Tässä ovat EM-kisojen suomalaisäänet – Matti Härkönen on valmistautunut urakkaan ”syntymästään asti”

Tässä ovat Ylen EM-kisalähetysten selostajat, juontajat ja asiantuntijat. Suomen ottelut selostaa Matti Härkönen.

Perjantai-iltana käynnistyvissä jalkapallon miesten EM-kisoissa Suomen ottelut selostaa Matti Härkönen.

37-vuotias Härkönen aloitti Ylellä työskentelyn vuonna 2010. Hän nousi suuremman yleisön tietoisuuteen EM-kisoissa 2012. Siitä lähtien Härkönen on selostanut kaikissa jalkapallon miesten arvokisoissa.

Matti Härkönen, onko tämä niin sanotusti unelmien täyttymys selostajan urallasi, että pääset selostamaan Huuhkajien ensimmäiset arvokisat?

– Sanotaanko näin, että enhän minä ole unelmoinut elämässäni, että pääsisin selostamaan ne, mutta siitä olen unelmoinut, että Suomi pelaisi kisoissa. Se on se isoin juttu, että Suomi on mukana. Mutta tähän voi heti lisätä, että ei ole mitään verrokkia, eikä yksikään asia urheilumaailmassa pääse lähellekään tätä, että pääsee näitä selostamaan, Härkönen intoilee.

Härkönen esiintyi myös Huuhkajien upealla videolla, jolla EM-kisajoukkue julkistettiin. Härkönen esitteli videolla hyökkääjä Fredrik Jensenin. Selostajankin suhtautuminen ja odotusarvo kisoihin on muuttunut täysin, kun Suomi on mukana, mutta pelkäksi ”fanipojaksi” Härkönen ei aio vajota.

– Kai sen voisi kiteyttää niin, että aiemmin on ollut arvokisoja ja nyt on Suomen kisat – kaikella tapaa merkittävämpi tapahtuma. 20 vuoteen en ole välittänyt, kuka voittaa arvokisoissa, mutta nyt totta kai toivon, että Suomi pääsee pitkälle.

– Se ei tarkoita, että fanipoikana selostetaan. Kritiikkiä annetaan, kun on aihetta.

Milloin aloitit valmistautumisen EM-kisaurakkaan?

– Voisi sanoa, että kun synnyin, mutta en tietoisesti. Jalkapallo on ollut pienestä asti iso osa elämääni, Härkönen naurahtaa.

Härkönen tunnetaan parhaiten futisäänenä, mutta on hän selostanut Ylellä paljon muitakin lajeja, kuten vaikkapa jääkiekkoa talviolympialaisissa tai salibandyn MM-kisoja.

Fakta Suomen alkulohko-ottelut EM-kisoissa Suomi pelaa alkulohko B:ssä. Lauantai 12.6. kello 19.00 Tanska–Suomi, Kööpenhaminassa

Keskiviikko 16.6. kello 16.00 Suomi–Venäjä, Pietarissa

Maanantai 21.6. kello 22.00 Suomi–Belgia, Pietarissa

– Aina, kun ihmiset kilpailee ja urheilee, on miellyttävää selostaa. Siinä mielessä en koe, että olen pelkästään futisselostaja. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että futis on se laji, jota olen itse aina pelannut, valmentanut tai seurannut. Tiedän futiksesta sata kertaa enemmän kuin muista lajeista, mutta mielelläni selostan muutakin, Härkönen kuvailee.

Tässä on Ylen tiimi Suomen otteluihin. Vasemmalta Antti Pohja (asiantuntija), Sami Laine (toimittaja), Riku Salminen (studio), Matti Härkönen (selostaja), Markus Halsti (asiantuntija) ja Erkka V. Lehtola (asiantuntija).

Muut suomenkieliset selostajat Ylen EM-kisaotteluissa ovat Toni Saukkola, Tero Karhu, Velja Engström, Tero Kainulainen ja Mikko Aaltonen.

Ruotsiksi otteluita selostavat Christoffer Herberts, Christian Vuojärvi, Kristian Karlsson, Sebastian Backman ja Jonas Lindholm.

Radiossa selostajaäänenä kuullaan tutusti Jarmo Lehtinen.

Kaikki Ylen EM-kisatiimin selostajat, juontajat ja asiantuntijat näet tämän jutun lopusta.

Asiantuntijoiden lista Ylen kisalähetyksissä on todella kattava. Mukana on edellisistäkin arvokisoista tuttuja kasvoja, kuten jalkapallovalmentajat Erkka V. Lehtola, Marianne Miettinen, Maiju Ruotsalainen ja Juha Malinen.

Edelleen peliuraansa jatkavista, Huuhkajissakin esiintyneistä pelaajista, lähetyksissä ovat mukana esimerkiksi HJK:n Markus Halsti, Turun Interin Timo Furuholm ja Puolassa Stal Mielecissä viime kauden pelannut Petteri Forsell.

Etenkin erotuomaripäätöksiin kantaa osaa varmasti ottaa Veikkausliigan huipputuomari Mohammed Al-Emara.

Kenties mielenkiintoisin nimi asiantuntijalistassa on kuitenkin 34-vuotias Perparim Hetemaj, joka taitojensa puolesta kuuluisi EM-kisakokoonpanoon eikä Ylen studioon.

Hetemaj pelasi viime kaudelle Italian liigaa Beneventon joukkueessa. Hän sai päättyneellä kaudella täyteen 300 ottelua Euroopan ehdottomiin huippusarjoihin kuuluvassa liigassa.

49 maaottelua pelannut Hetemaj ilmoitti maajoukkueuransa lopettamisesta alkuvuodesta 2018. Hän kertoi tuolloin, ettei kroppa enää ehdi palautua sekä maajoukkue- että seurajoukkueotteluista.

Perparim Hetemaj on pelannut huikean uran Serie A:ssa. Kuva viime kauden ottelusta Benevento–Hellas Verona.

EM-studioiden juontajina nähdään tutut kasvot: Riku Salminen, Sami Laine, Antti-Jussi Sipilä, Petra Manner ja Manu Myllyaho.