Huuhkajien pelipaidalle valtavaa ylistystä – arvioitiin EM-kisojen tyylikkäimmäksi

Jo viime syksynä valtavasti ylistystä osakseen saanut Huuhkajien pelipaita on jälleen noteerattu hienosti maailmalla.

Huuhkajien kapteenin Tim Sparvin (keskellä), Onni Valakarin (vas.) ja Robert Ivanovin päällä oleva pelipaita on italialaistoimittajan mielestä EM-kisojen tyylikkäin.

Jalkapallon EM-kilpailut ovat vasta aivan kohta alkamassa, mutta Huuhkajat on jo varmistanut ainakin yhden voiton – nimittäin pelipaitojen tyylikkyyttä arvioivassa kilpailussa.

On kuitenkin syytä mainita, että kyse on yksittäisestä, toki melko painavasta mielipiteestä. Italialainen beIN Sports -kanavan kirjeenvaihtaja Tancredi Palmeri nimittäin ilmaisi Twitterissä mielipiteensä kisojen tyylikkäimmistä pelipaidoista.

Ykköseksi Palmeri nosti Suomen kotiasun eli valkoisen paidan, jota koristaa risti sinisen eri sävyissä. Toiseksi toimittajan listalla yltää Ruotsin vieraspaita ja kolmanneksi Portugalin kotipaita.

Palmeri on toiminut aiemmin CNN-kanavan ja erittäin arvostetun italialaisen urheilulehden La Gazzetta Dello Sportin avustajana. Hänen mielipiteillään on painoarvoa, sillä miehellä on Twitterissä yli 200 000 seuraajaa.

Palmerin twiitti keräsi luonnollisesti paljon kommentteja. Osa kommentoijista oli hänen kanssaan samaa mieltä, mutta rohkenipa joku kyseenalaistaakin Huuhkajien ”voiton”.

Eräs twiittaaja kertoi paidan muistuttavan Leijonien vuoden 2014 Sotshin olympialaisten paitaa, jota kommentoija pitää kaikkien aikojen tyylikkäimpänä Suomen pelipaitana.

Toinen kommentoija kiteytti ytimekkäästi suomalaisten futisjännärien tuntemukset.

– Ensimmäinen kerta EM-kisoissa, ja olemme jo voittaneet jotain!

Jo viime vuoden marraskuussa, kun Suomen uusi edustusasu esiteltiin, se sai maailmalla valtavaa ylistystä.