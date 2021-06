Huuhkajien historian suurin peli lähestyy – millä tuloksilla Suomi menee jatkoon? IS selvitti kaikki vaihtoehdot

Suomi voi yhä voittaa oman alkulohkonsa – tai olla lohkon viimeinen. Suomi voi mennä jatkoon kolmella pisteellä negatiivisella maalierolla tai karsiutua neljällä pisteellä maalierolla 0. Kaikki on yhä avoinna ennen lohkojen päätöskierroksia.

Jalkapallon turnausmatematiikka on jälleen näyttänyt monipuolisuutensa meneillään olevissa EM-kisoissa.

Suomen kannalta aivan kaikki on auki ennen viimeistä alkusarjan peliä Belgiaa vastaan maanantaina kello 22.00. Kyseessä on Huuhkajien historian suurin ottelu, kun pelissä on paikka EM-kisojen pudotuspeleihin.

Suomi voi yhä sijoittua alkulohkossa mille tahansa sijalle 1–4. Lohkovoiton ja jumbosijan välillä on vain 90 minuutin taisto Fifan maailmanrankingin ykköstä vastaan.

Vaikka Suomi häviäisi Belgialle, Huuhkajat voi edetä lohkokolmosten vertailussa kolmella pisteellä ja negatiivisella maalierolla jatkoon. Vastaavasti tasapeli, neljä pistettä ja maaliero 0 ei aukottomasti riitä jatkopaikkaan.

Vain voitto Belgiasta vie Huuhkajat vuorenvarmasti neljännesvälieriin.

IS käy läpi Suomen kaikki vaihtoehdot mahdolliseen lohkokolmosten vertailuun saakka.

Lohkosijoitus

Suomi voittaa lohkon: Suomi voittaa lohkon millä tahansa voitolla Belgiasta, jos Venäjä ei voita Tanskaa. Jos Venäjä voittaa Tanskan, kärkikolmikko olisi kaikki kuudessa pisteessä. Venäjän maaliero keskinäisissä otteluissa on 1–3, Belgian tällä hetkellä 3–0 ja Suomen 0–1, eli tässä tapauksessa voittaakseen lohkon Suomen täytyisi höykyttää Fifan maailmanlistan ykkönen vähintään kolmella maalilla.

Romelu Lukaku on Belgian vaarallinen tähtihyökkääjä.

Suomi on lohkon kakkonen: Suomi on lohkon kakkonen voittamalla Belgian maalilla tai kahdella, jos Venäjä voittaa samaan aikaan Tanskan. Suomi on lohkokakkonen myös tasapelillä, jos Tanska voittaa Venäjän. Tällöin pisteet olisivat Belgia 7, Suomi 4, Tanska 3 ja Venäjä 3.

Suomi on lohkon kolmonen: Suomi on lohkon kolmas ja etenee lohkovertailuun joko neljällä tai kolmella pisteellä, jos Suomi pelaa tasan tai häviää Belgiaa vastaan ja samaan aikaan Venäjä voittaa tai pelaa tasan Tanskan kanssa.

Suomi on lohkon jumbo: Kinkkisin tilanne on, jos Suomi häviää Belgialle ja Tanska voittaa Venäjän 1–0. Tällöin Suomi, Venäjä ja Tanska ovat kaikki kolmessa pisteessä, ja keskinäisten ottelujen maaliero on kaikilla 1–1. Tällöin joudutaan koko lohkon maalierovertailuun. Tanskan 1–0-voiton jälkeen Tanskan maaliero olisi 2–3 ja Venäjän 1–4, eli Suomi voi jäädä lohkojumboksi vain, jos se häviää Belgialle vähintään kolmella maalilla.

Jos Suomi häviää Belgialle 0–3, Suomen ja Venäjän maaliero olisi täysin identtinen, jolloin mentäisiin laskemaan fair play -pisteitä eli turnauksessa saatuja keltaisia (1 piste) ja punaisia (3 pistettä) kortteja, ja pienemmän pistemäärän kerännyt olisi lohkon kolmas. Jos fair play -pisteetkin ovat tasan, katsottaisiin maailmanrankingia, ja siinä puolestaan Venäjä on parempi.

