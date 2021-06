Huuhkajat-tuomio: Viro-läpsyttelyn jälkeen on turha etsiä Otavaa edes kiikareilla – katsojan kailottama kysymys kertoi ottelun tärkeimmästä annista

IS:n raati perkaa Huuhkajien kenraaliottelun. Siinä tuli 0–1-tappio Viroa vastaan.

Ilta-Sanomien raati pureutuu tutun rautaisella otteellaan Suomen jalkapallomaajoukkueen viimeistelyotteluun Viroa vastaan ennen EM-kisoja. Viro voitti Helsingissä pelatun ottelun 1–0. Raadissa mukana ovat IS:n toimittajat Janne Kosunen ja Saku-Pekka Sundelin sekä asiantuntija Marko Rajamäki.

Saku-Pekka Sundelin

Päivän puheenaihe

Viimeisen kotimaaottelun oli tarkoitus siivittää Suomi myötätuulessa kohti EM-kisoja. Tuloksella ei ole väliä, mutta itse ottelu oli Huuhkajien osalta uuvuttavaa katseltavaa. Olisi ehkä ollut parempi jakaa Suomen joukkueelle kahdet liivit ja pelata ottelu omissa harjoituksissa. Onneksi ystävyysottelut on pääosin korvattu Kansojen liigalla.

Päivän tähti

Tähden julistaminen Viro-läpsyttelyssä, ainakaan kotijoukkueesta, olisi suoraan sanottuna väärin. Yhden pelipaikan EM-avauksessa se mahdollisesti ratkaisi. Topparilinjan kolmannen pelaajan paikasta taistelevat lähinnä Leo Väisänen ja Daniel O’Shaughnessy. Väisänen on parempi pelaaja, mutta jälkimmäinen tarjoaa vasenjalkaisena tarkkoja, pitkiä avaavia syöttöjä ja aseen sivurajaheitoissa, joita tarvitaan Tanskaa vastaan.

Punainen kortti

Pyry Soiri valittiin yllättäen puolustajana EM-kisoihin. Eikä hän huonosti pelannut wing-backina, mutta pilasi osittain esityksensä aiheuttamalla Virolle rangaistuspotkun. Soirin puolustuspelaamisen heikkoudet tulivat tilanteessa ilmi. Hanakasti nousevana ja aloitteita tekevänä Soiri on silti hyvä vaihtoehto laidalle, jos Suomi on EM-kisoissa tappiolla.

Tyyli

– Teemu, oletko kunnossa? joku huusi katsomosta, kun nilkkavammasta toipuva Teemu Pukki tuli toisella puoliajalla kentälle. Pukki vilkutti tyynesti katsomoon, että ei huolta. Pian hän ampaisi kulmapotkusta spurttiin, joka sai lopulta uskomaan Pukin vakuuttelut. Kyllä hän viikon kuluttua EM-avauksessa kunnossa on, sen varmistuminen taisi olla Viro-ottelun suurin anti.

Teemu Pukki tuli Viro-ottelussa kentälle 61. minuutilla.

Ilmiö

Vain minuutin pelin jälkeen Glen Kamara makasi Olympiastadionin nurmella. ”Ei kai”, moni kyseli vähintään mielessään. Toisella puoliajalla virolaispelaaja rikkoi ikävästi Pukkia, ja Markku Kanerva hermostui. Nikolai Alhon tälli näytti pahimmalta. Olisi pelaajan kannalta karmeaa joutua harjoitusottelun takia jättämään elämänsä ehkä ainoat EM-kisat väliin. Siksi ottelu oli lähinnä kontaktien ja loukkaantumisten välttelyä.

Janne Kosunen

Päivän puheenaihe

Mitä Suomen tappio tarkoittaa EM-kisoja ajatellen? Pessimistit, synkistelijät ja ulkokehältä huutelijat saivat vettä myllyynsä, mutta harjoituspeli on harjoituspeli, vaikka kulkisi A-maaottelun statuksella. Ainakaan Suomen EM-kisavastustajat eivät saaneet signaaleja Suomen iskukyvystä, joka yhä on olemassa siellä jossakin.

Päivän tähti

Turha yrittää etsiä Otavaa edes kiikareilla synkän pilviverhon takaa. Teemu Pukin vaihtaminen kentälle ja hyökkääjän väläytykset olivat suomalaisittain Viro-ottelun suurin anti. Suomi tarvitsee kisoissa huippukuntoista Pukkia. Mikään ei viitannut perjantaina siihen, että Pukki olisi raihnainen. Nyt vain tarjoilu kuntoon.

