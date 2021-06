Markku Kanerva naulasi Huuhkajien selvän tavoitteen Venäjää vastaan – yksi tekijä askarruttaa: ”Pitää olla riittävän kylmäpäinen”

Suomen pitää kestää Venäjän kova alkupaine.

Paineet ovat Venäjällä. Se on varmaa, ja myös sen mukanaan tuomat seuraukset.

Suomen jalkapallomaajoukkue valmistautuu tutun pedantisti Venäjän kohtaamiseen elintärkeässä EM-kisaottelussa. Dramaattinen, uskomaton ja traumaattinenkin Tanska-ottelu on jo tukevasti peruutuspeilissä.

Nyt edessä siintää vihainen karhu nimeltä Venäjä.

Isäntäjoukkueen tappio Belgialle ei ollut sinänsä shokki. Isännille sen sijaan varmasti järkyttävää oli tapa, jolla tappio tuli, sekä tietysti lukemat: 0–3-tervaus kotiyleisön edessä.

Tämä ei voi olla vaikuttamatta keskiviikon otteluun.

– Se on varmaa, että hillitön prässi on tulossa heti alussa. Meidän pitää olla riittävän kylmäpäisiä, että pääsemme sen läpi ja luomaan omia paikkoja, valmentaja Markku Kanerva arvioi ottelua edeltäneessä lehdistötilaisuudessa.

Kanervan mukaan Venäjän joukkueen ryhmitys ja lähtö otteluun ovat arvoituksia, mutta toisaalta Suomen joukkue on varautunut käymällä palavereissa läpi lukuisia erilaisia mahdollisuuksia.

Kanerva ei suostunut luonnollisestikaan sanomaan, onko hänen joukkueensa pelaajavalintoihin tai ryhmitykseen tulossa muutoksia. Mutta Venäjä saattaa pakottaa niihin.

– Meidän pelissä oli Tanskaa vastaan paljon toimivia asioita. Meidän pitää pystyä reagoimaan nopeasti pelin sisällä. Tanska prässäsi hyvin meitä vastaan, ja Venäjä tulee varmasti myös näin tekemään. Olemme painottaneet, että perusasioiden on toimittava.

Kanerva asetti samalla kovia odotuksia omille pelaajilleen. Kyse ei voi olla vain yhdessä sovitusta pelisuunnitelmasta, vaan aina myös mitataan, miten pitkälle yksilöiden taidot heitä kantavat. Onko syöttöjen laatu riittävää, onko liike fiksua, pystyykö pallon kanssa kääntymään pois paineesta ja pelaamaan pelivälineen omille?

Kaikkea ei voi piirtää palaverihuoneessa – ja Venäjä tulee testaamaan Suomen yksilöiden tason toden teolla.

Oma haasteensa Suomen puolustukselle on Venäjän iso hyökkääjä Artjom Dzjuba. Lähes kaksimetrinen kolossi on ainutlaatuinen uhka Suomen takalinjoille näissä kisoissa.

– Lähtökohta on, että oman boksin puolustuksen pitää toimia hyvin. Dzjuba on ykköskohde. Olemme miettineet sitä, että kun Venäjä avaa pitkällä, niin miten pystyisimme tuplaamaan hänet ja estää pallon saamisen etupuolelta.

Kovimman paineen alla lienee Kanervan kollega toisessa vaihtokopissa eli Venäjän valmentaja Stanislav Tshertshesov. Ruma tappio Belgialle on saanut fanit ja median Venäjällä takajaloilleen. Suomen on koko ajan pitänytkin olla suupala Venäjälle, mutta nyt voitto todella on entistä tärkeämpi.

– Itse laskin, että Belgia voittanee Venäjän, mutta Venäjällä on voinut olla kovat odotukset. Miltä peli sitten näytti, on voinut aiheuttaa kritiikkiä. Valmentaja on kuitenkin kokenut, ja joutunut työskentelemään paineen alla aikaisemminkin, Kanerva jatkoi.

Nyt Suomen tehtävä on lyödä entistä kiukkuisemmin painetta Tshertshesovin ja Venäjän niskaan.

– Ei ole helppo tilanne heille. Miten Belgia-peli vaikuttaa peliin (Suomea vastaan), ja hekin ovat lähtökohtaisesti budjetoineet, että Suomelta otetaan kolme pistettä. Sillä tavalla heidän asetelmansa ei merkittävästi muutu, mutta eivät he varmasti olleet tyytyväisiä edelliseen peliesitykseensä ja ilmeeseensä, se tuo heille paineita. Ärsytetty joukkue tulee vastaan. Toivottavasti pystymme järkyttämään heitä heti alussa, jolloin paine kasvaa, Kanerva suunnitteli.