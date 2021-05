Kommentti: Markku Kanervan pelaajavalinnat EM-kisoihin ovat helppoja

Suomen EM-joukkueen valinta voi olla Markku Kanervalle kipeä paikka, mutta vaikeaa se tuskin on. Gareth Southgate saa kritiikkiä, teki hän mitä tahansa, kirjoittaa Saku-Pekka Sundelin.

Suomen ja Ruotsin välinen lauantainen miesten A-maaottelu oli melkoinen antikliimaksi siihen nähden, mitä se olisi voinut olla.

Koskaan ennen eivät maat ole kohdanneet valmistautuessaan molemmat jalkapallon arvoturnaukseen.

Pitkään aikaan ei Suomi olisi parhaalla miehistöllä pelatessaan lähtenyt näin tasavertaisista asetelmista kamppailuun.

Ottelusta jäi lopulta kovin vähän kenenkään käteen. Ruotsi oli selvästi parempi ja voitti 2–0.

Kahden varamiehisen maajoukkueen nuhjausta merkityksettömässä treenipelissä korosti pian maaottelun jälkeen alkanut Mestarien liigan finaali.

Suomi ja Ruotsi olivat lähinnä huonoja lämppäreitä, kun kaksi viimeiseen asti viritettyä maailman absoluuttista huippuseuraa kohtasi merkityksellisessä ottelussa, jossa oli vieläpä yleisöä. Intensiteetti, tunne, taktinen shakki, superyksilöt. Asetelma oli yksinkertaisesti toinen.

Tilanne muuttuu Huuhkajien osalta radikaalisti kahdessa viikossa, kun puolitoista vuotta odotetut EM-kisat viimein alkavat.

Ruotsi-kamppailun tulosta ja heikkoa esitystä on turha vatvoa. Kun Suomen avauksesta ottaa kahdeksan runkopelaajaa pois, joukkue heikkenee valtavasti, vaikka Huuhkajat kakkosmiehistöllään maailmanmestari Ranskan viime syksynä kaatoi. Se oli friikkitulos.

Ruotsin ja oikeastaan suurimman osan EM-turnaukseen edenneen maan pelaajamateriaalin laajuus on paljon Suomea kovempi. Tämä tiedettiin.

Se on myös syy, miksi päävalmentaja Markku Kanervan tehtävä nimetä lopullinen EM-kisaryhmänsä ei ole vaikea, vaikka hän itse niin sanoo.

Jo lopettaneet eivät sotkeneet

Vaikeaa 26 kisapelaajan valinta on lähinnä inhimillisessä mielessä. Kanerva on ennen kaikkea ihmisjohtaja. Hänelle on erityisen tärkeää käydä perinpohjainen keskustelu jokaisen kisakoneesta pudonneen pelaajan kanssa.

Kanerva ottaa melkein henkilökohtaisesti sen, että hän evää muutaman kisoista haaveilevan nuoren miehen unelman. Samaan aikaan valmentaja tietää, että hänen tehtävänsä on kasata mahdollisimman kilpailukykyinen joukkue, ei tuntea sääliä.

Ranskan päävalmentaja Didier Dechamps jätti kohujen keskellä olleen Karim Benzeman ulos 2016 EM-kotikisoista.

Ruotsin Janne Andersson joutui olemaan kieli keskellä suuta, kun Zlatan Ibrahimovic flirttaili julkisesti sillä, palaako hän ryhmään ennen Venäjän EM-turnausta. Nyt hyökkääjä olisi palannut, mutta loukkaantui.

Englannin Gareth Southgate saa joka tapauksessa kritiikkiä, valitsi kenet tahansa –tai lähinnä jättäessään valitsematta.

Esimerkiksi Liverpoolin Trent Alexander-Arnoldin kolmen neljän maailmanluokan oikean pakin joukosta.

Markku Kanervan tehtävää ovat helpottaneet esimerkiksi Perparim Hetemaj, Niklas Moisander ja Alex Ring, jotka ainakin julkisesti ovat pysyneet vankasti lopettamispäätöstensä takana runsaasta spekulaatiosta huolimatta.

Roman Eremenkon Kanerva olisi ottanut mukaan koska tahansa, mutta kokaiinikärynsä jälkeen sivussa pysytellyt Eremeko on päättänyt Kanervan puolesta. Hän harjoittelee ja pelaa tällä hetkellä kakkosdivisioonajoukkueiden mukana.

