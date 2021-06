Koronarajoitukset muuttuivat EM-kisojen kynnyksellä – tällaisia kisastudioita Suomeen on suunnitteilla

Suomen miesten A-maajoukkue pelaa historiansa ensimmäisen arvokisaottelun Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan lauantaina kello 19. EM-kisat käynnistyvät perjantai-iltana kello 22 ottelulla Turkki–Italia.

Niin yksityisiä kuin julkisia kisastudioita pystytetään juuri nyt kiivaasti ympäri kesäistä Suomea. Myös koronarajoitukset ovat lieventyneet sen verran, että ainakin kello 19 alkavaa ottelua voi seurata ravintoloissa ja muissa julkisissa kisakatsomoissa.

Valtioneuvosto muutti ravintolarajoituksia taas perjantaina, juuri kisojen kynnyksellä.

Lue lisää: Pilkku tulee Uudellamaalla tänään vasta kello 22 – näin ravintolarajoitukset muuttuvat

Uudellamaalla ja muilla kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla rajoitukset aukioloajoissa ovat nyt seuraavat: Anniskelu on sallittu kello 7–22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5–23.

Suurin osa Suomesta on epidemian perustasolla, esimerkiksi Keski-Suomi, koko itäinen Suomi, Satakunta ja Lappi. Perustasolla rajoitukset ovat: anniskelu on sallittu kello 7–01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille kello 5–02.

Selvitimme, mihin Huuhkajien otteluita voi Suomen suurimmissa kunnissa kokoontua seuraamaan. Lista ei ole täydellinen – siihen on kerätty vain esimerkkejä.

Pääkaupunkiseutu

Helsingissä järjestetään Rautatieaseman läheisyydessä Burger Lovers -ruokatapahtuma, jonka yhteydessä ”terassiravintolan suurilta näytöiltä voi seurata jalkapallon EM-kisojen alkusarjan otteluita”.

Vallilan Konepajalle avattiin toukokuussa uusi jättiterassi. Helsingin Sanomat uutisoi toukokuussa, että The Dome -niminen terassi on osa Yhdysvaltain entisen suurlähettilään Bruce Oreckin omistamaa Train Factory -yritystä ja että terassilla on tarkoitus järjestää ohjelmaa läpi kesän alkaen jalkapallon EM-kisoista.

Hook-ravintola näyttää EM-kisoja ja mainostaa sivuillaan, että ”jalkapallon EM-kilpailuja varten Helsingin Hookin terassilla tulee olemaan Suomen suurin screeni”.

Hakaniemessä Kafé Komassa on iso screeni, jolta EM-kisapelejä voi seurata.

Raflaamo.fi-verkkopalvelun mukaan Uudellamaalla EM-kisoja voi seurata seuraavissa ravintoloissa:

Sports Academy Helsinki

Vltava

Rotterdam (Suomen pelit)

Stone's

Amsterdam

Public Corner Mikonkatu

Kitty's Public House (Suomen pelit)

Kaisla

Tapas BarCelona

William K. Kurvi

Oluthuone Konepaja (Suomen pelit)

Pub 99 (Suomen pelit)

Sailor's (Suomen pelit)

Ølhus København

Chico's Töölö

Chico's Arabia

La Famiglia Helsinki

Jyvänen Myllypuro

Jyvänen Martinlaakso

Sir Eino Flamingo

Ale Pub Hyvinkää

Oluthuone Joutsen

Korona

William K. Sello

Sports Academy Iso Omena

IS suosittelee tarkastamaan kunkin ottelun seuraamismahdollisuuden vielä haluamansa ravintolan sivuilta pettymysten välttämiseksi.

Turussa EM-otteluita voi seurata ainakin Hämähäkkitontilla. Turun keskustaan on nimittäin noussut kisojen pääyhteistyökumppanin Heinekenin kisakatsomo. Kisakatsomoon mahtuu kaikkiaan 1 000 jalkapallofania, mutta ihmismäärää rajoitetaan koronatilanne huomioiden viranomaisohjeistuksen mukaisesti, Turkuhallin nettisivuilla kerrotaan.

Jyväskylässä EM-kisakatsomo rakentuu Lutakkoon Paviljongin eteen. Tapahtumaa on ollut järjestämässä JJK:n myynti- ja markkinointijohtaja Joni Vesalainen. Keskisuomalaisen mukaan alueella riittää istumapaikkoja muutamalle sadalle ja kisakatsomon on tarkoitus olla ilmainen koko perheen ulkoilmatapahtuma.

Ravintoloista Jyväskylässä kisoja näyttää ainakin London.

Tampereelle keskustaan suunnitteilla oleva jättiscreeni ei toteutunut koronaviruksen takia. ”Kaupungin parhaana kisakatsomona” itseään mainostaa ainakin Paja Bar, ja EM-kisaotteluita kanavissaan mainostavat esimerkiksi Ruby & Fellas sekä Dam Bar.

Hämeenlinnassa jalkapalloseura HJS järjestää EM-Tori 2020 -kisakatsomon, joka on auki läpi turnauksen.

Lappeenrannassa Kulttuuritila Nuijamies näyttää ainakin kisojen avausottelun perjantai-iltana sekä Huuhkajien EM-ottelut elokuvateatterin valkokankaalta.

Kotkassa otteluita isolta näytöltä näyttää Kaks7 Cafe & Bar.

Mikkelissä on rakennettu suuri näyttö Mikkelipuistoon, joten otteluita voi seurata omien eväiden kanssa tai ravintola Greeneristä katsoen.

Porissa kisastudioita järjestää pub Winston.

Seuratkin ovat laittaneet pystyyn kisakatsomoita. Esimerkiksi FC Haka järjestää kisakatsomon Tehtaan kentällä Valkeakoskella ja VPS Vaasassa omalla kotistadionillaan.