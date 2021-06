Venäjän faniklubin johtaja kertoo, miksi Suomella on henkinen etulyöntiasema

Venäjän jalkapallomaajoukkueen faniklubin johtaja Eduard Latypov myönsi IS:lle Pietarissa, että Venäjän maajoukkueella on kovat paineet EM-ottelussa Suomea vastaan.

Pietari

Venäjällä jalkapallomaajoukkueen fanit tietävät tasan tarkkaan, kuinka vaikea ottelu Venäjälle on tulossa Suomen Huuhkajia vastaan.

– Meillä on yksi suuri ongelma. Me hävisimme ensimmäisen pelimme ja Suomi voitti oman ensimmäisen pelinsä. Sen vuoksi Suomella on selvästi henkinen etulyöntiasema, Latypov sanoi IS:lle Pietarissa hieman ennen Suomen ja Venäjän joukkueiden EM-kohtaamisen alkua.

– Kaiken lisäksi Suomi on ensi kertaa EM-kisoissa ja olen huomannut, että Suomen kansa on jo siitä erittäin tyytyväinen. Kun taas meillä Venäjällä odotetaan nyt maajoukkueeltamme varmaa voittoa. Se heijastuu paineena meidän pelaajiimme, Latypov sanoi.

Latypov kertoo, että myös Venäjällä seurattiin järkytyksen vallassa Suomen ja Tanskan kohtaamista, kun Tanskan Christian Eriksen sai sairauskohtauksen kesken peliä. Hän sanoo kuitenkin uskovansa, että Suomen pelaajiin Tanskassa koettu järkytys ei enää vaikuta.

– Uskon, että Suomen pelaajat ovat käsitelleet sen eikä se heijastu enää tähän peliin. Suuri huojennushan kaikille on se, että Eriksen on nyt toipumassa.

Latypov johtaa sekä Venäjän jääkiekkomaajoukkueen että jalkapallomaajoukkueen faniklubia. Hän kertoo saaneensa työnsä kautta erittäin paljon ystäviä ja tuttavia myös Suomen urheilu- ja fanipiireistä.

– Meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä. Olemme auttaneet suomalaisia monissa käytännön ongelmissa ja nytkin esimerkiksi suosittelimme heille hyviä ravintoloita tukikohdaksi stadionin läheltä, Latypov kertoi.

Yhteistyö Suomen ja Venäjän maajoukkueiden kannattajaklubien kesken alkoi kehittyä Latypovin mukaan toden teolla vuonna 2013 jääkiekon MM-kisojen aikana.

Ellei koronaviruspandemia olisi tullut sotkemaan suunnitelmia, suomalaisille ja venäläisille faneille olisi ollut tarjolla Pietarissa paljon myös yhteistä ohjelmaa.

– Meillä on ollut suunnitelmissa järjestää muun muassa fanien ystävyysotteluita pelien yhteydessä. Yritämme, että saisimme järjestettyä yhden sellaisen vielä näiden kisojen aikana, mahdollisesti ennen kuin Suomi kohtaa ensi viikolla Pietarissa Belgian.

Latypovin mukaan Venäjän fanien askelkuviot keskiviikkoillalle ovat selvät, voittipa pelin kumpi tahansa joukkue.

– Mitä tahansa tapahtuukin, me menemme pelin jälkeen kapakkaan. Eri asia on tietenkin sitten se, missä tunnelmissa me sinne menemme.

Venäjän joukkueen fanit ovat menossa Petrogradskajalla sijaitsevaan ravintolaan pelin jälkeen, kun taas Suomen fanit ovat jäämässä lähellä Gazprom-areenaa sijaitseviin ravintoloihin. Kysymys ei ole Latypovin mukaan siitä, että tietynlainen välimatka olisi pakko olla fanien turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi.

– Venäjän maajoukkueen fanit ovat perinteisesti hyvin rauhaa rakastavia enkä usko, että nytkään tapahtuu mitään ikäviä episodeja. Eri seurojen välillä fanien kesken voi olla ongelmia, mutta maajoukkueen kohdalla fanien käytöksessä ei ole yleensä koskaan mitään ongelmaa.