Kaikista surkein tilanne olisi se, että Suomen hävitessä Belgialle Tanska voittaisi Venäjän millä muulla yhden maalin erolla tahansa kuin 1–0. Esimerkiksi Tanskan 2–1-voitossa keskinäisten ottelujen maaliero olisi Suomella 1–1 ja Tanskalla sekä Venäjällä 2–2. Tällöin Suomi jäisi karusti ruikuttamaan lohkojumboksi pienimpien tehtyjen maalien takia. Sama pätee kaikissa isommissakin Tanskan yhden maalin voitoissa.

Suomi menee jatkoon 3 pisteellä

Kuuden lohkokolmosen vertailusta neljä parasta etenee pudotuspeleihin. Jos Suomi on lohkonsa kolmas, sen täytyy siis jättää vertailussa taakseen vähintään kahden muun lohkon kolmanneksi sijoittunut.

Jos Suomi häviää maanantaina Belgialle, Suomi jää 3 pisteeseen ja Suomen maaliero on parhaimmillaankin –1. Seuraavilla tuloksilla muiden lohkojen lohkokolmoset jäisivät vertailussa Huuhkajien taakse. Edellä esitetyistä skenaarioista täytyy siis toteutua vähintään kaksi, jotta Suomi voi edetä jatkoon kolmella pisteellä.

Lohko A: Sveitsi ja Turkki pelaavat tasapelin. Tällöin Sveitsi on lohkokolmonen kahdella pisteellä. Turkki saa myös voittaa Sveitsin, sillä Turkin maaliero kahden ottelun jälkeen on murheellinen –5, eli parin maalin voitollakin Turkki jäisi kolmella pisteellä Huuhkajien taakse, ellei Suomi täysin romahda Belgiaa vastaan.

Turkki on ollut EM-kisojen suurin pettymys. Merih Demiraliakin harmittaa.

Lohko C: Ukraina ja Itävalta ratkaisevat keskinäisessä ottelussa lohkokakkosen ja kolmosen kohtalon. Molemmilla on nyt 3 pistettä, Itävallan maaliero on 3–3 ja Ukrainan 4–4. Nyrkkisääntö on se, että Ukraina–Itävalta-ottelussa voittoero on oltava vähintään maalin verran isompi kuin ero, jolla Suomi häviää oman ottelunsa. Tällöin häviäjän maaliero painuu ainakin pykälän verran huonommaksi kuin Suomella.

Lohko D: Jos Kroatia ja Skotlanti päätyvät tasapeliin, molemmat päätyvät kahteen pisteeseen ja Kroatia jää lohkokolmosena kahdella pinnalla Suomen taakse.

Lohko E: Puola ei saa voittaa päätöspelissä Ruotsia, eivätkä Slovakia ja Espanja saa päätyä tasapeliin. Slovakian voitolla Espanjasta lohkokolmonen Espanja jäisi 2 pisteeseen. Espanjan voitolla Slovakiasta lohkokolmonen olisi puolestaan Slovakia, jonka maaliero on nyt myös 0. Vähintään maalia suurempi tappio Espanjalle kuin Suomi kärsii Belgialle pitää Slovakian vertailussa Suomen takana.

Jopa moninkertainen arvokisamitalisti Espanja voi jäädä lohkovertailussa Suomen taakse.

Lohko F: Jos Saksa voittaa tai pelaa tasan Unkarin kanssa sekä Portugali häviää Ranskalle, lohkokolmoseksi jäisi Portugali. Sen maaliero on nyt 5–4, eli Portugalin pitäisi notkahtaa Ranskalle ainakin kolmella maalilla. Jos taas Saksa häviää Unkarille, myös Portugalin pitää hävitä Ranskalle. Tällöin Saksa olisi lohkokolmonen kolmella pisteellä, mutta sen maaliero on nyt 4–3, eli pustan poikien pitäisi lyödä Die Mannschaft vähintään kolmella maalilla, jotta Saksa jäisi maalierolla Huuhkajien taakse.

