IS:n EM-studio: Asiantuntijat uskovat Huuhkajien yllätykseen – ”Paineet ovat Tanskalla, jolle tappio olisi katastrofi”

Tanskalla on paremmat yksilöt, mutta riittääkö se yhtenäisen Suomen kaatoon?

Vuosikymmenten odotus on ohi, nyt on luupin alla Suomen ensimmäinen jalkapallon arvokisaottelu Tanska-Suomi.

Lähtökohta on selvä: isäntämaa on vahva ennakkosuosikki, mutta Huuhkajien yllätysmomenttia ei pidä vähätellä. IS EM-studio kertoo miksi ja miten.

Studion asiantuntija on valmentaja ja ex-maajoukkuepelaaja Marko Rajamäki. Videoyhteydellä mukana on Kööpenhaminan Parken-stadionin kupeelta Ilta-Sanomien jalkapallotoimittaja Saku-Pekka Sundelin. Juontaja on ISTV:n Antti Virolainen.

Studiossa esitellään oletetut avauskokoonpanot ja molempien joukkueiden pelisysteemi käydään läpi. Video studiosta on artikkelin pääkuvassa.

Lisäksi lähempään tarkasteluun nostetaan Tanskan viisi avainpelaajaa: Kasper Schmeichel (Leicester), Simon Kjäer (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham), Christian Eriksen (Inter Milan)

Huuhkajista esitellään seuraavat pelaajat: Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen), Teemu Pukki (Norwich City), Tim Sparv (AE Larissa), Paulus Arajuuri (Pafos FC), Glen Kamara (Rangers FC), Joona Toivio (BK Häcken).