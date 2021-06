Huuhkajien Antti Niemi kertoi ”epätodellisesta tilanteesta”, kun Christian Eriksen lyyhistyi maahan

Huuhkajien maalivahtivalmentaja Antti Niemi kertoi Tanska-ottelun dramaattisista hetkistä.

Suomen jalkapallomaajoukkueen pukukopissa oli todella hiljaista, kun epätietoisuuden vallassa elänyt joukkue odotti tietoja Christian Eriksenin voinnista.

Tanskan ykköstähti oli lyyhistynyt nurmelle ja makasi pitkään tiedottomana, sydän pysähtyneenä. Vaikka hänet olikin elvytetty, vallitsi Parken-stadionilla täysi epätietoisuus.

Maajoukkueen maalivahtivalmentaja Antti Niemi kertoi maanantaina omasta kokemuksestaan dramaattisen tapahtuman aikana. Valmentajan tehtävä on tilanteessa eri kuin pelaajan.

– Sitä hetkeä on vaikea kuvailla. Meni muutama sekunti lyyhistymisestä siihen, että selvisi, miten vakava juttu on käsillä. Se oli niin epätodellinen tilanne, Niemi kuvaili.

Entinen huippuvahti painotti olevansa helpottunut siitä, että jälkeenpäin selvisi Eriksenin olevan kunnossa. Toipuminen edistyy tiettävästi hyvin. Siinä hetkessä kuitenkin tilanne oli aivan toinen Suomen pukukopissa.

– Olen nähnyt urani aikana jalkapallossa kaikenlaisia loukkaantumisia, mutta tämä oli valitettavan vakava juttu. Tauko kesti tunnin-puolitoista. Kyllä se oli aika hiljaista porukkaa kopissa.

Niemen mukaan Suomi myös odotti Tanskan päätöstä siitä, miten ottelua jatkettaisiin. Huuhkajaryhmä päätti kollektiivisesti, että he menevät sen mukaan, mitä Tanska halusi tilanteessa tehdä ja Suomen tehtävä olisi mukautua toiveeseen.

– Se oli ainoa tapa toimia.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa antoi Tanskan valmentajan Kasper Hjulmandin mukaan joukkueelle kaksi vaihtoehtoa: joko peliä jatkettaisiin, tai sitten peli pelattaisiin seuraavana päivänä loppuun. Tanska valitsi pelata pelin saman tien.

Hjulmand kertoi myöhemmin, että hän tuli katuneeksi päätöstä. Kenties olisi ollut parempi odottaa seuraavaan päivään.

Suomen maajoukkueen tiedottaja Timo Walden ei pystynyt vahvistamaan, mitä Hjulmand kertoi Uefan antaneen heille pelin jatkamisen vaihtoehdoiksi. Suomi oli tässä päätöksessä sivustakatsojan roolissa.

– Me emme tiedä, mitä Uefan ja Tanskan välisissä keskusteluissa on käyty läpi. Siellä varmasti punnittiin vaihtoehtoja, mitä julkisuudessa on ollut. Tämä tragedia kosketti heitä suoraan, meitä välillisesti. Oli selvää, että me mukaudumme heidän päätökseensä, Walden taustoitti.

Niemi kiitti myös Suomen kannattajia heidän käytöksestään stadionilla. Hän nosti myös esille maajoukkuesuojattinsa Lukas Hradeckyn, joka torjui ottelun lopussa Tanskan rangaistuspotkun.

Normaalisti rangaistuslaukauksiin valmistaudutaan siten, että analysoidaan merkittävä määrä videoita rankkarin laukojasta videoanalyytikko Henri Lehdon kanssa. Silloin pyritään analysoimaan, mihin suuntaan pallo tulee todennäköisimmin. Nyt yllätyksen tuotti itse laukoja, sattuneesta syystä.

Lukas Hradecky ja upea torjunta.

Tanska-ottelussa Hradecky juoksi Niemen suuntaan ja kysyi, mihin tanskalaispelaaja todennäköisimmin ampuu. Joukkueilla on normaalisti yksi pääasiallinen laukoja, ja Eriksen oli Tanskalle se pelaaja.

Hän ei ollut enää kentällä. Valmennusryhmä oli analysoinut myös muutaman muun mahdollisen vetäjän, mutta ei Pierre-Emile Höjbjergiä. Näin vastuu vetäjän lukemisesta jäi kokonaan Hradeckylle. Maalivahti torjui Höjbjergin laukauksen erinomaisesti.

– Improvisointi tuotti tällä kertaa tuloksen ja ”Luke” hoiti tilanteen ihan yksin.