Asiantuntija jyrähtää: Tämä asia Huuhkajien on pakko korjata elintärkeään Belgia-otteluun

Marko Rajamäki linjaa tärkeimmät pointit Suomen viimeisestä EM-lohkovaiheen ottelusta, jossa vastaan tulee Belgia.

Teemu Pukin on onnistuttava, jos Suomi haluaa pisteitä tärkeästä pelistä.

Suomi kohtaa Belgian maanantaina, ja panoksena on paikka EM-kisojen 16 parhaan joukossa. Suomi voi selvitä jatkoon niukalla tappiollakin, mutta tasapeli tekisi jatkopaikasta lähes varman.

Ilta-Sanomien asiantuntija Marko Rajamäki nosti esiin viisi elintärkeää asiaa tulevasta ottelusta.

1. Valmennuksen suunnitelmat selväksi

Joku menee kolmella pisteellä jatkoon, siihen uskon. Mutta onko se Suomi? Belgiaa vastaan jos häviää, niin ei saa hävitä suurinumeroisesti. Maaliero on tärkeä.

Suomen etu on, että A- ja C-lohkot pelataan loppuun ennen Belgia-peliä. Toisin sanoen silloin Markku Kanervan tiimi tietää jo ennen peliä kahden kolmosena olevan joukkueen tilanteen. Se informoi paljon sen suhteen, millaisella riskitasolla Suomen kannattaa pelata.

Tämä tarkoittaa tietysti vain ottelun loppua, noin viimeistä varttia. Tietenkin Suomen pelisuunnitelma tähtää voittoon tai ainakin tasapeliin. Mutta etukäteistieto kahdesta muusta lohkosta auttaa päättämään, millaisella suunnitelmalla ottelun loppu kannattaa pelata: pitääkö hakea maaleja riskillä vai keskittyä pitämään oma pää puhtaana.

Ja ne suunnitelmat on todella oltava valmiina.

2. Belgialle tämä on ”harjoituspeli”

Valmentaja Roberto Martinez kertoi ennen peliä, että Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Axel Witsel ja Thomas Vermaelen pelaavat varmasti aloituskokoonpanossa. Martinezilla on tähän varaa, koska Belgia on jo jatkossa.

Martinez katsoo ja suunnittelee jo kohti neljännesvälieriä, koska hänellä on siihen varaa. Siksi nyt nimimiehet pelaavat ja hakevat pelituntumaa. Se on valmentajalle kesken arvokisojen melkoista luksusta.

Valmentajalla on varaa suhtautua tähän peliin hieman kuin valmistautumisena, ja se näkyy Martinezin suorasukaisuudessa pelaajavalinnoista. Jos tämä olisi jatkon kannalta kriittinen peli, hän ei varmasti sanoisi mitään.

3. Suomen vaikea valmistautua

Koska Belgia saattaa hyvinkin peluuttaa varsin sekalaista seurakuntaa, se vie Suomelta yhden edun pois. Aiemmissa peleissä Kanervan tiimin pedantti ennakkotyö tarkoitti sitä, että vastustajien pelaajavalinnat osattiin ennakoida, ja Huuhkajille pystyttiin antamaan todella paljon yksityiskohtaista tietoa vastaan tulevien pelaajien vahvuuksista ja heikkouksista.

Kun monella pelipaikalla on epäselvää, kuka pelaa – esimerkiksi onko kärjessä Romelu Lukaku vai sittenkin varamies kuten aivan erityyliset Chrstian Benteke tai Michy Batshuayi, ei ohjeita ja dataa voi hirveästi antaa. Informaatiostakin voi tulla tulvaa.

4. Suunnanmuutospeli kuntoon

Suomen on pakko korjata tämä asia pelissään. Venäjää vastaan saatiin riistojen jälkeen muutama hyvä paikka, esimerkiksi Joel Pohjanpalon hylätty maali.

Fakta silti on, että paikkoja tuli liian vähän, Tanskaa vastaan suunnanmuutospelaaminen tuotti tasan nolla paikkaa. Tämä kertoo siitä, että vastustajat ovat huippulaadukkaita, mutta tilanne on saatava muuttumaan. Kun Suomi puolustaa eteenpäin eli käy vastustajaa kohti, silloin on voitettava palloja, koska niistä asemista pääsee nopeasti hyökkäämään toiseen suuntaan.

Kun paikka tulee, se on käytettävä. Suomi tarvitsee nyt ”Super-Pukkia”. Teemu Pukki on ollut tähänkin asti hyvä, mutta nyt tarvitaan sitä Super-Pukkia, joka kantoi Suomen EM-kisoihin.

5. De Bruyne kuriin, mutta mites ne muut?

Suomi ei saa tästä pelistä pistettäkään, jos De Bruyne saa mellastaa vapaasti. Suomen on lähdettävä hidastamaan häntä samalla tavalla kuin oli suunnitelma Christian Eriksenin kohdalla: syöttösuunnat häntä kohti on peitettävä. De Bruyne ei saa päästä palloon, eikä varsinkaan kääntymään ja juoksemaan kohti Suomen maalia.

Tämä on asia numero yksi. Sitten se seuraava. Tanskan runkopelaajat ykköstähden takana ovat kovaa laatua, mutta Belgialla on kaksi joukkueellista maailman eliittipelaajia. Vaikka De Bruyne onkin jo lähes Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon kastissa ja hänen hidastamisensa on ykkösprioriteetti, niin kentälle jää silti yhdeksän muuta uhkaa.

Tästä tulee todella hikinen iltapuhde Suomelle. Jos suunnitelma onnistuu, ottelusta on silti otettavissa jatkopaikkaan oikeuttava tulos.