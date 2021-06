Tässä ovat Huuhkajien aseet historialliseen EM-avaukseen – Suomi houkuttelee Tanskan ansaan

Suomi on altavastaaja historiallisessa EM-debyytissään, mutta Huuhkajat osaa manipuloida vastustajaansa.

Lauantai, Kööpenhamina ja Parkenin jalkapallostadion. Vastassa isäntämaa Tanska. Noin 11000 katsojaa. Säästä ei vielä ole tarkempaa tietoa, ainoastaan ennusteita.

Siinä suunnilleen puitteet, kun Suomen miesten A-maajoukkue pelaa historian ensimmäisen ottelunsa jalkapallon Euroopan mestaruuskisoissa.

Se, mitä ottelussa mahdollisesti tapahtuu pohjautuu sään tavoin ennusteisiin. Tässä on Urheilulehden valistunut ennustus.

Lähtökohta on, että päästäkseen tasapeliin tai voittaakseen Suomen pitää onnistua perusasioissaan lähes täydellisesti ja luultavasti tehtävä jotain vielä enemmän.

Tanska hallitsee ottelussa palloa, se on selvä. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että joukkue hallitsisi peliä, vaikka pallo vallan väline onkin. Suomi pystyy manipuloimaan nimittäin Tanskan pallonhallintaa itselleen suotuisasti.

Tanskan piti mennä EM-kisoihin norjalaisen Åge Hareiden alaisuudessa, mutta turnauksen siirryttyä vuodella vetovastuu siirtyi modernin koulukunnan Kasper Hjulmandille.

Kasper Hjulmand.

FC Nordsjällandin Tanskan mestariksi luotsannut Hjulmand on virittänyt punavalkoiset hurjaan iskuun. Joukkue pelaa parhaimmillaan kaunista pohjoismaista tiki-takaa, minkä lisäksi se iskee vastahyökkäyksiin erittäin rajusti.

Kevään MM-karsinnoissa jälki oli vastustajien näkökulmasta rumaa. Israel kaatui vieraissa 2–0, Moldova peräti 8–0 ja EM-kisoihin selvinnyt Itävalta taipui kotikentällään lukemin 4–0.

Saksa näytti kesäkuun harjoitusmaaottelussa, miten Tanskan voi pysäyttää, vaikka ottelu päättyi tasan 1–1. Tulos taululla ei kerro pelin kulusta.

Ongelma on, ettei Suomi ole Saksa. Huuhkajat ei voi jatkuvasti prässätä ylhäältä, kuten Saksa teki. Suomi ei voi jättää nopeita laitureita ylös odottamaan riiston jälkeistä syöttöä, kuten Saksa teki.

Mutta Huuhkajat voi valita ottelussa hetkiä, jolloin prässätään ylhäältä ja ohjataan Tanskan peli Suomelle suotuisille alueille, minkä jälkeen isännät eivät ole vahvimmillaan. Palataan siihen vähän tuonnempana.

Huuhkajat harjoituksissa Venäjän Zelenogorskissa (Terijoella) torstaina vielä ennen matkaa Tanskaan.

Maajoukkueiden tasosta ei kerro ainoastaan se, ketkä ovat mukana vaan ennen kaikkea se, ketkä eivät. Tanskan materiaali on hurja. Hjulmand voi jättää 26 listan ulkopuolelle sen tason pelaajia, joista Markku Kanerva voisi vain haaveilla.

Avauskamppailussa penkiltä Tanskalla löytyy luultavasti parikin Valioliigan topparia, Serie A:n puolustaja ja jopa kaksi laituria, Ranskan liigassa maaleja takova kärki ja Italian liigan hyökkääjä.

Kasper Schmeichel.

Joukkue pelannee 4–2–3–1-järjestelmällä. Valioliigan voittaja Kasper Schmeichel torjuu maalilla ja toppareina pelaavat Mestarien liigan tuore voittaja Andreas Christensen sekä Milanin kokenut Simon Kjäer.

Laitapakkeina aloittanevat Atalantan Joakim Maehle ja Valencian Daniel Wass. Vaihtoehtona on muun muassa Udinesen Jens Stryger Larsen.

Keskikentän pohjalla on kivikova kaksikko: Tottenhamissa hyvän kauden pelannut Pierre-Emile Höjbjerg ja Dortmundin vahva Thomas Delaney. Heidän edessään operoi joukkueen kapellimestari Christian Eriksen.

