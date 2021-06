Risto-isä keskitti, ja pieni poika puski palloja mökkipihan maaliin – näin Joel Pohjanpalosta kasvoi Huuhkajien tähti

Joel Pohjanpalo loistaa Suomen ykköstähtenä EM-kisoissa. Hän ponnisti eteenpäin poikkeuksellisten lahjakkuuksien joukkueesta.

Nuorena on uskallettava unelmoida. Kuinka moni teistä tunnustaa ajatelleensa: Joku päivä pelaan Suomen maajoukkueessa ja olemme arvokisoissa!

Lähes kaikilla se jää lopulta muiden unelmien alle. Elämä vie eri suuntiin. Tai vaikka ei veisikään, niin kynnys päästä terävimmälle huipulle on liian vaikea ylitettäväksi.

Yksi porukka tekee tässä suhteessa erikoisen ja ainutlaatuisen poikkeuksen. Sitä joukkoa, kuten myös Suomen hyökkäyspeliä EM-kisoissa, johtaa 26-vuotias Joel Pohjanpalo.

”Jolle” on aina tiedetty huippuluokan maalintekijäksi. Näin on ollut siitä saakka, kun hän pamautti uransa toisessa veikkausliigapelissä hattutempun 17-vuotiaana IFK Mariehamnin verkkoon.

Nyt, suurimmalla mahdollisella estradilla, hän juoksee, taistelee, johtaa – ja ennen kaikkea puskee – Suomea eteenpäin.

Joel Pohjanpalo tykitti hattutempun toisessa pelissään HJK:n paidassa. Ikää oli tuolloin vain 16 vuotta.

Nyt edessämme on se Joel Pohjanpalo, jota olemme vuosien ajan himoiten odottaneet.

Mistä porukasta oikein tämän jutun alussa puhuin? Suomen EM-kisajoukkueessa pelaa kaikenikäisiä ja -taustaisia pelaajia. Mikään joukkue ei kuitenkaan ole antanut tälle huuhkajaryhmälle enempää kuin kauden 2011 Klubi 04.

Miten HJK:n reservi- ja akatemiajoukkue liittyy niin voimakkaasti meneillään olevaan tarinaan? Sen osaa kertoa kisojen läpimurtotähti Joel Pohjanpalo.

– “Röba”, “Dani”, “Niko” ja aika moni muu tästä jengistä on pelannut “Nollanelosessa”. Vuonna 2011 meitä oli porukka, joka mietti, että jos me painetaan tästä eteenpäin ja ammattilaisiksi yhdessä ja noustaan A-maajoukkueeseen, silloin meillä on oikeasti sauma päästä arvokisoihin, Pohjanpalo taustoittaa.

Röba on Robin Lod. Dani on Daniel O'Shaughnessy ja Niko Nikolai Alho. Yhdessä Pohjanpalon kanssa tämä nelikko muodostaa ison osan Huuhkajien EM-ryhmästä, ja jokaisen kohdalla kriittisen kehitysvuoden voi jäljittää vuoteen 2011 ja Klubi 04:ään.

Nyt jysähti – melkein! Pohjanpalo ehti jo juhlia sydämensä kyllyydestä ennen kuin erotuomari oli toista mieltä maalista.

HJK:n reservijoukkueen kädenjälki näkyy ryhmässä muutenkin. Joona Toivio, Lassi Lappalainen, Paulus Arajuuri, Leo Väisänen ja Jukka Raitala ovat rakentaneet uraansa samaa polkua pitkin.

Silti tuo 2011 joukkue erottuu joukosta. Se teki huimat 96 maalia 26 ottelussa Kakkosessa. Pohjanpalo teki niistä ennätykselliset 33. Seuraavalla kaudella hän nousi kansan tietoisuuteen iskemällä hattutempun kauden ensimmäisessä ottelussa HJK:n paidassa IFK Mariehamnia vastaan.

– Tämä on ollut hieno matka. Tässä me nyt istumme arvokisoissa.

Tuossa joukkueessa pelasi pitkä rivi muitakin tulevia liigapelaajia. Jokaista yhdisti palava halu päästä eteenpäin. Joillekin se onnistui HJK:n kautta, toiset hakivat itseään muita reittejä pitkin.

– Jos emme olisi silloin uskoneet, niin emme nyt olisi tässä. Pitää olla kunnianhimoa ja uskoa unelmiin.

Pohjanpalolle se liekki syttyi jo pienenä lapsena kotona, kun hän sai pallon ensimmäisiä kertoja jalkaansa. Se roihahti lapsuuden pihapeleissä kesämökillä. Mikä voisikaan olla suomalaisempaa kuin mökkifutis, isä Risto potkimassa keskityksiä nuorelle Joelille illan hämärtymiseen saakka.

