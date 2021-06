Vesa-Matti Loiri herkistyi: ”Hetki, jolloin sieluni myytiin”

Kansan rakastama taiteilijalegenda uskoo, että Huuhkajat voi venyä jatkoon EM-kisojen kivikovasta alkulohkostaan.

Olympiastadionin täpötäysissä katsomoissa pidäteltiin hengitystä. Jännitys oli huipussaan, kun Unkarin tähtipelaaja Ferenc Puskás asettui pallon taakse ja Jugoslavian maalivahti Vladimir Beara koukistui perustorjunta-asentoon.

Varma maali!

Selvähän se, tähän ottelu ratkeaa, katsomossa ennakoitiin.

Pian pilli soi. Puskás otti vauhtia, lähestyi palloa, laukoi sitten...

Oihh! Kuului valtaisa kohahdus. Ei maalia! Beara heittäytyi uskomattoman nopeasti ja sai kuin saikin torjuttua pallon.

Oli 2. elokuuta 1952. Käynnissä oli Helsingin olympiakisojen jalkapallon loppuottelu. Pilkku ei tullut puskista, sen sijaan Puskásin epäonnistuminen yllätti stadionin peräti 58 533 silmäparia. Heti pelin jatkuttua katsojat kuitenkin siirsivät huomionsa jo seuraaviin tilanteisiin – paitsi yksi.

Stadionin B-katsomossa puuta painaneen seitsenvuotiaan helsinkiläispojan verkkokalvoilla yksi ainoa kuva pysyi kuin liimattuna: Bearan venytystorjunta.

Se oli kuin taianomaista haaveunta.

Olympiastadion 1972. Katsomoissa kohahdettiin äänekkäästi, kun Helsingin Jalkapalloklubin maalivahti heittäytyi ilmiömäisen ilmavasti pallon eteen. Olipa huikea dyykkaus!

Torjunta oli suorastaan taiteellisen kimmoisa, eikä se ollut HJK:n veskarilta ainoa näyttävä kaatuminen harjoituspelissä puolalaista Górnik Katowicea vastaan. Hänen otteissaan oli nähty samanlaisia hämähäkkimiehen elkeitä kuin esikuviensa, venäläisen Lev Jashinin ja espanjalaisen Ricardo Zamoran, pelastuksissa.

Tai jugoslavialaisen Bearan, jonka venytyksestä hän oli haltioitunut parikymmentä vuotta aiemmin samaisella stadionilla.

Torjuja oli Klubin uusi kohuvahti, Vesa-Matti Loiri.

– Olympialaisten finaali Stadikalla 1952 oli hetki, jolloin sieluni myytiin jalkapallolle – ja erityisesti maalivahtipelille. Jugoslavian maalivahdin torjunnan jälkeen päässäni välähti: tämä on mun juttu, taiteilijalegenda Vesku Loiri kertoo nyt.

– Voi sanoa, että siitä lähtien olen odottanut hetkeä, jolloin Suomi pääsisi pelaamaan futiksen EM- tai MM-kisoissa. Ja nyt kun siitä unelmasta on tullut totta, niin onhan tämä aivan mahtavaa. Tunnelma on enemmän kuin odottava, nuorena piinkovana urheilumiehenä tunnettu laulaja-näyttelijä jatkaa EM-kisojen aattona.

Laulajana ja tulkitsijana mainetta niittänyt Vesku Loiri uskoo, että Suomi voi yllättää lauantaina alkavissa EM-kisoissa.

Matkan varrella suuri osa kansasta on todennäköisesti unohtanut, että Loiri osasi dyykata oikeasti, ei pelkästään Uuno Turhapuro -elokuvissa.

– Olen melko varma, että olisin kehittynyt kansallisen huipputason jalkapallovahdiksi, jos olisin keskittynyt pelkästään siihen lajiin. Jalkapallo on ollut koko elämäni kestänyt rakkaus ja intohimo. Nyt tosin jo useita vuosikymmeniä enää penkkiurheilijan roolissa, 1970-luvulta lähtien puhtaasti näyttelemiseen ja laulamiseen keskittynyt Loiri, 76, alleviivaa.

– Huuhkajat on ollut monesti tosi lähellä kisapaikkaa, mutta aina on tullut lunta tupaan. Onneksi koskaan ei ole liian myöhäistä. Huuhkajat on ilman muuta EM-paikkansa ansainnut. Ja myös me kaikki jalkapalloa rakastavat penkkiurheilijat. Tällä on tosi iso merkitys mulle.

Vesku Loiri oli intohimoinen jalkapalloilija, jolle maalivahtipeli oli kaikki kaikessa.

Suomen EM-avaus on lauantaina Tanskaa vastaan. Kivikovassa B-lohkossa jatkopaikka on työn ja tuskana takana.

– Suomi selviytyi kisoihin loistavan valmentajan (Markku Kanerva) ja hienon joukkuehengen ansiosta. Tämä hengi tuntuu todella yhtenäiseltä. Siinä on hyviä yksilöitä, mutta edelleen korostaisin, että vahvuus löytyy yhtenäisyydestä, nuorena useampia lajeja SM-tasolla harrastanut Loiri ruotii.

Kun puhe siirtyy Suomen menestymismahdollisuuksiin, Loiri huokuu toiveikkuutta.

– Huuhkajien jatkoon pääsy ei tule olemaan helppoa. Olisi hienoa, jos jengi pääsisi ainakin alkukarsinnoista eteenpäin. Mun mielestä jatkomahdollisuudet ovat ilman muuta olemassa, hän näkee.

– Jalkapallo on antanut elämääni paljon hienoja asioita, ja onhan tämä yhtä juhlaa nyt, kun seuraavina viikkoina saa seurata EM-kisoja koko rahan edestä. Aion katsoja matseja niin paljon kuin ikinä pystyn.