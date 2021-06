Huuhkajien esittelyvideo nousi maailmanlaajuiseksi jättihitiksi – myös koko kansan tuntema ääni saa videolla kasvot: ”Kertakaikkisen liikuttava”

Huuhkajien EM-joukkueen julkistusvideo on herättänyt paljon kiinnostusta.

Suomen jalkapallomaajoukkue julkaisi historiallisen EM-kisamiehistönsä tiistai-iltana omalaatuisella, upealla videolla. Kyseinen video on noussut Suomessa ja maailmalla valtaisaksi hitiksi: jo keskiviikkona kello 16, eli noin 19 tuntia julkaisun jälkeen, videota oli katsottu yksistään Huuhkajien Twitter-tilillä pitkälti yli kaksisataatuhatta kertaa. Yhteensä näyttökertoja on pelkästään Huuhkajien omissa kanavissa noin 400 000.

Video oli Palloliiton markkinointi- ja viestintätiimien toteuttama. Päävastuun kantoivat Palloliiton markkinointipäällikkö Mikko Laitinen, markkinointikoordinaattori Niko Kauppinen sekä toimeksiannosta editointityön tehnyt Valtteri Jormanainen. Laitinen oli videon saamasta hehkutuksesta luonnollisesti mielissään.

– Toivoimme ja odotimme, että video herättää tunteita, ja sitä myös tavoiteltiin. Vaikka odotimme paljon, palautteen määrä ja sävy on silti yllättänyt positiivisesti. Moni on kertonut jopa liikuttuneensa videosta, Laitinen kertoo.

Lukas Hradecky esitteli Vuoden urheilija -palkintojaan eli Uuno-patsasta ja Kultaista kiekkoa Huuhkajien tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Laitinen kertoo yhtenä tavoitteena olleen, että myös muut kuin laji-ihmiset innostuisivat videosta ja Huuhkajat saisi uutta yleisöä. Tämäkin tavoite on mitä ilmeisimmin täyttynyt.

– Oli hienoa, että saimme videon esille Ylen lähetykseen. Twiitillä, jolla video julkaistiin, on yli 1,5 miljoonaa näyttökertaa. Video on ollut esillä myös kansainvälisesti. Esimerkiksi Teemu Pukin seura Norwich julkaisi sen omalla Twitter-kanavallaan. Tämä on jo nyt yksi suosituimmista Huuhkajien sisällöistä koskaan, Laitinen kertoo.

Videon kantava ajatus on, että Huuhkajat haluaa olla nyt ja tulevaisuudessa koko Suomen joukkue. Siksi videolla esiintyy suomalaisia kirjaimellisesti laidasta laitaan: jalkapallojunioreita, julkkiksia kuten räppäri Mikael Gabriel, muusikko Juha Tapio ja viihteen moniottelija Vesa-Matti Loiri sekä muiden urheilulajien huippuja kuten Leijonien kapteeni Marko Anttila, ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen, taitoluistelija Kiira Korpi ja tennistähti Jarkko Nieminen.

Videolla nähdään myös julkkispappi Kari Kanala, poliisi sekä ”koko Suomen” tuntema VR:n kuuluttaja Reidar Wasenius, joka nyt saa videolla myös ”kasvot”.

– Poliisi, pappi ja VR ovat suomalaisten tuntemia instituutioita. Siksi halusimme nämäkin mukaan, Laitinen sanoo.

Lue lisää: Huuhkajien EM-video keräsi sensaatiomaisen suosion – yksi kohta kuitenkin ihmetyttää: ”Suomessa on sokeita pisteitä”

Kukin henkilö tai joukkue esittelee videolla yhden EM-kisajoukkueeseen valitun pelaajan. Maantieteellisesti videota kuvattiin ympäri Suomen Helsingistä Simpeleelle ja Rovaniemelle – Marko Anttilan pätkä taas oli kuvattu käynnissä olevien jääkiekon MM-kilpailujen aikana Latvian pääkaupungissa Riiassa.

– Pohdimme, mikä olisi arvokas tapa julkaista historiallinen joukkue. Päädyimme tähän, että eri aloja edustavat suomalaiset julkaisevat joukkueen yhdessä, Laitinen kertoo.

Mallia videoon oli otettu esimerkiksi Englannin vuoden 2018 MM-kisajoukkueen julkistamisesta.

– Se oli vähän samantapainen, ja pohdimme, mitä hyvää voisimme ottaa siitä itsellemme. Halusimme myös, että mahdollisimman monella esittelijällä olisi jokin yhteys tämän esittelemään pelaajaan.

Videolla Mikael Gabriel esittelee musiikin saralla kunnostautuneen Nikolai Alhon, maajoukkueen ex-toppari Hannu Tihinen toisen kemiläisen eli Anssi Jaakkolan, Leijonien kapteeni Marko Anttila Huuhkajien kapteenin Tim Sparvin ja itsekin aikanaan SM-sarjatasolla maalivahtina pelannut Loiri ykkösvahti Lukas Hradeckyn.

– Vastaanotto oli aivan upea kaikilta, keihin olimme yhteydessä. Kaikki lähtivät tosi innoissaan mukaan. Oli suuri kunnia saada myös Loiri mukaan. Hänen osuudestaan saimme videoon aivan loistavan lopetuksen, Laitinen hehkuttaa.

Video syntyi erittäin nopealla aikataululla.

– Suunnitelma oli valmis viime viikolla, ja keskiviikosta alkaen työstimme kuvauksia. Pääasiassa pätkät tulivat näiltä ihmisiltä tai ryhmiltä itseltään meidän ohjeistuksemme avulla, Laitinen kertoo.

Näin ollen videolla näkyy ja kuuluu myös Huuhkajien kantava teema: yhteistyö.

– Meille kuvaaminen olisi ollut resurssien puolesta haastavaa. Nyt videolla on monta tekijää, kymmeniä. Valtteri ”Joltter” Jormanainen paketoi sitten erittäin nopeasti videoon sen tunnelman, jota haimme, Laitinen kiittelee.

Lue lisää: Marcus Forss elää tähänastisen jalkapallouransa hienointa aikaa

Sosiaalisessa mediassa Huuhkajien video on kerännyt valtavasti ylistystä. Ylivoimainen valtaosa palautteesta on ollut positiivista.

– Tulipa tästä hyvä olo. Uni tuskin tän pätkän jälkeen tulee ihan heti. Sen verran kierroksia nosti, salibandyn F-liigan markkinointipäällikkö Toni Nikunen kommentoi.

”Kylmät väreet meni”, ”tämä sai sykkeen nousemaan”, ”kertakaikkisen upea ja liikuttava video” ja ”ai että nyt oli tyyliä” olivat myös hyvin yleisiä kommentteja.

– Oi Suomi on niin IHAAAANAAA!! eräs twitteristi tiivisti hurmioituneen jalkapallokansan tunnot.