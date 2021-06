Tanskalaiset palasivat Parkenille, jossa Christian Eriksenin sydän pysähtyi: "Suomalaiset olivat uskomattomia, kiitos!”"

Tanskalaiset kiittävät suomalaisia futisfaneja.

On helppo olla suomalainen Kööpenhaminan Parkenin edustalla tänään.

Christian Eriksenin sydän pysähtyi lauantaina ottelun 43. miuutilla, kun Tanska kohtasi Suomen EM-kisojen avauksessaan.

Tähtipelaaja saatiin pelastettua dramaattisten hetkien jälkeen. Torstaina tanskalaiset palasivat kauhujen areenalle, kun Tanska kohtaa Belgian.

Ei tarvitse kuin esittäytyä suomalaiseksi toimittajaksi, kun ihmiset alkavat jo purkaa tuntojaan.

– Minun pitää heti kiittää teitä. Katsojanne täällä olivat niin fantastisia, Maiken ja Lisa sanovat.

– Firmassani on suomalaisia, ja juttelimme ennen peliä, miten ottelu päättyy. Maanantaina töissä Olimme yhtä mieltä siitä, että ottelu päättyi 1–0 ihmisyydelle ja toveruudelle.

Heidän mukaansa on hyvä asia, että lauantain ottelusta on kulunut muutama päivä, sillä nyt Eriksenin tilanteen selkeydyttyä on helpompi tulla seuraamaan jalkapalloa.

– Tuossa sairaalassa ihan takana hän voi kuulemma paremmin. Olen jopa kuullut, että hänen huoneensa ikkuna olisi tänne stadionille päin.

He katsoivat Suomi-ottelua televisiosta. Tilanne vaikutti siinä vaiheessa lähinnä surrealistiselta. Vasta myöhemmin he kuulivat tähtipelaajan sydämen pysähtyneen.

– Tästä ottelusta tulee hyvin tunteikas. Näin jo monenlaisia banderolleja, joissa toivotaan Eriksenille paranemista. Peli ilmeisesti keskeytyy kymmenen minuutin jälkeen ja kuulin, että Erikseniltä tulisi siinä kohtaa videotervehdys.

– Lauantai vei jalkapallon iloa pois. Vaikka hirveitä asioita tapahtuu joka päivä, moni puhuu, että tämä laittoi elämää jollain tapaa perspektiiviin.

Tanskassa on kerätty viime päivinä valtavasti rahaa organisaatioille, jotka tutkivat sydänsairauksia. Myös ensiapukursseilla on käyty ahkerasti, joten Eriksenin tapauksella voi olla myös myönteisiä vaikutuksia.

"Lauantai vaikutti vahvasti tanskalaisiin”

Pelle ja Julie olivat muutama päivä sitten keskustelleet, että olisiko outoa tulla kaiken tapahtuneen jälkeen Parkenille katsomaan Belgia-ottelua.

Julien ja Pellen mukaan Christian Eriksenin tapaus on puhututtanut työpaikoilla ja kotona. Nyt on helpompi saapua stadionille, kun Eriksen voi naapurisairaalassa hyvin.

– Haluamme kuitenkin mennä kannustamaan pelaajiamme. Fokus on siirtynyt vähän enemmän jalkapalloon, kun tiedämme, että Christian voi paremmin. Mutta jos Tanska häviää, tuemme heitä joka tapauksessa, Julie sanoo.

Ihmiset vaikuttivat stadionin ympäristössä ja kaupungilla erittäin iloisilta.

– Uskon, että kaikki ovat päässeet ensisokista yli. Tämä antaa perspektiiviä jalkapalloon, elämään ja yhdessäoloon, Pelle sanoo.

– Tämä on vaikuttanut todella vahvasti tanskalaisiin. Ihmiset eivät osaa edes sanoa, miksi tämä iski niin lujaa meihin, Julie jatkaa.

Heidän mielestään se, menestyykö Tanska kisoissa merkitsee kaiken tapahtuneen jälkeen paljon vähemmän kuin ennen turnausta.

– Mielestäni se on ihan hyvä ja terve asia. Yhteisöllisyys on tärkeämpää.

Kaksikon mukaan Eriksenistä on puhuttu kodeissa ja työpaikoilla koko viikon. Kaikki tiedostavat, että ihmiset saavat sairauskohtauksia ja jopa kuolevat joka päivä, mutta sellaista ei näe yleensä suorana televisiosta tai tapahdu 16 000 katsojan edessä.

–Itkin, kun suomalaiset taputtivat Tanskan palattua kentälle. Kyyneleet vain valuivat. Se oli niin hirveää, mutta niin paljon humaaniutta ja rakkautta samalla, Julie sanoo.

Sören ja Christian seurasivat Tanskan ja Suomen välistä ottelua baarissa, kun Eriksen lyyhistyi.

– Tuli täysin hiljaista. Ihmiset ympärillä alkoivat itkeä. Dramaattista tulla takaisin. En osaa yhtään sanoa, miten pelaajat reagoivat tänään.

Parkenin stadionilla järjestysmies tarkastaa akkreditointini ja huomaa minun olevan suomalainen.

– Kiitos vielä. Suomalaiset olivat uskomattomia!