Leo Väisänen kertoo pelottavasta hetkestä, kun koko ura oli vaakalaudalla

Leo Väisäsen huippu-ura oli päättyä ennen kuin se kunnolla alkoikaan.

Monelle Suomen pelaajalle nämä EM-kisat saattavat hyvinkin olla uran ensimmäiset ja viimeiset aikuisten arvokisat. Joka puolelta kenttää löytyy konkaripelaajia, joiden ikämittari on naksahtanut 30 vuoden väärälle puolelle.

Tilaisuuksia ei tule enää montaa.

Leo Väisänen voi hyvällä syyllä ajatella, että nämä kisat ovat ensimmäiset – eivät viimeiset. 23-vuotias keskuspuolustaja on ryhmässä jonkinlaisessa vähemmistössä. Maaotteluja ruotsalaisseura Elfsborgin miehellä on vyöllä kahdeksan, ja hän saattaa hyvinkin olla avauskokoonpanossa kolmen miehen topparilinjassa konkarien Paulus Arajuuren ja Joona Toivion rinnalla. Toivio täytti alkuvuodesta 33, Arajuuren vastaavat synttärit ovat ensi tiistaina.

Lähellä kuitenkin oli, että pelit olisivat päättyneet lyhyen. Väisänen kertoo Pallokerhon podcastissa sairastumisesta vuonna 2017, joka asetti koko uran vaakalaudalle.

– Talvella, juuri kun olin siirtynyt RoPSiin, tulin kipeäksi. Minulla todettiin selkäydintulehdus, Väisänen kertoo.

Väisänen joutui tutkimuksiin ja sairaalahoitoon. Huoli tulevaisuudesta oli monella tapaa suuri.

– Se oli aika pelottavaa. En halua puhua siitä kauheasti enempää.

Väisänen on ymmärrettävästi vähäsanainen hyvin henkilökohtaisesta asiasta. Toipumista seurasi rakettimainen henkilökohtainen urakehitys.

Voit kuunnella Väisänen koko haastattelun alla olevasta soittimesta tai tästä.

Helsinkiläispuolustaja oli jättänyt HJK:n taakseen ja siirtynyt monen muun klubilaisen tavoin Rovaniemelle hakemaan peliaikaa ja uusia elämänkokemuksia. Vuoroin napapiirillä kävivät mm. liigatähti Lucas Lingman ja nytkin maajoukkueen mukana oleva Lassi Lappalainen.

HJK:n akatemiaseura Klubi 04:n päävalmentajan Toni Koskelan tulo Rovaniemelle kaudeksi 2018 siivitti nuorten kehitystä entisestään.

– Rovaniemi oli meille kaikille aikuistumisen paikka: piti oppia pärjäämään omillaan. Ollaan juteltu porukalla sittemmin, että olisi hienoa palata joku päivä Rovaniemelle pelaamaan. Se oli hieno kokemus.

Suomen harjoituksissa on ollut rento tunnelma.

Väisänen todella tarvitsi sitä, sillä omien sanojensa mukaan hän ehti jo jäädä kilpailussa jalkoihin HJK:ssa. Viime vuosikymmenen puoliväli oli kovaa kasvun aikaa nuorelle miehelle, jonka lahjakkuus tiedettiin, mutta HJK:ssa kilpailu peliajasta on raakaa.

– Se on kova paikka. Olin tottunut siihen, että Klubissa junnuna ei ihan riittänyt, ja treeneissä oli vähän tötsänä muille. Kävin PK-35 Vantaassa lainassa ja sain siellä paljon itseluottamusta (ennen siirtoa RoPSiin). Huomasin, että pärjään liigassa. Näytöt riittivät siirtoon napapiirille.

Väisänen otti urallaan tärkeitä askelia RoPSissa.

– HJK on kuitenkin ihan erilainen ympäristö. Päivittäinen tekeminen on eri tasolla, rima on niin korkealla. Pelaajat ovat parempia ja se on kova koulu. Onneksi he ottavat pelaajia jo aika nuorina mukaan. Jos HJK:ssa taistelee tiensä pelaamaan ja onnistuu, niin taivas on rajana sen jälkeen.

Väisäsen tie kulki Rovaniemelle maailman sijaan, mutta hyvien RoPSin pelien jälkeen maailmalle. Osoite oli suomalaispelaajalle yleinen Hollanti, mutta harvinaisemmin kakkostaso.

Den Boschissa tuli myös kovaa – mutta erittäin hyödyllistä – oppia. Siellä mentiin yksilö edellä kollektiivin sijaan. Se kasvatti.

– Suomessa peli on tosi taktista, ei tule paljon yksi vastaan yksi -tilanteita puolustajille. Hollannissa meno oli toista. Sä hoidat ton äijän, mä hoidan ton äijän. Jos toinen kusee homman, sitten koko homma kusee. Se kehittää yksilönä enemmän.

Väisänen sai myös tottua Hollannissa samalla siihen, että jos oli se, joka mokasi, niin sormea osoitettiin myös herkästi.

Kaikki kovaa koulua viime vuonna Ruotsin pääsarjaseura Elfsborgiin siirtyneelle pelaajalle, mutta yhtä kaikki tärkeää oppia kohti Huuhkajien kisamatkaa.

Yksi karvas hetki ehti jo mahtua Väisäsen perheen EM-matkaan. Leon veli Sauli joutui jäämään selkävamman takia pois kisajoukkueesta, vaikka hänet sinne valittiinkin. Se oli kova paikka sekä Leolle että Saulille.

– Se oli kova paikka ja liikutti Saulia paljon. Hän teki tosi paljon duunia päästäkseen kuntoon ennen kisoja ja jännitti tosi paljon etukäteen, että tuleeko valituksi. Ensin tuli huojentunut olo (kun Sauli valittiin), mutta sitten pian takaisku. Otti päähän, ja ihan syystä.

Kuten Väisänen jatkaa perään, ”se on futista, ei voi mitään”. Nyt on aika katsoa eteenpäin.

– Heräsin tänään (torstaina) ja tajusin, että ei hitto, se peli on ylihuomenna! On tässä päivä päivältä alkanut olla enemmän ja enemmän etujalalla (ottelun suhteen). Joukkueestakin näkee, että kaikki odottavat peliä innolla.