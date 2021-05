Huuhkajat-tuomio: ”Onnin sanoma oli selkeä, mutta sitten on se pelottava ajatus”

Ilta-Sanomien raati ruotii EM-kisoihin valmistautuvan Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ottelun Ruotsia vastaan.

Ilta-Sanomien raati ruotii EM-kisoihin valmistautuvan Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen ottelun Ruotsia vastaan. Raadissa ovat Saku-Pekka Sundelin, Marko Rajamäki ja Janne Kosunen.

Saku-Pekka Sundelin

Puheenaihe: Luulisi puheenaiheita riittävän Suomen ja Ruotsin kohdatessa ennen jalkapallon EM-kisoja, jonne molemmat osallistuvat. Melko vähiin ne kuitenkin jäivät Huuhkajien tärkeimpien pelaajien parannellessa vammojaan. Kapteeni Tim Sparv oli Ruotsia vastaan polvioperaationsa jälkeen avauksessa. Joukkueen johtohahmo vaikuttaisi olevan riittävässä kunnossa kisoihin, mikä on yksi huoli Markku Kanervalle vähemmän. Sparv valitaan, jos hän pystyy suurin piirtein kävelemään.

Punainen kortti: Harjoitusottelu varamiehistöllä tai ei, Suomen yleisilme oli todella vaisu. Vaikka Huuhkajat voitti kakkosryhmällään viime syksynä Ranskan, ottelu Ruotsia vastaan korosti taas, minkä verran taso laskee, kun avauksessa on vain noin kolme miestä normaaliavauksesta. Varsinkin Suomen oikea kaista petti Tukholmassa. Lassi Lappalainen, Nikolai Alho ja oikea toppari Robert Ivanov eivät tässä ottelussa ainakaan leimanneet kisapassejaan.

Tähti: Tähti on rajua liioittelua, mutta Suomen näkyvin pelaaja oli Onni Valakari, joka vaati palloa jatkuvasti itselleen ja teki pääasiassa hyviä ratkaisuja. Valakarin ennakkoluulottomuutta on ilo katsella, vaikka vääriäkin valintoja tulee, kuten Ruotsin toisessa maalissa, jossa hänen olisi pitänyt keskittää pallo maalille. Ruotsi iski vastahyökkäyksestä, kun topparit olivat kaikki ylhäällä. Toinen selkeä onnistuja oli Juhani Ojala, joka lienee vahvoilla Paulus Arajuuren ja Joona Toivion rinnalle EM-avaukseen.

Tyyli: Sauli Väisänen otti mallia Paulus Arajuurelta pelaamalla paperituppo nenässä. Arajuuren nenä aukesi Suomen voitettua toissa syksynä Liechtensteinin ja selvittyä EM-lopputurnaukseen topparin huudettua niin lujaa. Väisäsen nenä aukesi tällistä. Tuppo oli aivan liian pieni Arajuuren malliin verrattuna, eikä vammoistaan toipunut Väisänen Ruotsia vastaan täyttänyt Arajuuren saappaita muutenkaan.

Ilmiö: Ruotsi on ollut pallopelimörkö Suomelle useassa eri lajissa, mutta mörköä on alettu selättää. Jalkapallossa on vielä matkaa siihen, niin paljon parempi naapurimaa oli melko aneemisessa harjoitusmaaottelussa. Joukkueet olisi hieno nähdä vastakkain täydessä iskukyvyssään merkityksellisessä kamppailussa.

Marko Rajamäki

Puheenaihe: Teemu Pukin nilkkavamma. Teemu on elintärkeä pelaaja Huuhkajissa, joten hänen kuntoutus on legenda Gene Keurulaisen tärkein tehtävä ennen kisoja. Teemu on saatava pelikuntoon ja Gene on oikea mies tähän tehtävään. Gene on aina taikonut Jari Litmasenkin pelikuntoon, joten voimme luottaa myös siihen, että Teemu on pelikunnossa 12.6.2021 Tanska pelissä.

Punainen kortti: Tämä on jo tylsää toistoa, mutta tyhjät katsomot. Pitkään ollaan pelattu ilman yleisöä ja siitä kärsii kaikki. Varsinkin näistä ystävyyspeleistä puuttuu tunnetta, kun kannattajat eivät ole paikalla. Onneksi tunnelin päässä on jo valoa ja EM-lopputurnauksessa saadaan jo kannattajiakin stadioneille.