Laidoilla viilettävät Barcelonan Martin Braithwaite, joka ei ole liiemmin laituri tai Barcelonan tasoinen pelaaja, sekä Yussuf Poulsen, joka viihtyy myös paremmin hyökkääjänä. Heidän kanssaan peliajasta taistelevat Celtan Pione Sisto, Bolognan Andreas Skov Olsen, Hoffenheimin Robert Skov, Sampdorian Mikkel Damsgaard ja Lasse Schöne.

Kärjessä Suomea vastaan nähtäneen Kasper Dolberg tai Jonas Wind.

Mikäli joukkueen peli ei kulje, Hjulmandilla on valtavasti valttikortteja kääntää suuntaa pelkillä pelaajavaihdoilla. Politiikasta, taiteesta ja lukemisesta innostunut Hjulmand on myös taktinen visionääri ja ihmisjohtaja, joka on vuosia purkanut sitä, miksi esimerkiksi Saksan maajoukkue ja Liverpool menestyvät.

Tim Sparv ja muut Huuhkajat treenasivat vielä Venäjällä ennen Kööpenhaminaa ja EM-kisojen avausottelua.

Suomen kokoonpanon ja toisaalta myös muodostelman ratkaisee suurilta osin Tim Sparvin pelikunto. Jos hän on polvivammansa jälkeen täydessä pelikunnossa, Huuhkajat pelaa luultavasti kahdella keskikentän pohjapelaajalla 5–3–1-muodostelmalla.

Siinä Sparvin rinnalla pelaa joukkueen elegantti moottori Glen Kamara. Mikäli Sparvin juoksukunto epäilyttää, mutta hänet katsotaan pelikuntoiseksi, kapteeni pelannee yksin pohjalla, jolloin liikkumissäde on pienempi.

Tällöin Kamaran rinnalle Sparvin tueksi tulee kolmas alempana pelaava keskikenttämies, joka voi olla Rasmus Schüller, Joni Kauko tai Thomas Lam.

Sparv pelaa ja hänen pitää pelata, mikäli kokenut keskikenttämies on vähänkin kunnossa. Ei siksi, että hän on joukkueen kapteeni, vaan siksi, että hän on tärkeä pelaaja, jonka vierellä elintärkeä Kamara pelaa aina parhaat ottelunsa. Se ei ole sattumaa.

Sparvin tilanteen jälkeen mietitään, laitetaanko Teemu Pukin kärkipariksi Joel Pohjanpalo, jolloin Robin Lod pelaa kymppialueella heidän takanaan vai nostetaanko Lod toiseksi kärjeksi. Tällöin myös Robert Taylor tulee kysymykseen kärjen takana.

Kolmas pohdittava pelipaikka on vasen toppari kolmen linjassa. Leo Väisänen on topparien marssijärjestyksessä yleisellä tasolla kolmantena, mutta HJK:ssa Veikkausliigaa pelaava Daniel O’Shaughnessy saattaa nousta jopa avaukseen.

Daniel O’Shaughnessy.

Tätä puoltaa kaksi seikkaa. O’Shaughnessy tarjoaa vasenjalkaisena erityisetuja pelin avaamisessa. Jos ja kun Tanska prässää Suomea ylhäältä, O’Shaughnessy pystyy antamaan vasemmalta puolelta pitkiä hallittuja diagonaalisyöttöjä Suomen oikealle sivustalle Lodille tai ylös nousseelle wing-backille, luultavimmin Jukka Raitalalle.

Toinen puoltava tekijä O’Shaughnessyn peluuttamiselle ovat hänen pitkät sivurajaheittonsa. Linko lähtee puolustajan käsistä lähes yhtä vaarallisesti kuin potkaisten.

Suomen erikoistilanteiden pitää onnistua erittäin hyvin EM-kisoissa, jos joukkue aikoo tarttua jatkopaikkaan. Kanervan aikana erikoistilanteisiin on panostettu viime vuosina paljon. Niistä on saatu paljon vaarallisia tilanteita, mutta liian vähän tulosta.

Suomi puolustaa Tanskaa vastaan suhteellisen matalalla blokilla. Se on viisasta, sillä juoksukisoja omaa maalia kohti ei saa tulla, kuten Itävallalle kävi MM-karsinnassa maaliskuussa. Suomen pelaajien kasvot pitää olla tanskalaisten kasvoja vastaan, ei samaan suuntaan maalivahti Lukas Hradeckya kohti. Muuten joukkue on pahassa pulassa.

Tanskan ottelu Saksaa vastaan osoitti kuitenkin sen, että tietyt seisovat tilanteet kuten heitot syvällä Tanskan päässä tai maalipotkut kannattaa ottaa ylhäältä kiinni. Se on vaaratonta, sillä Paulus Arajuuri ja Joona Toivio hoitavat Schmeichelin tai toppareiden pidemmät pallot kontrolloidusti haluamilleen alueille.

