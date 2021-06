Katso kello 11.30: IS EM-live suoraan Huuhkajien harjoituksista

Ilta-Sanomat seuraa Huuhkajien harjoituksia Terijoella.

Huuhkajat palasi sunnuntai-illansuussa takaisin majapaikkaansa Repinoon dramaattisen EM-avauksen jälkeen.

Maanantaina joukkue aloittaa valmistautumisen seuraavaan otteluun Venäjää vastaan Pietarissa.

Yksikin piste keskiviikon ottelusta riittää Suomelle jatkopaikkaan EM-turnauksessa.

IS:n EM-tiimi on paikalla Suomen harjoituksissa ja raportoi suorana tunnelmat. IS EM-liven suunniteltu alkamisajankohta on kello 11.30.