Tähti: Onni Valakari. Onnin sanoma oli selkeä: ”Minä haluan mukaan EM-lopputurnaukseen!” Onni teki valtavan määrän töitä puolustuspelissä, vaikka siinä tuli pari virhettäkin. Pallollisena hän kuitenkin oli Huuhkajien rohkein pelaaja. Syötöt lähtivät eteenpäin ja pariin otteeseen hän pääsi myös kokeilemaan vasemman jalan laukaustaan. Onni ansaitsee paikan, mutta päätöksen tekee Rive Kanerva.

Tyyli: Päävalmentaja Rive Kanervan rohkea tapa antaa uusille pelaajille mahdollisuuksia. Veikkausliigapelaajat Jasin Assehnoun ja Roope Riski pääsivät suoraan aloituskokoonpanoon. Molemmat saivat näin rehdin mahdollisuuden näyttää osaamistaan. Veikkausliigasta on mahdollista ponnistaa Huuhkajiin! Kiitos tästä Rivelle

Ilmiö: Harjoitusotteluissa ei peluuteta parhaita pelaajia. Tämä Ruotsi-ottelu oli näyttöpaikka EM-joukkueeseen pyrkiville pelaajille. Lisäksi kapteeni Sparvin polven pelikunto saatiin varmistettua. Huuhkajien EM-joukkue julkaistaan 1.6.2021, joten ensi perjantain Viro-ottelussa nähdään myös Huuhkajien ykkösvalintoja.

Janne Kosunen

Puheenaihe: Onko Suomi EM-kisoissa ihan turisti, koska hävisi Ruotsille selvästi? No eipä ole. Suomen pääpaino Ruotsia vastaan oli pelaajakokeiluissa. Arvioiduista EM-kisoissa avaavista vain Tim Sparv ja Jere Uronen pelasivat avauksessa Ruotsia vastaan. Kentällä ei ollut huonoja pelaajia, mutta yhteispelin puute näkyi kovan Ruotsin vieraana. Perjantain Viro-otteluun Suomi lähtee ykkösmiehistöllään. Se ottelu kertoo enemmän joukkueen iskukyvystä.

Punainen kortti: Suomen pienet virheet. Robert Ivanov torkahti ihan pikkuisen Ruotsin avausmaalissa, ja Ruotsi teki toisen maalinsa saatuaan rangaistuspotkun vastahyökkäyksestään. Kokonaisuudesta jäi vähän tyhjä tunne. Ei löytynyt säkenöiviä ja äärimmäisen sisukkaita pelaajasuorituksia, vaikka monella oli panoksena paikka EM-kisajoukkueeseen.

Tähti: Robin Quaison haistoi tilaisuuden, eteni taitavasti tekopaikkaan ja viimeisteli jäätävästi 1–0. Ruotsilta löytyy useita hyviä hyökkääjävaihtoehtoja, vaikka Zlatan on kokonaan sivussa kisoista loukkaantumisen takia. Suomalaisista mieleen lauantaina jäivät vahvimmin Onni Valakarin ennakkoluulottomuus sekä maalivahti Jesse Jorosen perusvarmuus. Niin mielellään kuin nostaisikin esille useita suomalaisnimiä, käsi ei vain ulotu riittävän syvälle säkin pohjalle.

Tyyli: Ruotsi pelaa 4–4–2:lla, vaikka jääkausi yllättäisi tai meteori iskisi. Suomi on taipunut viime vuosina 4–4–2:sta kolmen (puolustettaessa viiden) miehen puolustusmalliin. Suomen muutos on järkevä, koska vastaan EM-kisoissa tulevat todella laadukkaat Tanska, Venäjä ja Belgia. Puolustusvoittoisuus kuitenkin syö hyökkäämistä. Ja sitten se pelottava ajatus: jos nilkkavammaansa paranteleva Teemu Pukki ei kuntoudu täysin – saati lainkaan – mistä Suomi taikoo maalinsa!

Ilmiö: Vastakkain rakkaat naapurit ja viholliset 91. kertaa A-maaottelutasolla, mutta ei tietoakaan räiskeestä ja suuresta tunteesta. EM-kisat alkavat olla jo niin lähellä, ettei loukkaantumisriskejä otettu. Kyse oli enemmän pelikuvioiden hiomisesta ja pelaajakokeiluista kuin The Naapurin päihittämisestä. Yleisön puuttuminenkin antoi mahdollisuuden suhteellisen rauhalliselle ottelulle.