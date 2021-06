Huuhkajien jätti Paulus Arajuuri kertoo nyt, miksi hän laulaa Maamme-laulun aina hymyillen: ”Sillä hetkellä on aikaa tuntea”

Paulus Arajuuri arvelee, että tänä vuonna läheiset eivät halua häntä kotiin juhannukseksi.

– Itse olen pyrkinyt tänne koko elämäni. Nyt kun tänne on päästy, pitää pystyä nauttimaan.

Huuhkajien topparin Paulus Arajuuren hyväntuulisuus, positiivisuus ja rauhallisuus tarttuvat välittömästi. Puolustaja edustaa Suomea ylpeänä haluten nauttia EM-kisoissa kaikesta, mistä nauttia voi. Maanantain Belgia-ottelukin hymyilyttää häntä leveästi. Suomi pelaa siinä paikasta jatkopeleihin.

Onko edessä urasi suurin ottelu?

– Varmasti on, kävi miten kävi. Jos itse kisat ovat hienointa, mitä pääsee kokemaan, nyt vastassa on maailman ykkönen ja mahdollisuus jatkopaikkaan. Toivottavasti isoja pelejä tulee lisää, Arajuuri vastaa.

Ajatus Suomen mahdollisesta jatkopaikasta ei hallitse ajatuksia.

– Ottelu on tosi erityinen, mutta kun lähtee fudispeliin, ei saa miettiä etukäteen liikaa tulosta. Haetaan nappisuoritusta, jolla pystyisi tekemään sen huipputuloksen. Sen verran olen laskenut, että tasapelikin olisi meille tosi hyvä tulos, Arajuuri sanoo.

Arajuuri laulaa Maamme-laulun ennen ottelua aina hymyillen, mistä katsojakin saa hyvän mielen.

– Asia liittyy varmasti juuri siihen hetkeen. Se on niin ainutlaatuinen, ja siitä on aina unelmoinut. Kaikki menee niin nopeasti ohi, fokus on nopeasti itse pelissä. Sillä hetkellä on aikaa tuntea ja reflektoida, Arajuuri sanoo.

Otteluissa hän pelaa tosissaan ja äärimmäisen voitonnälkäisesti. Iso 192-senttinen puolustaja profiloituu näissä EM-kisoissa jättien vastustajaksi. Ensin tuli Venäjän 197-senttinen hyökkääjä Artjom Dzjuba, sitten tulee Belgialta 191-senttinen pikajuna Romelu Lukaku tai 190-senttinen Christian Benteke.

Niissä kaksinkamppailuissa kysytään voimaa, taitoa ja oikea-aikaisuutta.

– Kaikki ovat eri tyyppisiä, mutta maailman huippuja omissa jutuissaan.

Paulus Arajuuri ja Artjom Dzuba ottivat yhteen monta kertaa Venäjä–Suomi-ottelussa.

Romelu Lukaku on Belgian hyökkäyksen ykkösässä.

Suomalaispuolustajan tunnelma putoaa haastattelun aikana vain kerran: kun hän kertoo tanskalaistähti Christian Eriksenin sairauskohtauksesta. Eriksen sai sydänpysähdyksen kesken ottelun Suomea vastaan kisojen avausviikonloppuna.

– Oli varmasti kaikille tosi vaikea jatkaa sitä peliä. Voi vain kuvitella, mitä tanskalaiset kävivät läpi. Luojan kiitos, kaikki meni hyvin ja tilanne näyttää nyt paremmalta, Arajuuri sanoo Eriksenistä.

Suomi voitti Tanskan, mutta hävisi sen jälkeen Venäjälle. Eriksen on päässyt pois sairaalasta. Suomen on pakko katsoa eteenpäin.

Arajuuri valmistautuu Belgia-otteluun muun muassa mielikuvaharjoituksilla.

– Käyn läpi mahdollisia tilanteita: miten löydän mihinkin positiivisen ratkaisun, millaisia liikkeitä vastustajat tekevät ja mitä pitää huomioida? Latausta ei tarvitse erikseen hakea. Pitää jopa varoa, ettei se mene yli. Adrenaliini tulee automaattisesti kentälle kävellessä.

” Totta kai on kova ikävä, mutta ei haittaa, vaikka reissu venähtäisi vieläkin.

Huuhkajien ydinryhmä on ollut tiiviisti yhdessä keskenään ja omassa koronakuplassaan nelisen viikkoa. Koti-ikävä ja läheisten kaipuu käväisevät ajoittain mielessä, mutta missio ei hämärry.

– Totta kai on kova ikävä, mutta ei haittaa, vaikka reissu venähtäisi vieläkin. Paluulippu on auki. Varmasti me kaikki elämme nyt unelmaamme. Ainakin itse ajattelen, ettei homma voi tästä siistimmäksi muuttua, Arajuuri sanoo.

Paulus Arajuuri huutamassa kapteenina tsemppiä Huuhkajille Venäjä-ottelussa.

Paulus Arajuuri pyyhkii hikeä Suomen harjoituksissa. Hän on tottunut helteisiin myös arjessaan, koska hän edustaa seuratasolla kyproslaista Pafosia.

Hän kehuu Suomen poikkeuksellisen tiivistä joukkuehenkeä. Vapaa-aika koronakuplassa sujuu omalla painollaan.

– Kaverit ovat tosi läheisiä, ja aika kuluu hyvin. Täällä on tarjolla esimerkiksi korista, uimista ja snookeria. Varmasti jotkut pelaavat pleikkaakin. Itse kuulun jo veteraanimiehistöön. Tarvitsen myös lepoa. Ja fudista on tullut katsottua harvinaisen paljon. Löytyy mukava sohva ja skriini, 33-vuotias puolustaja kertoo Huuhkajien hotellioloista.

Arajuuren fiilistelyt ymmärtää hyvin. Hän on pelannut itsensä huipulle todella kovalla työllä ja sitkeydellä. Hän kolusi aikuisuransa alussa Suomessa alasarjoja, sai lopulta tungettua jalkansa Veikkausliigaan, josta tie vei ulkomaille 2010.

” Näille stadioneille kun pääsee, tunne on uskomaton. Olen äärimmäisen onnellinen ja ylpeä ollessani täällä.

Maajoukkue ja arvokisat tarjoavat Arajuurelle suuren palkinnon, josta hän selvästi nauttii.

– Näille stadioneille kun pääsee, tunne on uskomaton. Olen äärimmäisen onnellinen ja ylpeä ollessani täällä.

Lisää tunnemyrskyä luo Suomen virallinen kisakappale Sukupolvien unelma, jota on soitettu stadioneilla ennen Huuhkajien kisaotteluita. Kappale on Pauluksen veljen Niila Arajuuren tekemä ja esittämä.

– Kun on kaukana kotoa, kauan poissa ja kuulin isoveljen kisabiisin ekan kerran stadionilla kisoissa, tuli hetkeksi kylmät väreet. Olen niin suuri veljeni fani, puolustaja sanoo.

Jälleennäkemisen kiire ei juuri nyt paina. Suomi etenee alkulohkostaan varmasti jatkoon, jos voittaa Belgian. Tasapelilläkin oltaisiin lähellä. Unelmien kisamatka pitenisi yli keskikesän perinnejuhlan.

– Perhe ja muut läheiset toivovat nyt varmaan ekaa kertaa ikinä, etten ole juhannuksena paikalla!