman parhaista pelaajista. Suomi ei aio asettaa De Bruyneä erikoisvartiointiin.

– Ei voi yhtä lähteä pysäyttämään: sitten joku 25 muuta rankaisee. Meille jokaiselle tämä on elämän mahdollisuus näyttää, mitä osaamme, Uronen sanoi.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan maarankingissa Belgia on ykkönen ja Suomi löytyy sijalta 20.

Markku Kanerva on katsonut joukkueensa valmistautumista Belgia-otteluun tyytyväisenä.

– Aistin, että pelaajamme ovat odottavalla tuulella, mutta sopivan rentoja. Tähän mennessä ei ole tarvinnut tehdä mitään toimenpiteitä ylilatautumisen takia, hän sanoi.