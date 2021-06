Huuhkajien pelaajilta kysyttiin Cristiano Ronaldon aloittamasta trendistä – suora vastaus yllätti

Cristiano Ronaldon Coca-Cola-tempaus puhuttaa edelleen.

Jalkapalloileva maailma seuraa aina herkeämättä Cristiano Ronaldon tekemisiä. Erityisen polttopisteessä Ronaldon toimet ovat arvokisoissa, kun mediahuomio on suurimmillaan.

Ronaldo siirsi lehdistötilaisuudessa edestään Coca-Cola-pullon ja halusi vettä sen sijaan. Vaikka vesi oli saman firman tuote, se ei estänyt kohun syntymistä.

Myöhemmin trendiä jatkoi Ranskan Paul Pogba, joka siirsi kuvista pois Heinekenin alkoholittoman olutpullon. Pogba on kertonut, ettei hän käytä alkoholia uskonnollisista syistä.

Suomen leirissä limpparikohu ei ole aiheuttanut ylimääräisiä poreita vesilasissa. Kun Nikolai Alholta ja Daniel O’Shaughnessyltä kysyttiin Ronaldon kokiskohusta perjantaina, kumpikin vaikutti verrattain yllättyneeltä.

– En ole huomannut ollenkaan, Alho kuittasi.

– Täällä ei paljon tule seurattua tuollaista, O’Shaughnessy sanoi.

Eritoten O’Shaughnessyllä on ollut muuta mietittävää, sillä hän on ollut avauskokoonpanossa molemmissa Suomen EM-otteluista. Nilkkavammaa parannellut Alho ei ole vielä käynyt kentällä.

Kumpikin pelaaja katsoi eilen illalla pelatun Tanska–Belgia-ottelun. Suomi kohtaa Belgian maanantaina. O’Shaughnessy tietää, että tulossa on hikinen ilta. Belgian suunnitelmissa on peluuttaa puolikuntoisia miehiään, kuten supertähtiä Kevin De Bruynea ja Eden Hazardia, jotta nämä saisivat vammojen jäljiltä enemmän pelituntumaa ennen pudotuspelejä.

– Heillä on maailmanluokan pelaajia. Pitää sopeutua tilanteeseen. Pitää pyrkiä ohjaamaan pelaajat tietyille alueille, missä on itse vahvimmillaan, O’Shaughnessy arvioi.

Molemmat huuhkajapelaajat painottivat yhteisen joukkuepuolustamisen merkitystä. Jos paketti pysyy kasassa, se antaa myös mahdollisuudet iskeä vastaan.

HJK:n toppari myönsi, että iso vastuu kisoissa on hieman jopa yllättänyt.

– Kyllä se on vähän yllättänyt. Meillä on tosi kova kilpailu peliajasta, varsinkin topparin paikalla. Se on vähän yllätys, mutta tiedän omat vahvuuteni. Toivon, että olen pystynyt näyttämään osaamiseni ja olen seuraavassakin pelissä avauksessa.