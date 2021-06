Huuhkajat julkaisi Suomen kapteenin Tim Sparvin videoterveiset Christian Eriksenille

Huuhkajat julkaisi tilillään joukkueen terveiset Christian Eriksenille.

Tim Sparv on Suomen kapteeni.

Suomen miesten A-maajoukkue eli Huuhkajat lähettää kapteeninsa Tim Sparvin suulla terveiset Tanskan tähtipelaajalle Christian Eriksenille.

Eriksen lyyhistyi kentän pintaan lauantain EM-ottelussa ja joutui sairaalahoitoon.

Huuhkajat julkaisi Sparvin suomenkielisen videotervehdyksen sunnuntaina iltapäivällä.

– Moi, Christian. Koko joukkueen puolesta haluan sanoa, että toivottavasti kaikki on ok. Toivon, että saat tarvitsemasi avun ja tuen. Jalkapallo ei ole maailman tärkein asia tänään. Tärkeämpää on, että sinä voit hyvin - ja se, että näemme sinut kohta taas jalkapallokentällä.

Lauantain ottelua jatkettiin, kun tieto Eriksenin vakaasta tilasta ja omasta toiveesta pelin jatkamiseksi saatiin joukkueille. Suomi otti historiallisen 1–0-voiton Joel Pohjanpalon puskumaalilla.