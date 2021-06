Teemu Pukin täytyy löytää uusi vaihe – asiantuntijalta selkeä arvio äärirajoilla pelaavasta Suomesta: ”Tarvitaan taikatemppuja”

IS:n jalkapalloasiantuntijan Marko Rajamäen mukaan Suomen maalipaikkojen määrän olisi pitänyt riittää parempaan lopputulokseen Venäjää vastaan.

Huuhkajat olisi voinut voitolla ja käytännössä myös tasapelillä Venäjää vastaan varmistaa jatkopaikkansa EM-lohkostaan.

Joukkueen pelisuunnitelma meni suunnilleen niin kuin oli ennakoitavissa, mutta se ei tällä kertaa riittänyt. Venäjä oli parempi maalein 1–0.

IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki käy läpi viisi ottelun avainasiaa.

1. Suunnitelma A toimi

Suomi prässäsi ns. seisovat tilanteet eli esimerkiksi Venäjän maalipotkut ylhäältä, mutta valui muissa tilanteissa alemmas. Maalipotkutilanteesta Jukka Raitala pääsi alussa riistämään pallon ja keskittämään pallon maaliin puskeneelle Joel Pohjanpalolle, mutta maali hylättiin lopulta paitsiona.

Venäjän Suomi pakotti keskittämään palloja kaukaa laidoilta. Artjom Dzuba voitti ykköspalloista valtaosan, mutta jatkotilanteet Suomi puolusti erinomaisesti. Venäjän voittomaalissa vastustaja pääsi hyökkäämään kerrankin keskeltä. Suomen puolustajat valuivat tilanteessa vähän liian alas, kun olisi pitänyt peittää askeleen lähempää.

Venäjän Artjom Dzuba (numero 22) voitti paljon ykköspalloja, mutta Suomen puolustus piti hänet muuten hyvin aisoissa.

2. Erikoistilanteita ei hyödynnetty

Suomi sai pysäytettyä Venäjän kulmat ja muut erikoistilanteet. Kentän toisessa päässä joukkueen pitäisi alkaa hyödyntää omia erikoistilanteitaan paremmin. Sivuvapaapotkuista ja Daniel O’Shaughnessyn pitkistä sivurajaheitoista ei saatu mitään vaarallista aikaiseksi.

3. Riittävä määrä maalipaikkoja

Suomi pääsi useaan otteeseen hyviin tai ainakin puolittaisiin maalipaikkoihin, mutta laukaukset blokattiin tai ne lähtivät huonoista asennoista. Teemu Pukki oli pariin otteeseen viittä vailla karata. Robin Lod käänsi yhdessä tilanteessa turhaan oikealle jalalleen. Paikkoja oli enemmän kuin ennakkoon saattoi odottaa. Venäjä pelasi rohkeasti puolustuksessa mies miestä vastaan myös toisella puoliajalla.

4. Suunnitelma B ei muuttanut asioita

Suomi teki toisella puoliajalla vaihtoja ja alkoi avata peliä rohkeammin. Joukkue piti palloa myös pidemmissä hyökkäyksissä. Joni Kaukolla oli lupa hyökätä enemmän kuin Rasmus Schüllerilla. Kanerva vaihtoi puolustuksen neljään linjaan ja toi koko ajan enemmän voimaa ylös. Mitkään toimenpiteet eivät lopulta lisänneet maalipaikkoja tai edes erikoistilanteita, vaikka Suomen pallonhallinta lisääntyi.

5. Belgia-otteluun tarvitaan vielä jotain lisää

Suomen joukkueesta on revitty suunnilleen maksimit irti toistaiseksi. Esimerkiksi Tim Sparvin korvannut Schüller onnistui hyvin. Suurin osa pelaajista on aivan äärirajoillaan. Kun Suomi on tarvinnut jotain lisää, katseet ovat kääntyneet usein Teemu Pukkiin ja Robin Lodiin. Useita Suomen maaleja parivaljakkona värkänneet pelaajat ovat olleet hyviä, mutta Pukilta löytyy vielä yksi vaihde lisää. Belgiaa vastaan tarvitaan joku, joka tekee taikatemppuja.

Suomen alkulohkon päätöskamppailu Belgiaa vastaan on vuorossa maanantaina. Ottelu alkaa kello 22.