Asiantuntija kieltäytyy analysoimasta Tanska-voittoa – yksi asia oli ylitse muiden: "Meillä on taistelevat pelaajat ja fiksut kannattajat"

Marko Rajamäki muistuttaa, että Suomen voitto on pieni asia Tanska-ottelun tärkeimmän totuuden äärellä.

Marko Rajamäellä on painavaa asiaa Tanska-ottelusta.

Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki nostaa jokaisen Suomen EM-ottelun jälkeen esille viisi tärkeintä pointtia ottelusta.

Suomi otti historiallisen 1–0-voiton, mutta Rajamäki muistuttaa pointeissaan, että nyt puhutaan paljon isommista asioista.

1. Christian Eriksen

Ainoa asia, millä tämän ottelun jälkeen on ensisijaisesti merkitystä, on Christian Eriksenin vointi. Ensimmäiset tiedot sairaalaan viennin jälkeen ovat olleet positiivisia, onneksi. Tärkeintä on, että hän toipuu.

Ennen kaikkea toivon Eriksenin toipumista ja toivotan Tanskalle onnea tuleviin peleihin. Heillä on vielä kaksi ottelua aikaa selvitä jatkoon.

2. Tätä peliä ei kuulu analysoida

Suomi sai kolme pistettä, ollaan siitä kiitollisia. Pelaajat antoivat itsestään kaiken. Nyt ei kuulu tuulettaa, eikä tätä voittoa pidä röyhistellä.

Mitä Eriksenille tapahtui vei ottelusta kaiken, mitä urheiluun kuuluu.

Nyt on myös niin, että tätä peliä ei analysoida ja mietitä, että onnistuiko Markku Kanerva jossain, epäonnistuiko ennakkosuosikki Tanska jossain. Kyseessä on paljon isompia asioita. Tämä on henkisen puolen juttu, joka liittyy ihmiseen ja välittämiseen.

3. Upeat Suomen pelaajat ja kannattajat

Suomen kannattajien aloittama Christian Eriksen -vuorohuuto tanskalaisten kanssa oli upea inhimillisyyden ja tuen osoitus. Näin tekee Suomen kannattaja. Vaikka tulos on tärkeä, se on minimaalinen tässä hetkessä. Kannustuksesta välittyi positiivinen viesti, ja siitä iso kiitos heille.

Suomen pelaajat ja kannattajat käyttäytyivät, kuten ihmisen kuuluu käyttäytyä. Joel Pohjanpalolle tuuletus oli ensireaktio maalin jälkeen, mutta se loppui nopeasti. Kiitos siitä fiksuille, hyvin kasvatetuille pelaajille.

Pelaajien ottelun jälkeisistä haastatteluista huokui huoli Eriksenistä ja se, että kaikki ajatukset olivat muualla.

Suomen kannattajat keräävät kiitosta.

4. Ammattilaiset ovat ammattilaisia

Kun pelaajat palasivat pitkän tauon jälkeen kentälle, heistä paistoi järkytys. Ammattipelaajat ovat tottuneet suorittamaan viikosta toiseen, he tekevät tätä työkseen. Mutta kaikesta näkyi, että tämä on jotain muuta.

Se, mitä Tanskan pelaajat tekivät, muodostivat sen muurin Eriksenin eteen kyyneleet silmissään, ei siitä millään nousta enää pelaamaan intohimolla futista. Mutta pelaajat kasasivat itsensä kovassa paikassa henkisesti ja pelasivat pelin loppuun.

5. Tulos ansaitaan seuraavissa peleissä

Elämässä tulee jokaiselle meistä eteen kovia hetkiä, vaikeita asioita.

Nyt tämä ottelu pitää nollata. Suomella on plakkarissa kolme pistettä, Tanskalla nolla. Suomella on kaksi peliä aikaa näyttää, että tämä tulos oli urheilullisesti oikein.

Venäjä-ottelu on se meidän hetki. Pitää mennä naapuriin näyttämään jättiläiselle, mistä pieni Suomi on tehty. Se on todella vaikea ja haastava tehtävä.

Tästä kuuluu mennä eteenpäin, mutta nyt ei ole aika hieroa tätä Tanska-pelin tulosta kenenkään naamaan.