Maalinteko oli verissä pikku-Jollella jo kauan ennen EM-kisoja.

Risto Pohjanpalo kertoi nuoren “Jollen” mökkipeleistä viime viikolla Ilta-Sanomissa, ja 26 vuoden ikään ehtinyt tähtihyökkääjä vahvistaa.

– Pitää aivan täysin paikkansa. Faija keskitti aivan samaan tapaan kuin tein maalin Tanskaa ja hylätyn osuman Venäjää vastaan. Samalla tavalla laitoin pienenä poikana palloa maaliin.

Kerta toisensa jälkeen tunnin ajomatka tuntui raastavan pitkältä, kun mökillä odotti joukko Select-palloja puskijaansa.

– Äkkiä pumpattiin pallot, heitettiin nurtsille ja alettiin toistaa kaikkia maalintekohommia. Ja sain faijan raahattua mukaan aika usein.

Mökkinurmikon opit – kuten suomalaiset ovat saaneet nähdä – ovat tuottaneet tulosta korkealla tasolla. Videotarkastuksessa hylätty maali Venäjää vastaan syö yhä, mutta sitä ei auta enää märehtiä.

– Otsan verran oli paitsio, ei voi mitään. VAR valitettavasti kuuluu futikseen tällä hetkellä, mutta nyt pitää mennä eteenpäin. Tasapeli jos olisi tullut, niin ei ketuttaisi yhtä paljon, mutta olemme pelanneet hienon turnauksen tähän saakka joka tapauksessa.

Hyökkääjä on oikeassa. Kolme pistettä kahden pelin jälkeen antaa kaikki mahdollisuudet jatkoon, kun Belgia-ottelu on vielä pelaamatta.

Vaikka vastaan tulee maailman ykkösmaa niin Pohjanpalo muistuttaa, että Suomi on ennenkin näyttänyt parastaan maailman kärkimaita vastaan. Tanska on rankingin 10 parhaan joukossa. Ranska kaatui harjoituspelissä. Kovavireinen Ukraina jäi kotonaan Suomen kanssa tasapeliin. Ja niin edelleen.

Näistä hetkistä on helppo nauttia, koska Pohjanpalo on nähnyt jalkapallon toisen puolen – sekä henkilökohtaisesti että joukkueen jäsenenä.

Tästäkin nuorisomaajoukkueesta nousi monta lahjakasta pelaajaa EM-joukkueeseen. Daniel O’Shaughnessy (toinen oikealta takarivissä), Jere Uronen ja Joel Pohjanpalo (eturivissä keskellä vierekkäin).

Telaluuvamma oikeassa jalkaterässä vei hänen urastaan puolitoista vuotta. Pelkästään viime kaudella Pohjanpalo joutui kahdesti pidemmäksi aikaa sivuun kentiltä.

Pohjanpalon kokemista takaiskuista kertoo kaiken se, että hänen päättyneen kauden minuuttimääränsä Bundesliigassa (851 peliminuuttia 19 ottelussa) oli hänen toiseksi suurin lukemansa sitten kauden 2015-2016.

– Joo, tämän kauden 10 viikon poissaolo on pikkuaika mun vammoilla. Hetki meni aikaa päästä kuntoon, mutta sain loppukaudesta hyvin vastuuta, onnistuin maalinteossa ja olen nyt täydessä iskussa.

Myös Suomen joukkueen kasvutarina on aivan poikkeuksellinen. Jo 18-vuotiaana A-maajoukkueeseen nousseena hän näki Huuhkajien raskaimmat hetket ennen nousua EM-kisojen parrasvaloihin.

– Kasvu sieltä jostain vuodesta 2017 siihen, mitä se on nyt, on aivan huikeaa. Olemme itse nostaneet rimaa ylös sen suhteen, mitä vaadimme itseltämme. Olimme pettyneitä Venäjä-tappioon, koska odotamme itseltämme niin paljon, ja olemme ansainneet sen.

Nuori maalitykki kuvauksissa.

Ja vaikka vastaan asettuukin maanantaina Belgia?

– Emme ole tulleet kisoihin vain ottamaan osaa. Uskomme, että menemme lohkosta jatkoon.

Joel Pohjanpalo on selättänyt urallaan paljon, aina koko uraa uhanneesta vammasta lähtien. Löisitkö sinä vetoa Suomen kuuminta hyökkääjää vastaan juuri nyt?