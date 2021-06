Huuhkajien tähti Glen Kamara avautuu rasismista: ”Jotkut eivät koskaan koe sitä, eivätkä he voi ymmärtää”

Glen Kamara valmistautuu uransa ensimmäisiin arvokisoihin. Upean kauden harmaa hopeareunus on kentällä koettu rasistinen kohtelu.

Glen Kamaralla on ollut paljon syytä hymyyn viime vuosina.

Huokaus. Katse painuu alas. Silmätkin etsivät sanoja, joita ei tunnu mitenkään löytyvän.

Miksi on taas oltava valkoisen väen kokemusasiantuntija?

Glen Kamara on juuri pelannut uransa ylivoimaisesti parhaan kauden. Hän on maajoukkueen tärkein yksittäinen pelaaja Teemu Pukin ohella. Jalkapalloilijana hän on ottanut valtavan askeleen keskikentän puolustavasta työmyyrästä kahden suunnan dynamoksi.

Hänen seurajoukkueensa Rangers FC – toinen Skotlannin kahdesta mahtiseurasta – nousi ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen korkeimmalle korokkeelle maansa pääsarjassa. Se tietää tilaisuutta yrittää Mestarien liigaan ensi kesänä.

Ja sitä ennen, kirsikkana kakun päällä, hän pukee Suomen paidan ylleen historiallisissa EM-kisoissa.

Mutta.

Nyt pitää puhua siitä toisesta jutusta. Kamaran kausi, niin uskomaton kuin se on ollutkin, toi mukanaan inhottavan muistutuksen siitä arkirealismista, joka kohtaa vain tietyntaustaisia ja -värisiä urheilijoita arjessaan.

Koko Kamaran Pallokerholle antaman haastattelun voit kuunnella alla olevasta soittimesta. Jos soitin ei näy selaimellasi, kuuntele ohjelma täältä.

Kun Slavia Prahan Ondrej Kudela supatti kesken ottelun Kamaran korvaan ”senkin vitun apina”, Kamara menetti itsehillintänsä täysin – ja täysin ymmärrettävästi.

– Olin vihainen, pettynyt, häpeissäni. Niin monta tunnetta kulki lävitseni. Se epäkunnioitus. Sillä hetkellä en pystynyt ajattelemaan, Kamara kertoo Ilta-Sanomien Pallokerho-podcastin haastattelussa.

Kamara kääntyi, huusi raivokkaasti mitä hänelle juuri sanottiin ja lähti kohti Kudelaa. 25-vuotiaan suomalaismiehen tuntevat tietävät hänet normaalisti porukan rauhallisimmaksi tyypiksi. Toimittajien edessä hän on ujo ja vaatimaton – ja näin myös isommissa porukoissa.

Mutta Kudela teki jotain, joka meni niin pitkälle minkään rajan yli, että sitä ei voinut ohittaa, eikä sitä kuulunut sietää.

Kamara kertoo ymmärtävänsä jälkikäteen hieman ajatusmaailmaa siitä, miksi Slavian johto ja Kudelan pelikaverit puolustivat solvaajaa.

– Heidän kuuluukin suojella omiaan, Kamara pohtii.

Ja samalla hän painottaa, että kyseinen toimintatapa on hirmuinen karhunpalvelus, kun valtaosin valkoihoisessa Euroopassa yrittää keskustella rasismista ja kamppailla sitä vastaan.

– Tämä on niin vaikeaa, koska jotkut ihmiset eivät koskaan tule kokemaan rasismia elämässään. He eivät ikinä tule tietämään, miltä se tuntuu. Valitettavasti monet ovat kokeneet ja tulevat kokemaan sitä. Olen siirtynyt elämässä eteenpäin. Minulla on paljon mitä odottaa.

Kamara joutui seuraamaan vierestä, kun ihmiset yrittivät selittää hänelle, että hänen kokemansa rasismi ei ollutkaan mitään rasismia. Hän oli kuullut väärin, tai oli yksinkertaisesti typerä.

Tässä palataan samaan ongelmaan, jota jalkapalloilija David Ramadingaye avasi Urheilulehden haastattelussa. Pahimmalta tuntuu, kun ihmiset eivät usko. Siksi omien joukkuekaverien, manageri Steven Gerrardin ja Suomen maajoukkueväen tuki asian tiimoilta tuntuikin niin voimaannuttavalta.

Kamara tiesi, että hänen puolellaan oli valtavasti ihmisiä.

Tämä ei silti muuta sitä, että se mitä tapahtui, todella tapahtui. Ja tapahtunutta yritetään yhä vähätellä ja kieltää.

– Miten kukaan voi yrittää sanoa minulle, että hän ei sanonut mitä sanoi? Onneksi olen vahva ihminen. Olen mennyt eteenpäin.

Rasismin kokeminen kentällä muistuttaa omalla tavallaan myös lapsuudesta. Vaikka elämä Espoon Soukassa olikin pääasiassa rauhallista ja turvallista, niin kantaväestön useimmiten tiedostamaton arkirasismi oli pienelle pojalle kipeä kokemus, ja niitä kokemuksia tulee elämässä eri puolilla maailmaa edelleen.

– Kun ihminen näkee minut jalkakäytävällä ja vaihtaa toiselle puolelle katua tai menen kauppaan ja yhtäkkiä vartija kurkkii perääni koko ajan... se tulee jostain sieltä, miten ihminen on kasvatettu. Mitä näkee ja kuulee. Opittua on vaikea unohtaa, ja heistä tulee samanlaisia aikuisena – ja niin edelleen. Se on kierre, joka pitää murtaa.

– Tuollainen nakertaa ihmisyyttä. Olen riittävän vahva päästäkseni näistä eteenpäin. Mutta kunpa en koskaan joutuisi kokemaan tällaista.

Nuorena työkaluja kohtelun käsittelyyn ei ole. Nyt on mahdollisuus näyttää muille tietä eteenpäin.

– Kukaan ei toivo joutuvansa tällaisen kohtelun uhriksi, mutta olen ylpeä siitä, että olen voinut kasvattaa ihmisten tietoisuutta rasismista urheilussa. En ole kauhean julkinen ihminen enkä pidä itsestäni meteliä, mutta kaikkiaan olen tyytyväinen siihen, mitä tästä asiasta on syntynyt. Ja nyt voin keskittyä jalkapalloon.

EM-kisat ja Rangersin uusi kausi Mestarien liigan unelmineen tuovat kaivatun, entistä kovemman haasteen uralle. Mutta mitä tulee urheiluun ja elämään yleisemmin pesiytyneeseen rasismiin, siitä Kamaralla on yhä lohduton arvio.

– Tämä on vaikea aihe, koska jos voisin tehdä muutoksen niin tekisin sen. Mutta pelkään, että meidän elinaikanamme ei ehkä nähdä mitään suurta muutosta.