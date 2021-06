Huuhkajatuomio: Suomen tärkein prosentti putosi sadasta nollaan: "Hukattu mahdollisuus"

IS:n raati käy läpi Suomen ja Venäjän välisen EM-kamppailun. Mukana toimittajat Janne Kosunen ja Janne Oivio Pietarista ja Saku-Pekka Sundelin Kööpenhaminasta.

Suomi–Venäjä

Janne Kosunen

Puheenaihe

Var eli avustava videotuomari. Miksi Joel Pohjanpalon pukkaama maali hylättiin? Siksi, että videotarkistus todisti hänen olleen paitsiossa. Vaikka kirvelee niin, että vesi valuu silmistä, tuomio meni oikein. Jos toisessa kenttäpäädyssä olisi nähty vastaava venäläismaali, kiroaisimmeko Varin alimpaan helvettiin?

Punainen kortti

Suomen viimeistely. Maalintekoprosentti putosi Tanska-ottelun sadasta Venäjää vastaan nollaan. Venäjä ottelussa oli joukkueista parempi, mutta Suomelle tarjoutui mahdollisuuksia nähtyä parempaan tulokseen. Kudit jäivät joko piippuun, olivat epätarkkoja tai ne blokattiin. Suomi on kisoissa niin isojen poikien seurassa, että prosenttien täytyy pysyä hyvinä.

Tähti

Igor Divejev. Venäläistoppari blokkasi kaksi todella vaarallista suomalaistilannetta. Ensimmäisellä puoliajalla hän ehti heittäytyä peittämään Pohjanpalon laukauksen, toisella hän blokkasi Teemu Pukin täräytyksen – mistä Suomi ei ihme kyllä saanut kulmapotkua! Pisteeksi iin päälle Divejev katkaisi vielä Pukin läpiajoyrityksen viime tingassa.

Tyyli

Kaikki peliin. Iskuja annettiin puolin ja toisin armottomassa taistelussa lohkon jatkopaikasta. Jere Uronen sai päähänsä Vjatsheslav Karavajevin kengästä pelastettuaan varman takaiskun, Pukkia tärähti kasvoihin Dmitri Barinovin kädestä, Joona Toivio joutui Artjom Dzjuban torppaamaksi... Aleksandr Sobolev pelasi lopussa tuppo nenässään. Pahiten kärsi Mario Fernandes, joka loukkaantui pudottuaan kentän pintaan selkä edellä. Hän joutui sairaalaan.

Ilmiö

Huuhkajat oli – ja on edelleen – iso yhteinen juttu Suomessa. Sen aisti väkevästi täällä Pietarissa, jossa stadionille päässeet suomalaisfanit haastoivat kannustuksessa tosissaan selvästi lukumäärällisesti suuremman venäläisyleisön. Suomessakin on eletty futishuumassa. Tätä on odotettu. Matka jatkuu. Suomi pelaa Venäjä-tappiosta huolimatta edelleen jatkopaikasta.

Janne Oivio

Puheenaihe

Selviytymistaistelu. Vaikka toinen jakso, Venäjän johtoasemassa, sujuikin ajoittain Suomen komennossa, niin totuus on, että tasapelitilanteessa Suomi oli ajoittain yhtä pahasti liemessä kuin Tanskaa vastaan. Samaa, tai pahempaa, on odotettavissa Belgiaa vastaan. Suomi taistelee olemassaolostaan – jatkopaikasta, siis – kynsin hampain ja viimeiseen hengenvetoon. Se ei ole aina kaunista, mutta se on se tapa, jolla Suomi voi saavuttaa jotain. Nyt edessä on se kaikista kovin testi, maailman ykkösmaa Belgia.

Punainen kortti

Suomen perustekeminen oli liian hätäistä ja huolimatonta. Venäjän maalia edeltäneessä tilanteessa näkyvin virhe oli Rasmus Schüllerin menetys, mutta Schüllerin laittoi liian vaikeaan tilanteeseen Glen Kamara syötöllään pahaan paikkaan. Kanerva korosti ennen peliä perustekemisen onnistumisen merkitystä. Se ei nyt toiminut riittävän hyvin.

