Suomalaispomo haukkui EM-kisoihin lähtevät itsekkäiksi – näin vastaa faniyhdistys

Suomen maajoukkueen kannattajien puheenjohtaja kertoi fanien vaikeista päätöksistä.

Torstaina Elinkeinoelämän keskusliiton pomo Ilkka Oksala arvosteli rajusti jalkapallon EM-kisoihin, Kööpenhaminaan tai Pietariin, matkaavia suomalaisia.

– Peruutin otteluliput, lentoliput ja hotellivarauksen Kööpenhaminaan koko perheemme osalta. Päätös oli todella raskas, mutta viisas. Siksi suhtaudun todella jyrkästi pelejä katsomaan lähteviin, erityisesti Pietariin matkustaviin. Itsekkyytenne on rajatonta, Oksala kirjoitti.

Oksala sai twiitilleen tukea. Fakta toki onkin, että THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat suosittaneet, että kisat seurattaisiin kotikatsomosta.

Oksalalle kuitenkin myös huomautettiin Twitterissä, kuinka vaikeasta päätöksestä on kyse.

– Jotkut ovat käyneet vuosikymmeniä katsomassa pelit ja haaveilleet Suomen pääsystä arvokisoihin. Unelma on viimein täyttynyt. Olen iloinen, että Huuhkajat saavat uskollisimmat kannattajansa paikalle. Karanteenin rikkominen on itsekästä, ei matkustaminen rakastamansa asian perässä, eräs kirjoitti.

Suomen maajoukkueen kannattajien eli SMJK:n puheenjohtaja Marko Karvinen ei Oksalan raivoa ymmärrä.

– Kaikilla on oikeus mielipiteeseensä, mutta tuntuu omituiselta viestiltä. En pidä järkevänä, että meitä syytetään itsekkyydestä, kun olemme reissanneet 20–30 vuotta maajoukkuetta kannustamassa, vaikka on vain hävitty. Koen, että kaikkien pettymysten jälkeen on meidän tehtävä olla kannustamassa joukkuetta ja oikeus siihen.

Karvinen sanoo ymmärtävänsä oikein hyvin lipustaan luopuneita. Hän kertoo, että SMJK tekee kaikkensa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Itsekin mietin pitkään, uskaltaako lähteä. Minulla on molemmat rokotukset saatuna, ja me tehdään kaikkemme – esimerkiksi koronatesti vaaditaan ennen lentoa tai bussimatkaa, palatessa kolmen päivän omaehtoinen karanteeni ja sitten koronatestiin.

– Kaikille lähtijöille on jaettu infopaketti, miten pitää käyttäytyä. Suomen faneilla on hyvä maine, eikä me haluta pilata sitä, Karvinen lupaa.

SMJK:n puheenjohtaja Marko Karvinen on yksi heistä, joiden ikiaikainen unelma täyttyy nyt.

STM:n johtaja Pasi Pohjola muistutti vastuullisuudesta fanimatkoille lähtijöitä.

– Jos matkalle lähdetään, testikäytännöt ja rajoilla tapahtuvat testaukset ja ennakkotestit ovat tärkeitä. Ja erityisesti se kolmen vuorokauden kuluttua Suomeen paluusta tehtävä kakkostesti on äärimmäisen tärkeä, koska jos tartunnan saa matkalta ja tulee Suomeen, tartunta ei välttämättä näy testissä heti, Pohjola muistutti.

– Menossa Kööpenhaminaan kahdeksi päiväksi. Eka rokotus saatu, eilen testattu, tänään testataan, kotiin tullessa testataan. Käyttäydyn perillä vastuullisesti. Kun 17 vuotta on tullut näitä Via Dolorosa -vieraspelejä kierrettyä, soin tämän itselleni – pitkän pohdinnan jälkeen, eräs lähtijä kirjoitti Twitterissä.

Joka tapauksessa itkuja on suomalaiskodeissa varmasti itketty muustakin kuin onnesta historiallisten EM-kisojen alla.

– Päätökset luopua lipuista ovat olleet tosi vaikeita. Ja tiedän sellaisiakin, jotka ovat palauttaneet lippunsa ja sitten kuitenkin hankkineet jälkimarkkinoilta lipun johonkin peliin. On käyty aikamoisia vääntöjä omatunnon kanssa, SMJK:n Karvinen sanoo.

Karvinen myös kertoo, että SMJK on ollut yhteydessä Tanskan ja Pietarin viranomaisiin sekä rajaviranomaisiin.

– Myös THL:ää oltiin lähestytty, mutta sieltä saatiin infoa vasta eilen (torstaina), jolloin kaikki asiat olivat kyllä jo selvillä.

Karvinen arvioi kisoihin matkaavien suomalaiskatsojien määrät karkeasti: Kööpenhaminaan SMJK:n kautta 250 fania ja yhteensä 1 000–1 500 suomalaista, Pietariin SMJK:n kautta 1 500 fania ja kaiken kaikkiaan 5 000 suomalaista.

SMJK järjestää charterlennon Kööpenhaminaan ja bussimatkat Pietariin Turusta Helsingin kautta, Kuopiosta ja Tampereelta.

