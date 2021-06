Alexei Eremenkon ura päättyi vähin äänin, sitten hän sai neronleimauksen – uusi sijoitus näkee päivänvalon vuodenvaihteessa

Alexei Eremenko junior aloittaa junioriakatemian Gambiassa.

Alexei Eremenko junior oli monella tapaa Suomen jalkapallomaajoukkueen etsikkoajan kasvot. Vuosina 2003–2013 maajoukkuepaitaa kantanut Eremenko näki vuosituhannen alun toivon vuodet sekä sitä seuranneen alamäen alun.

Oma ura päättyi lyhyen SJK-visiitin jälkeen 2016.

Tämän jälkeen ”Losha” otti tehtäväkseen latvialaisen Spartaks Jurmalan urheilutoimenjohtajan pestin. Hän on hoitanut seuran asioita pääasiassa kotoaan Moskovasta käsin. Ennen koronaa hän matkusti jokaiseen kotiotteluun ja niitä ympäröineisiin harjoituksiin paikan päälle.

Matkustuksesta on muutenkin tullut iso osa Eremenkon elämää peliuran jälkeen. Hän kertoo Ilta-Sanomille, että neljän viime vuoden ajan hän on viettänyt Afrikassa nelisen kuukautta vuodessa.

Tämä poiki myös liikeidean, johon hän ryhtyi yhdessä veljensä Romanin kanssa.

Eremenkot perustavat jalkapalloakatemian Gambiaan.

– Minulla on tosi hyvät kontaktit Afrikassa moneen maahan. Nigeriassa olisi eniten lahjakkuuksia, ja vaihtoehtoja oli myös Norsunluurannikossa ja Ghanassa. Luotan kuitenkin eniten kontakteihini Gambiassa. Luottamus paikallisiin toimijoihin on elintärkeää, Eremenko kertoo.

Työn alla on akatemia 15–18-vuotiaille pelaajille. Akatemia toimisi ponnahduslautana Eurooppaan. Eremenkon pelaaja- ja seurapomoaikana luodut kontaktit eri puolille Eurooppaa auttavat pelaajia eteenpäin.

– Tavoite on saada parhaita pelaajia esimerkiksi Ranskaan, Portugaliin ja Belgiaan – maihin, joissa on paljon kokemusta nuorten afrikkalaispelaajien kanssa. Muutto Eurooppaan on kulttuurishokki, eikä ole mitään järkeä siirtää pelaajia seuroihin, jotka eivät ole kärsivällisiä.

Myös Baltian maat ja Suomi ovat osa Eremenkon suunnitelmia. Latvia, Liettua ja Suomi ovat hyviä esimerkkejä maista, joihin moni nuori afrikkalaispelaaja on tullut ja päässyt alkuun urallaan. Onnistujat pääsevät eteenpäin.

– Tiedän kokemani ja näkemäni perusteella, mitä afrikkalaispelaajat tarvitsevat. Tarvitaan esimerkiksi hyvät harjoitusolosuhteet sekä paikka, jossa pelaajat voivat asua ja ruokailla. Olen jo tilannut tekonurmen sinne, mihin akatemia on suunnitteilla.

Eremenkon suunnitelmat ovat pitkällä. Hänen mukaansa tavoite on saada akatemia auki vuodenvaihteeseen mennessä.

– Hankkeeseen liittyy riskejä, mutta uskon projektiin. Luotan niihin ihmisiin, joiden kanssa teen tätä. Olen todella innoissani.