Fysioterapeutti-valmentaja Jari-Pekka Keurulainen (edessä vas.), Paulus Arajuuri, kapteeni Tim Sparv ja Robert Ivanov harjoituksissa Venäjän Zelenogorskissa (Terijoella).

Tanska haluaa, että toppareista Christensen avaa Kjäerin sijaan peliä. Se ei ole Suomelle ongelma. Christensenin ihanneavaus olisi kaksi linjaa puhkova syöttö Christian Eriksenille, joka hakee palloa mielellään oikean puolen taskusta. Se syöttö pitää peittää. Eriksenin eliminointi on aivan ydinkysymys.

Toinen yhtä haluttu vaihtoehto Tanskan kannalta on vastustajan ylimmän prässilinjan ohittava syöttö toppareiden kanssa kolmion muodostavalle Höjbjergille, joka pelaa palloa edelleen Eriksenille, ylätaskuihin kaventaneille laitureille tai wing-backeille.

Höjbjergin hakiessa palloa toppareilta toinen keskikentän pohja Delaney nostaa ylemmäs Suomen puolustuksesta katsottuna sisemmälle oikealle kaistalle, jota Kamara puolustaa.

Huuhkajille edullinen tapa pelata Tanskan avaus olisi niin, että Pukki ottaisi Kjäerin ja pakottaisi avaamaan Christensenille, minkä Tanska mielellään tekee. Pohjanpalo peittäisi Christensenin avauksen Höjbjergille ja Lod pidemmän syötön Eriksenille.

Tällöin topparille jäisi vapaa syöttölinja Delaneylle, jonka hän saisi käyttää. Kaikkea tilaa on mahdoton peittää, mutta Christensenin avaus Delaneylle on syöttö, jonka Huuhkajat haluaa.

Tämä toimii ”triggerinä” tai ”katiskana” tai minä tahansa sitä haluaa nimittää. Suomi haluaa ohjata vastustajan peliä oikealle puolelleen, sillä Eriksen operoi mieluiten toisella puolella, Suomen vasen wing-back Jere Uronen ei ole paras puolustussuuntaan ja heikoin toppari pelaa vasemmalla myös.

Tämä on myös syy, miksi Raitala on paras valinta oikeaksi wing-backiksi, sillä hän on sen puolen pakeista paras puolustamaan.

” Mikäli Suomi pääsee johtoon, se pelaa kuten aina. Huuhkajia vastaan on vaikea tehdä maaleja.

Jos Suomi saa ohjattua vastustajan peliä haluamaansa paikkaan ja pelaajalle, alkaa tapahtua. Joukkueen ykkösriistäjä Kamara saa automaattikomennon iskeä vastustajaan kiinni lähellä olevien pelaajien tukiessa. Riiston jälkeen Lod on saanut jo sisäisen käskyn hakea vapaata tilaa Tanskan hajallaan olevien linjojen välistä.

Pukki pääsee lähtemään Kjäerin viereltä Christensenin selustaan ja tekemään suosikkijuoksunsa – sen jolla hän iski esimerkiksi avausmaalinsa Valioliigassa Liverpoolia vastaan.

Pukin juoksua on vaikea puolustaa, koska hän tulee topparin kannalta pimeästä kulmasta. Lod osaa pelata pallon oikea-aikaisesti Pukille, joka pääsee ampumaan oikealla jalallaan.

Tällainen transitiotilanne on yksi Suomen aseista Tanskaa vastaan. Se vaatii kuitenkin malttia puolustaa, sillä Huuhkajat joutuu puolustamaan ottelussa. Sopivan paikan tullen se kuitenkin iskee.

Mikäli Suomi pääsee johtoon, se pelaa kuten aina. Huuhkajia vastaan on vaikea tehdä maaleja. Siksi se on ikävä vastustaja.

Tappiotilanteessa Kanervalla on muutama vaihtoehto. Pyry Soiri otetaan vaihdosta wing-backiksi, mikä säätelee peliä hyökkäävämmäksi. Marcus Forss tuo tuoreutta kärkeen ilman taktista viilausta.

Toinen keskikentän pohjapelaaja voidaan korvata Onni Valakarilla, jolloin riskitaso nousee, mutta ylöspäin alkaa tapahtua. Yksi ratkaisu on ottaa toppari pois ja siirtyä tuttuun 4–4–2:een.

Analyysiin antoivat näkemyksiään Marko Rajamäki ja Martti Kuusela. Tanska–Suomi lauantaina 12. kesäkuuta kello 19.