Suomi karsiutuu 4 pisteellä

Jos Suomi pelaa tasan Belgian kanssa, Suomen loppusaldo on neljä pistettä ja maaliero 0. Suomi tuskin pelaa runsasmaalista tasapeliä, todennäköisimmät vaihtoehdot ovat 0–0 tai 1–1, jolloin Suomen lopulliseksi maalieroksi jäisi 1–1 tai 2–2.

Seuraavilla tuloksilla muiden lohkojen kolmoset menevät vertailussa Suomen edelle. Näistä vaihtoehdoista peräti neljän pitää toteutua, jotta Suomi karsiutuisi pudotuspeleistä neljällä pisteellä.

Lohko A: Wales häviää Italialle korkeintaan kahdella maalilla (Walesin maaliero nyt 3–1), ja Sveitsi möyhentää Turkin vähintään kolmella maalilla, jolloin sen maaliero nousee vähintään 4–4:ään. Näin Wales tai Sveitsi pysyy lohkokolmosena neljällä pinnalla Suomen edellä enempien tehtyjen maalien ansiosta.

Sveitsi ja Xherdan Shaqiri voivat vielä nousta murskavoitolla Turkista Suomen edelle.

Lohko C: Ukraina ja Itävalta pelaavat tasan, jolloin molemmat nousevat neljään pisteeseen. Itävalta on lohkokolmonen (maaliero nyt 3–3) eli jää Suomen edelle enempien tehtyjen maalien takia.

Lohko D: Kroatian ja Skotlannin välisessä ottelussa Kroatia ohittaa Huuhkajat vähintään maalin voitolla (Kroatian maaliero nyt 1–2), Skotlanti puolestaan tarvitsee Suomen ohittamiseen vähintään kahden maalin voiton (Skotlannin maaliero 0–2). Lisäksi Englanti saa voittaa Tshekin korkeintaan kahdella maalilla (Tshekin maaliero 3–1) ilman, että mahdollisesti lohkokolmoseksi putoava Tshekki jää Suomen taakse. Jos Englanti ja Tshekki pelaavat tasan, ne ovat ilman muuta lohkon ykkönen ja kakkonen, jolloin pelkästään Kroatian ja Skotlannin välinen ottelu ratkaisee.

Lohko E: Puolan voitto Ruotsista merkitsisi, että lohkon kolmosella on neljä pistettä. Ruotsi on lohkokolmonen kaikissa muissa tapauksissa paitsi hyvin isolukuisella yhden maalin tappiolla (2–3 ja suurempi) ja Slovakian samanaikaisella tasapelillä Espanjan kanssa. Silloin Slovakia olisi kolmas. Ruotsin maaliero on nyt 1–0, eli 1–2-tappiolla maaliero menisi 2–2:een. Slovakian maaliero on nyt 0 (2–2), ja se muuttuu korkeintaan tehtyjen ja päästettyjen maalien osalta.

Lohko F: Jos Saksa voittaa Unkarin ja Portugali voittaa Ranskan korkeintaan maalilla, Ranska on lohkokolmonen neljällä pisteellä (maaliero nyt 2–1). Portugalin ja Ranskan tasapelillä Portugali on lohkokolmonen, ja sen maalieroksi jäisi +1, eli siinä vaihtoehdossa Portugali pysyy Suomen edellä.

Jos Portugali saa Ranskalta pinnan, se pysyy neljän pinnan vertailussa Suomen yläpuolella. Cristiano Ronaldo on tehnyt kisoissa jo kolme maalia.

Jos taas Saksa ja Unkari päätyvät tasapeliin ja Portugali voittaa Ranskan, lohkokolmonen on Saksa, jonka maalieroksi jäisi +1. Portugalin ja Ranskan tasapelillä lohkokolmoseksi putoaisi Portugali maalierolla +1, mutta sekä Saksa että Portugali pysyisivät Huuhkajien edellä.

Jos taas Unkari voittaa Saksan vähintään kolmella maalilla, ja siinä sivussa Ranska ei voita Portugalia, lohkokolmonen olisi Unkari, jonka maaliero nousisi vähintään 4–4:ään, eli Unkari ohittaisi Suomen enempien tehtyjen maalien ansiosta.