Tähti

Joel Pohjanpalo on näiden EM-kisojen suomalaistähti. Loukkaantumiset ovat jättäneet hänet toviksi rauhaan, ja ”Danger” todella on jatkuva riesa, uhka ja vaara vastustajalle. Paitsio söi maalin, se oli sääli. Kaikkiaan Pohjanpalon esitys oli silti mainio, ja elintärkeä senkin vuoksi, että Teemu Pukki on selkeästi kaukana sadan prosentin kunnosta omien vammojensa jäljiltä.

Tyyli

CCCP. Ei ollut yksi eikä kaksi katsojaa – tai median edustajaa – jolla bongasin stadionilla neuvostoaiheista kannatustarviketta Venäjän sinipunavalkoisen sijaan. Kun suuri ja mahtava pärähti ämyreistä, se täydensi kyseisen kokemuksen. Ja kuten Suomelle on ollut nyt sadan vuoden ajan tapana, niin Venäjästä (tai Neuvostoliitosta) ei irronnut voittoa.

Ilmiö

S-U-O-M-I Stadionilla kotiyleisön hermot paloivat, kun Suomen kannattajien huudot kaikuivat stadionilla ajoittain ilman vastavoimaa. Ne hukutettiin joko kiukkuisiin vihellyksiin tai Ros-si-ja -huutoon. Pauhu Pietarin stadionilla oli molempien maiden fanien ansiosta parhaimmillaan upeaa, ja paikalla olijoille varmasti unohtumaton kokemus puolentoista vuoden koronapiinan ja tyhjien katsomoiden jälkeen.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe

Hukattu mahdollisuus. Sellainen tunne Suomen tappiosta Venäjälle jäi. Totta kai vastustaja piti enemmän palloa ja loi enemmän uhkaa maalille, mutta Suomen pelisuunnitelma toimi, Venäjä joutui keskittämään kaukaa, laukaukset blokattiin hyvin ja Suomi pääsi hyviin vastaiskuihin. Jos Tanskaa vastaan Huuhkajat rokotti ainoasta paikastaan, nyt tehot eivät olleet tapissa, kuten Markku Kanervan teemana on.

Punainen kortti

Huuhkajat oli jo toisen kerran turnauksessa köysissä avauspuoliajan lopussa. Kun palloa ei juuri onnistuta pitämään itsellään, väsymys ja paine kasvavat. Rasmus Schüller menetti hänelle epätyypillisessä paikassa pallon, eikä Daniel O’Shaughnessy ottanut puolta askelta vastaan peittämään. Pienet virheet kertautuivat, ja tulos näkyi taululla. Venäjälle olisi ollut vaikea paikka mennä tauolle tasatilanteessa.

Tähti

Komea puskumaali hylättiin, kuten pitikin, mutta Joel Pohjanpalo aiheutti eniten ongelmia Venäjän puolustukselle. Hän myös paiski paljon hommia alaspäin. Pohjanpalo on noussut turnauksessa Suomen ykköskärjeksi, kun Teemu Pukin terävyydestä on puuttunut pieni ratkaiseva sekunnin kymmenys. Vammasta toipunut Pukki on totuttu näkemään karkaamassa vastustajalta kuin vastustajalta, siksi hän näyttää vaisulta. Pukki on nostanut oman rimansa ylös.

Tyyli

Markku Kanervan pukeutumista arvostettiin The Athleticin artikkelissa, joka kävi läpi EM-kisojen valmentajien tyylin. ”Kyllä. Kyllä kaikelle. Kolmiosainen puku, tummanruskeat oxford-kengät – aina oxford, ei broguet”, lehti kirjoitti. Oxfordithan erottuvat broguesta siinä, että ensin mainituissa nauhojen yhdessä pitämät päälliset puoliskot on ommeltu kengän pään alle. Broguet ovat periaatteessa oxfordit, joissa on rei’itykset. Kanervaa tyylikkäämpää olivat Suomen joukkueen lämmittelypaidat, joissa luki ”Parane pian, Christian”.

Ilmiö

Se, että maalin Venäjä-tappiosta EM-kisoissa vastustajan kotiyleisön edessä jää tunne, että kyseessä oli hukattu mahdollisuus kertoo kasvaneista odotuksista Huuhkajia kohtaan. Joukkue laskettiin täydelliseksi altavastaajaksi turnauksessa. Tanskaa vastaan olosuhteet olivat Christian Eriksenin tapauksen vuoksi aivan poikkeukselliset, mutta Venäjää vastaan Suomi osoitti, että kyllä se on ihan oikeassa joukossa EM-lopputurnauksessa. Jos joku sitä vielä epäili.