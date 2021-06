EM-kisaturismi on riski Suomen epidemiatilanteelle – ”Jokaisen on syytä harkita, onko riski sen arvoinen”

Sekä Tanskan että Pietarin alueen epidemiatilanteet ovat selvästi huonommat kuin Suomessa.

Suomi viimeisteli EM-kisoja varten 4. kesäkuuta Olympiastadionilla Viroa vastaan. Viranomaisten suositus on, että historiallinen EM-lopputurnaus seurattaisiin mieluummin televisiosta kuin lähtemällä paikan päälle.

Sadat suomalaiset ovat suuntaamassa kisaturisteiksi jalkapallon EM-kisoihin maailman pandemiatilanteesta huolimatta, kun Suomi on historiallisesti ensimmäistä kertaa mukana.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Huuhkajien kannattajayhdistys järjestää 250 fanille lennot Kööpenhaminaan ja 1 500:lle bussimatkat Pietariin. Lisäksi otteluihin lähtenee kosolti yksittäisiä kisaturisteja.

Epidemiatilanne sekä Tanskassa että Venäjällä on selvästi huonompi kuin Suomessa. Molemmissa maissa tartuntamäärät ovat viime aikoina olleet taas kasvussa.

Tanskan ilmaantuvuusluku (uudet tartunnat kahden viikon aikana / 100 000 asukasta) on 224, Venäjällä Pietarin alueella se on myös yli 200. Suomeen ilmaantuvuus on torstain lukujen jälkeen 27,7.

EM-kisaturismi voi olla riski myös Suomen epidemiatilanteelle. Sekä Tanskassa että Pietarissa on selvästi suurempi vaara saada koronavirustartunta ja palata Suomeen virus tuliaisina, mahdollisesti vielä ärhäkämmin tarttuva virusvariantti mukanaan.

– Tämä on huoli, jota varsinkin eteläisissä sairaanhoitopiireissä on kannettu jo kahden kuukauden ajan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoo Helsingin Sanomille.

Johtaja Pasi Pohjola muistuttaa oikeista toimista kotiinpaluun yhteydessä, jos kisoihin tulee lähdettyä.

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että ohje on yleisen matkustussuosituksen kautta se, että kisat katsottaisiin mieluummin kotona televisiosta kuin mentäisiin paikan päälle.

– Huolta on herättänyt tieto siitä, että sekä Tanskan että Pietarin alueen epidemiatilanne ovat kääntyneet noususuuntaan, ja se tietysti lisää sinne paikan päälle menijöiden riskiä saada tartunta, johtaja Pasi Pohjola STM:stä sanoo.

Pohjolan mukaan riskiä ei poista se, että Euroopan jalkapalloliitto Uefa edellyttää negatiivista koronavirustestiä katsomoon pääsemiseksi.

– Tärkeätä on muistaa se, että jos matkalle lähdetään, testikäytännöt ja rajoilla tapahtuvat testaukset ja ennakkotestit ovat tärkeitä. Ja erityisesti se kolmen vuorokauden kuluttua Suomeen paluusta tehtävä kakkostesti on äärimmäisen tärkeä, koska jos tartunnan saa matkalta ja tulee Suomeen, tartunta ei välttämättä näy testissä heti, Pohjola muistuttaa.

– Kun käy kolmen päivän päästä testissä, ja jos tulos onkin positiivinen, niin silloin pystytään välttämään jatkotartunnat ja suojaamaan ystävät ja läheiset tartunnoilta.

Suomi avaa EM-urakkansa Kööpenhaminan Parkenilla. Tanska–Suomi-ottelua pääsee stadionille seuraamaan 15 900 katsojaa.

– Jokaisen on syytä harkita, onko riski sen arvoinen, että lähtee paikan päälle. Jos kuitenkin lähtee, ohjeet kannattaa ottaa hyvään talteen ja noudattaa niitä tarkasti! Pohjola vielä painottaa.

Suomi pelaa Pietarissa alkulohkon toisen ja kolmannen ottelunsa. Keskiviikkona 16. kesäkuuta on vastassa isäntämaa Venäjä ja maanantaina 21. kesäkuuta Suomi kohtaa Pietarissa Belgian.

Suomi avaa historiallisen EM-turnauksen lauantaina 12. kesäkuuta Kööpenhaminassa pelattavassa ottelussa Tanskaa vastaan.