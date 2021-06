Podcast: Reaktiot Venäjä-tappioon kertovat kaiken Huuhkajista – Joel Pohjanpalo kantaa Suomen hyökkäystä: ”Teemu Pukki ei ole täydessä kunnossa”

Pallokerhossa ruoditaan Suomen tappiota Venäjälle.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kärsi 0–1-tappion Venäjää vastaan keskiviikkona Pietarissa.

Tappio hankaloittaa Suomen taistelua jatkopaikasta EM-kisoissa. Vastaan tulee vielä maailman ykkösmaa Belgia ensi viikon maanantaina, ja panokset ovat pelissä katossa.

Pallokerhossa Janne Kosunen, Saku-Pekka Sundelin ja Janne Oivio ruotivat Venäjä-tappion syyt ja seuraukset. Selvää on, että Suomi on osoittanut kuuluvansa tälle tasolle, vaikka joka pelistä ei voi pisteitä tullakaan.

Yksi kisojen valopilkuista on ollut Joel Pohjanpalo. Hän on lyönyt lopullisesti läpi ja se on tullut kreivin aikaan, sillä Teemu Pukki kärsii selvästi yhä keväällä kärsityn vammansa seurauksista.

