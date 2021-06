Belgian tähtihyökkääjä lupaa auttaa Tanskaa – Huuhkajien kustannuksella

Romelu Lukaku aikoo tehdä parhaansa, jotta Tanska pääsee jatkoon EM-kisoissa.

Belgian jalkapallomaajoukkueen tähtihyökkääjä Romelu Lukaku sanoi Tanskaa vastaan otetun voiton jälkeen, että on osaltaan valmis auttamaan tanskalaiset jatkoon.

– Kunnioitan Tanskan pelaajia. He pelastivat ystäväni ja pelasivat vaikuttavasti meitä vastaan. He ansaitsivat ottelustamme enemmän. Nyt toivon, että he voittaisivat Venäjän, ja me hoidamme toivottavasti oman osuutemme voittamalla Suomen, Lukaku kommentoi Viaplaylle tanskalaislehti Politikenin mukaan.

Lukaku ja Tanskan sydänpysähdyksen kokenut tähti Christian Eriksen ovat joukkuekavereita Milanon Interistä. Lukaku lähetti terveiset Eriksenille tehtyään maalin lauantaina Venäjää vastaan.

Tanskaa vastaan Lukaku halasi lämpimästi maalivahti Kasper Schmeichelia, kun peli keskeytettiin 10. minuutilla hetkeksi, jotta pelaajat ja yleisö saivat lähettää terveisensä Eriksenille.

Kutkuttavan B-lohkon tilanne näkyy alla.

Jos Lukakun skenaario toteutuu, eli Belgia voittaa päätöskierroksella Suomen, niin Tanska voi nousta Venäjän lyömällä lohkokakkoseksi erityisesti, jos se voittaa muulla tuloksella kuin lukemilla 1–0.

Tanskan hyökkääjä Martin Braithwaite uskoo jatkoon pääsyyn.

– Olemme pärjänneet hyvin ja olen varma, että selviydymme, hän sanoi Politikenin mukaan.

