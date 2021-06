Näin suomalaiset kertovat tunnelmistaan Pietarissa – kannattajat leyhyttelivät jo huuhkajien siipiä Venäjän karhulle

Lohjalta tullut Huuhkajien fanikolmikko pääsi myös Venäjän television haastatteluun.

Pietari

Lohjalta kotoisin oleva Huuhkajien fanikolmikko joutui Pietarissa aikamoiseen mediapyöritykseen jo ensimmäisenä matkapäivänään.

Kun IS tapasi Akseli Vidgrenin, Santeri Laineen, Veeti Lembergin Gazprom-areenan lähellä sijaitsevan ruokaravintolan terassilla, kolmikko ryhtyi kertomaan EM-kisatunnelmistaan ilmiselvän tottuneesti. Syykin rutinoitumiseen paljastui pian.

– Me ehdittiin antaa jo tätä ennen haastattelu Venäjän televisiolle. He kyselivät, mitä mieltä me olemme Venäjän jalkapallomaajoukkueesta. Annettiin ihan diplomaattinen vastaus ja lueteltiin heiltä muutamia hyviä pelaajia nimeltä, kolmikko kertoi myhäillen.

Pietarissa näkyi jo tiistaina Suomen joukkueen faneja sekä kaupungin keskustassa että myös Gazprom-areenan lähellä, sillä osa faneista majoittuukin areenan lähellä sijaitsevassa hotellissa.

Läheskään kaikilla Huuhkajien kannattajilla ei ollut kuitenkaan vielä yllään kisarekvisiittaa, joten Suomen joukkueen fanipaitoihin pukeutuneet Vidgren, Laine ja Lemberg erottuivat sen vuoksi selkeästi joukosta median haastateltaviksi.

Lohjalaiskolmikon matkapäivä oli sujunut kaikkineen hyvin, vaikka Venäjän rajalla vastassa olleet koronatestaajat tulivatkin yllätyksenä.

– Näytteet otettiin molemmista sieraimista ja vielä suustakin. Siihen meni aikaa, mutta muuten koko touhu näytti hieman siltä, että he halusivat lähinnä esittää olevansa tarkkoja.

– Ennakkoon vaadittua, Suomessa otettua koronatestipaperia vain vilkaistiin.

Kaikki kolme ovat Pietarissa ensimmäistä kertaa ja ensivaikutelma kaupungista oli miellyttävä yllätys.

– Kaikki on sujunut tosi hyvin. Ei ole mitään moittimista.

Valokuvaa varten kolmikko poseerasi Karl & Friedrich -ravintolan edustalta löytyneen Venäjän karhun kanssa. Akseli ”taltutti” karhua pitämällä sitä kiinni etukäpälästä ja Veeti mallaili karhun takana huuhkajien siipien havinaa.

– Halailemaan me ei tätä kyllä ruveta, kuului yksimielinen päätös.

Kolmikon tulevaisuudensuunnitelmat olivat myös harvinaiset selkeät.

– Ensin katsotaan Venäjä-Suomi-peli, ja jos siitä tulee voitto niin sitten ryhdytään varailemaan Amsterdamin-lentoja. Ja kun päästään Suomen puolelle, niin mennään yhdessä mökille karanteeniin.

Jaakko Simppula, Juha Uusitalo ja Juho Heiskanen istuivat suomalaisten suosiman Abrikosov-ravintolan terassilla Nevski prospektilla, aivan Gostinyi dovorin tavarataloa vastapäätä.

Pietarin keskustan terassielämästä Nevski prospektilla nauttivat puolestaan Jaakko Simppula, Juha Uusitalo ja Juho Heiskanen. Kaikki kertoivat olon olevan hieman epätodellinen, mutta helpottunut, kun pitkään odotettu kisamatka lopulta toteutui monenlaisten koronaepävarmuuksien jälkeen.

– Huuhkajien pääsy EM-kisoihin on kuitenkin sellainen asia, että jotkut suomalaisfanit ovat odottaneet sitä koko ikänsä. Eikä sen toistumisesta ei ole välttämättä täyttä varmuutta edes meidän elinikämme aikana, joten olisi ollut todella sääli joutua jättämään tämä kaikki väliin, kolmikko pohdiskeli.

Tarkkaa Pietariin saapuvien suomalaisfanien määrää ei tiedä tällä hetkellä kukaan, sillä moni on tehnyt päätöksen matkaan lähdöstä tai matkan perumisesta aivan viime hetkellä. Tilausbusseilla Pietariin saapui Venäjä-peliin reilut 1 000 suomalaista, mutta sen lisäksi monet ovat tulleet omilla autoilla tai lentokoneella.

Pietarin keskustan katukuvassa näkyivät Suomen ja Venäjän liput vierekkäin keskiviikon peliä ennakoimassa.

Ensivaikutelma Pietarista yllätti Oulussa asuvat Simppulan ja Heiskasen sekä Helsingissä asuvan Uusitalon siisteydellään.

Yhtä lailla yllätys oli myös se, kuinka huolettomasti pietarilaiset näyttävät suhtautuvan koronamaskin käyttöön. Omalla porukalla ulkotiloissa istuen kukaan heistä ei kuitenkaan pelännyt olla ilman maskia.

Ennakkoon Suomen viranomaiset esittivät toiveita, etteivät fanit matkustaisi Pietariin kaupungin vaikean koronatilanteen vuoksi. Suomalaiskolmikon puheista käy ilmi, että jokainen heistä on käynyt koronariskin tarkkaan läpi sekä omassa mielessään että läheisten kanssa ennen matkustuspäätöksen tekemistä.

Kun vastakkain piti asettaa koronariski ja rakkaus jalkapalloon, päätös oli lopulta selvä.

– Kaikki meidän läheiset ihmisemme tietävät, kuinka tärkeää jalkapallo on meille. Tietty riski on tietenkin olemassa, mutta kukaan ei silti yrittänyt puhua meitä ympäri olemaan lähtemättä matkaan.