Huuhkajien kokenut kuntoutusvalmentaja Jari-Pekka Keurulainen liikuttuu edelleen puhuessaan Suomen pelaajista.

Terijoki

Huuhkajien kokenut kuntoutusvalmentaja Jari-Pekka Keurulainen luuli nähneensä jo kaiken. EM-kisojen avausottelu Tanskaa vastaan toi eteen ennen kokemattoman draaman, kun tanskalaistähti Christian Eriksen sai vakavan sairauskohtauksen kesken ottelun.

Kun Ilta-Sanomat kysyi Keurulaiselta lauantaina, että miten Suomi välttää liiallisen jännittämisen maanantain Belgia-ottelussa, valmentaja palasi Tanska-ottelun kauhunhetkiin. Näiden jälkeen tärkeäkään ottelu ei pelota.

– Karmiva tragedia, joka oli syntymässä, sekoitti henkisesti. Pukukopissamme istuttiin tunti niin, että kukaan ei sanonut sanaakaan. Kaikki kävivät asiaa läpi itsenäisesti. Ei tarvittu sanoja. Riitti että jokainen sai purkaa sitä itsenäisesti. Sen jälkeen vielä pystyttiin nousemaan peliin mukaan, Keurulainen kertasi Tanska-ottelua.

Tuota tasapainoa tarvittiin kaikkien odottaessa tietoa Eriksenin tilasta.

– Se oli minun jalkapallourani ehkä sykähdyttävin hetki. En ole ikinä ollut vastaavassa tilanteessa ja nähnyt, mitä se mentaalisesti pelaajille merkitsee. Se oli aika vaikuttavaa, Keurulainen sanoi liikutuksen pyrkiessä taas pintaan.

– Pidän sitä ihmeenä. Pelaajat kävivät tosi syvällä ja varmasti osaltaan miettivät sitä, että onko heistä jatkamaan peliä. Tanskan kopissa oli varmasti sama juttu vielä kovemmin.

Suomen koko joukkue seurasi järkyttyneenä tilannetta, jossa Christian Eriksenille annettiin ensiapua. Jari-Pekka Keurulainen kuvassa oikealla.

Christian Eriksenin sairauskohtaus kesken Tanska–Suomi-ottelun järkytti.

Suomen ja Tanskan joukkueet palasivat kentälle lähes kahden tunnin tauon jälkeen, kun sairaalasta oli saatu tieto Eriksenin voivan olosuhteisiin nähden hyvin.

Suomi voitti Tanskan 1–0.

Eriksenin toipuminen on edennyt hyvin ja hän on jo päässyt sairaalasta.

Keurulainen, 65, on nähnyt erittäin läheltä monta suomalaista maajoukkuesukupolvea. Nykyinen nousee poikkeukseksi jo kisastatuksellaan.

Valmentaja kehuu sitä, miten ammattimaisesti kaikki pelaajat ovat tehneet työnsä.

– Intensiteetti on huokunut positiivisesti. Kaikki ovat olleet peliminuuttien määrästä huolimatta sataprosenttisesti mukana siinä, mitä on tehty harjoituksissa, otteluihin valmistautumisessa, otteluissa ja niiden jälkeen. Se on lisännyt joukkueen kiinteyttä. Tämä on hyvin yhtenäinen joukkue, ja tosi tasapainoinen.

Keurulainen on itsekin edelleen viimeisen päälle huipputikissä, mitä myös hyökkääjä Teemu Pukki korosti lauantaina Suomen mediatilaisuudessa.

Valmentaja vetää joukkueelle aina alkuverryttelyn kärjessä ennen harjoituksia. Suurimman arvostuksen hän kerää ehkä sittenkin kuntoutusosaamisellaan.

Jari-Pekka Keurulainen vetämässä Suomen EM-kisajoukkueen alkuverryttelyä Terijoella.

Kun esimerkiksi Pukki loukkasi nilkkansa edustamansa Norwichin ottelussa keväällä, hän tiesi heti, keneen ottaa yhteyden.

– ”Gene” (Keurulainen) on huipputyyppi. Minulle oli itsestään selvyys, että Genen kanssa laitetaan jalka kuntoon, Pukki kertoi.

Kuntoutusvalmentaja kertasi tyytyväisenä Pukin nilkan parantamiseksi tehtyä työtä.

– Etenimme hommassa näin jälkikäteen katsottuna aika onnistuneesti. Ei ole tullut takapakkia. Vamma ei haittaa millään tavalla. Nilkan teippauksella pyritään suojaamaan, ettei vamma pääse uusiutumaan. Kaiken kaikkiaan pelikyky on täydellinen.

Keurulaisen jalkapallotaidot eivät rajoitu pelaajien fysiikkaan. Helsinkiläinen on toiminut esimerkiksi veikkausliigavalmentajana 1990-luvulla HJK:ssa, TPV:ssä ja FinnPassa.

Hän voitti HJK:ssa Suomen mestaruuden 1992 ja hänet palkittiin sinä vuonna Suomessa vuoden jalkapallovalmentajana. Palkintokaapista löytyy myös kaksi Suomen cupin mestaruutta.

Keurulainen palkittiin pitkästä huipputyöstään 2019 suomalaisen jalkapallon ehkä arvostetuimmalla palkinnolla, Captain’s Ballilla.