Nyt Kanerva valmennusryhmineen joutuu painimaan sellaisten kysymysten kanssa kuin se, valitaanko kuudenneksi toppariksi Daniel O’Shaughnessy vai Robert Ivanov, jos edes kuutta topparia tarvitaan, kun Jukka Raitala pystyy pelaamaan keskuspuolustajana.

Tai Nikolai Alho vai Albin Granlund Raitalan kirittäjäksi. Vai molemmat? Lassi Lappalainen vai Pyry Soiri?

Nämä ovat seikkoja, joita sietää puntaroida, mutta Suomen kisoissa kentällä nähtävään miehistöön ne vaikuttavat vain nimellisesti.

Sparvin pelaaminen tärkeää

Ylivoimaisesti lauantaisen pelin tärkein anti oli se, että polvioperaatiossa käynyt Tim Sparv pystyi pelaamaan avauspuoliajan. Ottelun jälkeisessä haastattelussa Sparv vaikutti mieheltä, joka tiesi olevansa sittenkin pelikunnossa EM-kisoissa.

Sparvin merkitystä joukkueelle on yritetty korostaa painottamalla hänen johtajuuttaan ja pelin ohjaamistaan, minkä kuuli hyvin tyhjällä Friends Arenalla.

Jokaisen poikamaajoukkueryhmänsä sekä A-maajoukkueen kapteenina ainoana suomalaisena pelaajana toiminut Sparv valitaan ryhmään, jos hän pystyy suurin piirtein kävelemään. Ja niin pitääkin valita.

Jostain syystä Sparv jakaa paljon mielipiteitä. On totta, että bensa alkaa loppua hänen tankistaan ja osat hajoilla. Maajoukkueura voi hyvinkin päättyä EM-kisoihin.

Sparv hankittiin aikoinaan tanskalaiseen FC Midtjyllandiin ns. Moneyball-metodein eli pitkälti data-analyysin perusteella. Seura teki hyvän rekrytoinnin.

Moneyball-ajatteluun kuuluu myös ihmissilmän epäileminen. Esimerkiksi baseballissa vanhan koulukunnan pelaajatarkkailijat karsastivat tiettyjä pelaajia, joilla saattoi olla vaikkapa omituinen heittotyyli. Tilastoihin vilkaisu olisi auttanut näkemään, että tyylillä ei ole väliä.

Sparv kuuluu tähän kategoriaan. Kun katsoo peliä, saattaa nähdä kulmikkaan ison miehen koikkelehtivan sulavien pelimiesten keskellä. Kun katsoo Sparvia, näkee alituisesti oikein sijoittuvan pelaajan, joka antaa mainettaan enemmän peliä edistäviä fiksuja syöttöjä linjojen läpi.

Ja kun katsoo sen lisäksi vaikkapa Suomen keskikentän tärkeän ja elegantin moottorin Glen Kamaran otteita, huomaa, että hän pelaa aina parhaat ottelunsa Sparvin rinnalla. Kamaran taso laskee muulloin, vaikka se pysyykin korkeana.

Suomen kisamiehistö julkistetaan tiistaina kello 21. Jo nimetystä alustavasta 26 pelaajan joukosta pudonnee pois neljä pelaajaa, kun Robin Lodin ja Raitalan pelit loppuvat MLS-sarjassa, Joona Toivio on pelannut Ruotsin cupin finaalin ja Marcus Forss saapuu ryhmään Brentfordin nousuhumusta.

Näillä kisoihin?

Ilman loukkaantumisia arvaukseni kisaryhmäksi on seuraava:

Maalivahdit: Lukas Hradecky, Jesse Joronen, Anssi Jaakkola.

Puolustus: Paulus Arajuuri, Joona Toivio, Jere Uronen, Jukka Raitala, Juhani Ojala, Leo Väisänen, Sauli Väisänen, Daniel O’Shaughnessy, Albin Granlund, Nicholas Hämäläinen, Nikolai Alho.

Keskikenttä: Glen Kamara, Tim Sparv, Joni Kauko, Rasmus Schüller, Pyry Soiri, Onni Valakari, Thomas Lam.

Hyökkäys: Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo, Robin Lod, Fredrik Jensen, Marcus Forss.