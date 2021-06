Podcast: Venäjän hirviöhyökkääjä on Huuhkajille ainutlaatuinen uhka – Uefan härski sumutus Tanska-pelin jatkamiseksi meni täydestä

Pallokerhossa ennakoidaan Suomen ja Venäjän kohtaamista.

Suomella on mahdollisuus sinetöidä paikka EM-kisojen jatkopeleissä hyvällä tuloksella Venäjää vastaan. Voitto varmistaisi jatkopaikan ja tasapelikin sinetöisi kolmossijan.

Pallokerhossa Janne Oivio ja Saku-Pekka Sundelin ennakoivat tulevaa koitosta. Tämä on se peli, joka Suomen kohdalla oli etukäteen merkitty mahdollisuuksien otteluksi.

Kun alla on jo Tanska-voitto, niin tilaisuus on huikea. Venäjällä on nolon Belgia-myllytyksen jälkeen kaikki paineet.

Puheeksi nousevat myös paljastukset Tanska-ottelun kulisseista. Uefa viesti nopeasti, että peliä jatkettiin vain pelaajien toiveesta. Sittemmin paljastunut totuus on aivan toinen, ja se asettaa Euroopan futispomot aika karmeaan valoon.