Punainen kortti

Yksi meni taas omiin. Suomi on päästänyt vähintään yhden maalin seitsemässä viime A-maaottelussaan. Edellinen nollapeli löytyy viime marraskuulta Ranskaa vastaan. Voitottomien otteluiden putki on nyt kuuden ottelun pituinen. Ei kovin rohkaiseva lähtökohta EM-kisoihin, joissa vastustajat kovenevat entisestään.

Tyyli

Onneksi Suomi ei matkusta EM-kisojen majapaikkaansa Pietarin kupeeseen laivalla. Merisairaus iski jo Viro-ottelussa – kiitos tanskalaisen tuomariston, joka esiintyi todella räikeän pinkeissä paidoissa ja sukissa. Itse pelissä oli vivahdus 1980-luvun Suomea: pallo maalille pitkillä sivurajaheitoilla, ja toivotaan parasta.

Ilmiö

Yleisön pääseminen katsomoon tuntuu ilmiöltä, kun mennään toista raskasta koronavuotta. Reilu tuhat ihmistä piti ääntä kiitettävästi, vaikka Suomen pelaaminen ei itsessään ollut hurraa-huutojen arvoinen. Jokainen tiesi, että suuret ja tärkeimmät ottelut alkavat viikon kuluttua itse EM-kisoissa – ja siellä pelataan jo suurten yleisöjen edessä.

Olympiastadionille pääsi rajoitettu määrä yleisöä.

Marko Rajamäki

Päivän puheenaihe

Kapteeni Tim Sparvin pelikunto. Päävalmentaja Markku Kanerva ja kapteeni Tim Sparv ovat kulkeneet pitkän matkan yhdessä. Molemmat ovat menestyneet myös omillaan, mutta etenkin yhdessä tämä pari on saanut nauttia menestyksestä. Vaikka Sparv ei pelaa EM-lopputurnauksessa minuuttiakaan, hänen valintansa on ehdottomasti oikeutettu. Toivotaan kuitenkin, että kapteeni pelaa, koska hänen johtajuudellaan meillä on pieni mahdollisuus jopa jatkoon alkulohkosta.

Päivän tähti

Markku Kanerva. Kaikkia harmittaa heikko tulos ottelusta. Pitää kuitenkin katsoa isompaa kuvaa. ”Rive” teki kaikki mahdolliset kompromissit tässä pelissä eikä välittänyt tuloksesta. Näin tekee hyvä valmentaja. Rive kantaa vastuun tuloksesta, mutta onneksi hän on ymmärtänyt avainasiat. Tärkeää on voittaa oikeat pelit.

Markku ”Rive” Kanerva johdattaa Huuhkajat ensimmäistä kertaa arvokisoihin.

Punainen kortti

Toppari Sauli Väisäsen loukkaantuminen. Voi vain kuvitella kuinka pettynyt hän on. Hänet valittiin historialliseen joukkueeseen ja heti valinnan jälkeen tulee loukkaantuminen. Urheilussa jonkun epäonni avaa mahdollisuuden toiselle. Nyt Nicholas Hämäläisen unelma toteutui ja hän pääsee mukaan EM-lopputurnaukseen. Sauli Väisänen valitettavasti joutuu katsomaan kisat kotisohvalta.

Tyyli

Jari-Pekka Keurulaisen tapa vetää joukkueelle alkuverryttelyt ja kroppaa herättävät harjoitteet joukkueelle puoliajalta sisään tullessa. Reilut 30 vuotta tämä sitoutunut ammattilainen on valmistanut Huuhkajat peliin ja leirityksien välipäivinä hänen työmääränsä on aina ollut käsittämätön. Tiedän, että 12.6.2021 on myös legendalle iso päivä. Nauti hetkestä, ”Gene”!

Ilmiö

EM-lopputurnaukseen valmistavissa otteluissa ei anneta tuleville vastustajille mitään tietoa. Näissä peleissä taktiset yksityiskohdat jätetään käyttämättä. Lisäksi hyökkäyspelin erikoistilanteet pelataan EM-kisoissa eri tavalla kuin näissä peleissä. Kaikki joukkueet pitävät jokerikorttinsa piilossa ja näin teki myös Huuhkajat.