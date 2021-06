Juhani Ojala kritisoi kovin sanoin Markku Kanervan toimintaa EM-valinnoissa.

Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva kommentoi EM-kisajoukkueensa valinnasta aiheutunutta kohua.

Toppari Juhani Ojala kertoi MTV:lle tunteneensa olonsa ”nöyryytetyksi” sen jälkeen kun hänet jätettiin ulos Kanervan kisajoukkueesta.

Aiemmin torstaina Kanerva kertoi sanoneensa Ojalalle, kuten muillekin pudonneille, että "mitä vain voi tapahtua". Ojala oli kuitenkin Kanervan mukaan ilmoittanut, että "tämä on tässä". Ojalan MTV:lle antamia kommentteja Kanerva ei ollut huomannut.

Myöhemmin Ojala jatkoi kritiikkiään Iltalehden haastattelussa, jossa hän ihmetteli Kanervan tuoreempia puheita.

Kanerva antoi tuoreimmat kommenttinsa Huuhkajien sosiaalisen median tileillä julkaistulla videolla. Hänen mukaansa kaksikko on nyt puhunut asiat halki.

– On ollut paljon keskustelua Juhani Ojalan tilanteesta ja haluaisin selventää tilannetta. Ensinnäkin kävin tässä illalla hyvän keskustelun Juhani Ojalan kanssa. Selvensimme asioita puolin ja toisin. Voi olla, että tässä on jotain väärinymmärrystä ollut, Kanerva kertoo videolla.

Tuoreessa Pallokerhon jaksossa käsiteltiin Kanervan EM-valintoja ja puhuttiin mm. topparitilanteesta. Soitin löytyy alta.

Albin Granlund ja Nicholas Hämäläinen jäivät joukkueen harjoitusryhmään mukaan ”tietyistä syistä”, ja Hämäläinen nimettiin sittemmin loukkaantuneen topparin Sauli Väisäsen tilalle.

– Juhani Ojalan status on ihan sama kuin kaikilla joukkueesta pudonneilla, jotka olivat leirin alussa mukana. He ovat varamiehiä. Ojala on tarvittaessa valmis liittymään joukkueeseen. Hän on aina ollut joukkuepelaaja ja ylpeä edustamaan Suomen värejä.

– Asia on käsitelty, Kanerva naulasi.