Suomen kannattajien bussi seisoi Venäjän rajalla 2,5 tuntia – tiistaina luvassa kunnon kaaos? ”Olen vähän huolissani”

Vaalimaan raja-asemalla saatetaan kokea todellinen kaaos tiistaina, kun Huuhkajien kannattajat matkaavat kohti Pietaria.

Ensimmäinen Pietaria ja jalkapallon EM-kilpailuja kohti matkannut Suomen maajoukkueen kannattajat ry:n bussi saavutti Vaalimaan rajanylitysaseman maanantaina kello 14.28.

– Muistan sen minuutilleen, koska silloin tuli puhelimeen viesti, että olette saapuneet Venäjälle, SMJK:n sihteeri ja viestintävastaava Aaro Kuivalainen kertoi Ilta-Sanomille maanantai-iltana Pietarista.

Taustalta kuuli metropolin vilkkaiden katujen vilinää, kun Kuivalainen käveli etsimässä iltapalaa. Hotellilleen Pietariin ryhmä oli päässyt vasta iltayhdeksän jälkeen. Tämä johtui siitä, että rajamuodollisuudet kestivät peräti kaksi ja puoli tuntia – vaikka kyseessä oli vain yksi bussilastillinen Huuhkajien kannattajia.

– Jokaiselta otettiin koronatesti nielusta ja molemmista sieraimista. Siellä oli vain yksi henkilö hoitamassa testausta. Bussimme myös tarkistettiin aika tarkasti. Onneksi oli hyvä sää odotella ulkona, Kuivalainen kertoi.

Suomen maajoukkueen kannattajat järjestivät näyttävän marssin Suomi–Italia-otteluun syyskuussa 2019.

Ainakin kahta matkalaista kohtasi rajalla valtava pettymys: näiden matka tyssäsi rajalle, koska matkustusdokumentit olivat puutteelliset. Kohtalona oli tylysti paluumatka kotiin.

– Toiselta puuttui fan-id ja toisella oli vääränlainen viisumi. En tiedä, miten heidän paluumatkansa käytännössä järjestyi, sillä olin jo itse päässyt rajan yli, enkä lähtenyt asiaa selvittämään. Matkanjohtajalta kuulin, että näin oli käynyt, Kuivalainen kertoo.

Fan-id on EM-kisaturisteilta vaadittava erillinen henkilöllisyystodistus. Kuivalainen kertoo SMJK:n muistutelleen jäseniään sen tarpeellisuudesta useaan otteeseen.

– Viimeksi viikonloppuna tuli sähköpostiin kysymys, että mikä on kunkin fan-id. Vähän yllätyin, että tämä asia oli vielä jollekulle epäselvä, Kuivalainen sanoi.

Tänään Vaalimaan raja-asemalla saattaa olla odotettavissa suoranainen kaaos. Suomesta on nimittäin lähdössä oikea bussikolonna kohti Pietaria.

– SMJK on myynyt yli 700 bussimatkaa. Busseja lähtee porrastetusti tunnin välein. Mutta ei ole tietoa, onko rajalla tiistaina enemmän viranomaisia. Olen vähän huolissani, miten pitkään he joutuvat odottamaan rajalla, Kuivalainen miettii.

– Ja hyvin todennäköisesti tiistainakin käy niin, että kaikki eivät pääse rajan yli. Toivottavasti ohjeet olisi luettu tarkasti, että näitä tapauksia tulisi mahdollisimman vähän.

Kuivalaisen tietojen mukaan omatoimisesti matkaan on lisäksi lähdössä lähemmäs tuhat SMJK:n jäsentä. Rajalla Huuhkajien kannattajilla saattaakin olla edessään pitkä odotus.

Toisaalta Suomen arvokisapaikkaa on odotettu jo niin pitkään, että muutama tunti tuskin tuntuu enää missään. Ja kannattajilla on edessään usea riemukas päivä Pietarissa.

– Tiistaihin asti ollaan. Moni menee Suomen matsien välissä myös perjantain Ruotsi–Slovakia -otteluun, johon sai lippuja vielä sunnuntaina, Kuivalainen kertoi.

Suomi kohtaa Pietarissa keskiviikkona Venäjän ja maanantaina alkulohkon päätösottelussa Belgian.

Suomen maajoukkueen kannattajat marssivat Töölön stadionille Suomi–Liechtenstein-otteluun marraskuussa 2019. Jo tuona iltana alkoi EM-kisamatkan suunnittelu. Matka toteutuu vasta yli puolitoista vuotta myöhemmin.

Jos Huuhkajat selviytyy alkulohkosta jatkoon, kannattajilla alkaa toden teolla työ matkasuunnitelmien päivittämiseksi.

– On ollut puhetta, että jos Suomi menee lohkokakkosena jatkoon, yrittäisimme päästä Amsterdamiin. Mutta on hyvin vaikea sanoa, miten sen pystyisi tässä tilanteessa järjestämään ja miten suurelle porukalle. Yksi kysymys on, miten Alankomaat suhtautuisi isoon ryhmään suomalaisia, jotka ovat olleet pitkään Venäjällä, Kuivalainen viittaa Venäjän vallitsevaan koronatilanteeseen.

– Paljon epävarmuustekijöitä on ilmassa, mutta pyrimme palvelemaan jäseniämme ja muita asiakkaita niin hyvin kuin mahdollista, hän lisää.