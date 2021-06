Huuhkajien lähiomaiset Tanskassa ennen h-hetkeä: ”Varmasti on tippa silmässä”

Jere Urosen vanhemmat kertovat päässeensä elämään poikansa kautta EM-debyyttiin valmistautuvien Huuhkajien elämää läheltä.

Elämä koostuu välillä hassuista sattumista.

Kööpenhaminalaisen kahvilan työntekijä utelee asiakkaan kansalaisuutta ja syitä saapua Tanskaan, minkä jälkeen hän kertoo olevansa ruotsalainen ja kannattavansa Helsingborgia.

– Meillä pelasi yksi suomalainen! Jere Uronen.

Osoitan ulkona sijaitsevaan pöytään ja kerron Urosen vanhempien istuvan siinä. Haastattelu on sovittu sattumalta juuri tähän kahvilaan.

Tarjoilija saapuu pian juomineen pöytään ja alkaa laulaa kannatuslaulua Jere Uroselle tämän vanhempien edessä.

Kööpenhaminaan saapuu lauantain historialliseen EM-otteluun totta kai pelaajien vanhempia, sisaruksia, vaimoja ja tyttöystäviä.

He ovat eläneet pelaajien rinnalla ja tukeneet näitä heikoilla hetkillä. Nyt sukulaiset pääsevät nauttimaan Suomen EM-debyytistä.

– Minulla menee viluväreitä ottelua ajatellessa, Leena Uronen kuvailee.

Jere Urosen vanhemmat Leena ja Kari Uronen Kööpenhaminan keskustassa. Ravintolan tarjoilija sattui olemaan Helsingborin kannattaja.

Suomen vasemman laitapuolustajan isä ja äiti ovat käyneet totta kai lukuisia kertoja Ruotsissa ja Belgiassa, jossa Uronen nykyään pelaa.

Ennen kaikkea vanhemmat ovat nähneet poikansa koko maajoukkuematkan aina ensimmäisistä poikamaaotteluista asti.

– Kyyneleet tulee ottelun alkaessa, ei voi mitään. Minulla on mukana pieni Suomen lippu, joka ostettiin, kun Jere pelasi 15-vuotiaana poikien maaottelun. Lippua on pitänyt teipata monta kertaa, ettei se putoa puoleen tankoon, Leena Uronen sanoo.

Kari Urosen mukaan päätös Tanskaan ja myöhemmin Pietariin lähdöstä tehtiin viime hetkillä vasta sen jälkeen, kun joukkue oli julkistettu.

– Koronatilanne mietitytti. Olemme jo sen ikäisiä, että pitää harkita tarkkaan.

Leena Uronen on ammatiltaan työterveydenhoitaja, joten hän tuntee riskit.

– Olen tavallaan opiskellut koronaa yli vuoden ja olen sitä mieltä, että matkustaa voi, jos sen tekee vastuullisesti.

Uroset ovat olleet pitkään vahvasti mukana TPS:n toiminnassa. Tytär Mira on TPS:n naisten joukkueen pitkäaikainen kapteeni ja nykyään valmentaja.

Perhe iloitsee siitä, minkä verran jalkapallo näkyy nyt joka puolella suomessa.

– Kun avaa minkä tahansa lehden tai television, kaikkialla puhutaan Huuhkajista.

– Sitten on vielä aivan erityistä, että oma poika pelaa.

He pitävät itseään etuoikeutettuna, että pääsevät todistamaan Suomen miesten arvokisadebyyttiä. Hetken erityisyyttä lisää se, että kentällä on myös muiden muassa Lukas Hradecky ja Joni Kauko, jotka Uroset ovat tunteneet nuorista pojista asti.

– Lisäksi Teemu Pukilla on esimerkiksi samanikäisiä lapsia kuin Jerellä ja Mintulla. Pääsemme Jeren kautta elämään vähän muidenkin elämää, Leena Uronen sanoo.

26-vuotias Jere Uronen on ollut Mintun kanssa yhdessä 15-vuotiaista lähtien.

Kari ja Leena Urosen mukaan heidän poikansa puhui jo hyvin pienenä jalkapalloammattilaisuudesta.

– Jere oli varmaan kolmevuotias, kun automme hyytyi Turussa Kaskenmäkeen. Hän sanoi, että älä huoli, kun olen ammattilainen, ostan uuden auton, Leena Uronen sanoo.

– Eikä ole vielä ostanut, Kari Uronen muistuttaa.

Myös Huuhkajien kapteenin Tim Sparvin isä Tor Sparv lensi Kööpenhaminaan katsomaan poikansa uran kenties suurinta hetkeä. Hän on saanut jo kaksi koronarokotetta, joten uskalsi lähteä matkaan ja myöhemmin Pietariin.

– Liechtensteinin voittaminen ja kisapaikan varmistuminen oli se todellinen h-hetki, joka tuntui hyvältä. Ajattelin, että vihdoin. Nyt tästä pitää vain nauttia.

Fulhamin Euroopan-kykyjenetsijänä toimiva Tor Sparv uskoo, että pelaajatkin osaavat nauttia EM-kisadebyytistään turhan jännittämisen sijaan. Jännitettävää riitti Sparvin perheessä muutama kuukausi ennen kisoja.

– Tim oli maaliskuussa käymässä luonani ennen leikkaustaan. Olimme syömässä, kun lääkäri soitti, että pahalta näyttää. Silloin näin, miten koville se ottaa.

Tim Sparvin isä Tor Sparv.

Isä yritti kääntää asian niin, että Tim on saanut olla jalkapalloammattilainen melkein 20 vuotta, eikä EM-kisojen menettäminen veisi kaikkea muuta uralla pois.

Harjoitusottelu Ruotsia vastaan toukokuun lopussa oli kriittinen hetki. Sparvin polvi kesti puoliajan, ja hän oli pelin jälkeisissä haastatteluissa silminnähden huojentunut.

– Tim oli päättänyt, ettei lähde kisoihin maskotiksi. Jos jalka ei olisi silloin kestänyt, ei hän olisi ollut mukana.

Parken on Tim Sparville erityinen paikka, sillä hän juhlisti sillä Tanskan cupin voittoa FC Midtjyllandin riveissä ennen siirtoaan Kreikkaan.

– Uskon, että Tim on niin itsepäinen, että hän yrittää pelata, vaikka olisi mikä. Jos Markku (Kanerva) vaan antaa.

Ja Kanerva varmasti antaa, mikäli Sparv on läheskään kunnossa. Niin tärkeä pelaaja ja johtaja hän Suomelle on.

– Ei hän pelillisesti ole ollut tärkein, sen me kaikki tiedämme. Mutta Tim kasvoi Ruotsissa hyväksi joukkuepelaajaksi. Puhumme harvoin Timin kanssa nykyään enää jalkapallosta, mutta tiedän, miten iso asia tämä hänelle on. Kyllä minulla on varmasti tippa silmässä, jos hän marssii joukkueen mukana kentälle.