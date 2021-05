Ehtiikö Huuhkajien kapteeni Tim Sparv toipua pelikuntoon EM-kisoihin? ”On ollut tosi stressaavaa”

Huuhkajien kapteeni myöntää, että pelivuodet lähenevät loppuaan. Valmentaminen kiinnostaa pelaajauran jälkeen.

Tim Sparv myöntää, että viime viikot ovat olleet raskaita fyysisesti ja henkisesti. Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteenin huoli liittyy vihoittelevaan polveen. Sparv kävi maaliskuun lopussa polvileikkauksessa, josta toipuminen on ollut hidasta.

– Täysin kunnossa se ei ole, mutta olen tosi iloinen, miten tämän päivän treeni meni. Rehellisesti sanottuna ennen tätä leiriä olin skeptinen, mutta tällä viikolla signaalit kropasta ovat olleet positiivisia, keskikenttäpelaaja Sparv sanoi torstaina Huuhkajien tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Sparvin katse on kesän EM-lopputurnauksessa, jossa Suomi pelaa samassa alkulohkossa Tanskan, Venäjän ja Belgian kanssa. EM-potkua joukkue hakee lauantaina vierasottelulla Ruotsia ja ensi viikon kotikamppailulla Viroa vastaan.

– Ajatus on, että pelaan jo Ruotsia vastaan, mutten varmaan koko ottelua. Ottelu näyttää, mikä roolini on kisoissa ja miltä kroppa tuntuu.

Sparv sanoo, että viime ajat ovat olleet outoja, koska hän ei ole pystynyt nauttimaan lähestyvästä EM-turnauksesta polvimurheiden takia.

– Ajatukseni ovat olleet koko ajan polvessa. Se on ollut tosi stressaavaa, ja koko ajan on ollut turhautunut olo.

Tim Sparv (vas.) ja Teemu Pukki Suomen harjoituksissa Helsingissä 26. toukokuuta 2021.

Sparv, 34, ilmoitti viime viikolla lähtevänsä kreikkalaisseura AEL:stä, jota hän edusti alle vuoden.

– Kun sopimukseni viime keväänä loppui Tanskassa FC Midtjyllandissa, minulla oli fiilis, että haluan erilaisen kokemuksen. Sen sain. Olen tyytyväinen ja iloinen, että menin mukavuusalueeni ulkopuolelle, keskikenttäkonkari sanoo.

Kokemus ei tosin ollut pelkästään myönteinen. Niistä asioista Sparv aikoo kertoa enemmän EM-kisojen jälkeen.

– Näin ja kuulin asioita, joita en ole aiemmin kokenut. Kreikka ei ollut traumaattinen kokemus, seura vähän oli. Se oli täysin eri ympäristö ja toimintakulttuuri, mihin olen tottunut, Sparv sanoo AEL-ajastaan.

Sparvin seurajoukkuetulevaisuus on auki. Hän vihjaa, että myös kotimaan kentät saattavat tulla kyseeseen.

– Urani lähestyy loppuaan, mutta haluan edelleen pelata ja etsiä seuran, joka voisi antaa minulle hyvän ympäristön ja perspektiiviä tulevaisuuteen. Minulla on suuri intohimo valmentaa tulevaisuudessa. Pelaaminen on edelleen tosi hauskaa, kun olen kunnossa. Ehkä olisi sauma tulla takaisin Suomeen ja voittaa liiga.

Huuhkajien EM-joukkue nimetään 1. kesäkuuta. EM-alkulohkossaan Suomi kohtaa Tanskan Kööpenhaminassa 12. kesäkuuta, Venäjän Pietarissa 16. kesäkuuta ja Belgian Pietarissa 21. kesäkuuta.

– Meillä on loistava mahdollisuus näyttää maailmalle, että Suomessa pelataan hyvää jalkapalloa. Olen ylpeä jengistämme, että olemme tehneet historiaa. Toivottavasti pystymme yllättämään monet, vaikka kova lohko se on, Sparv sanoo.

Lassi Lappalaisen (oik.) valmistautuminen EM-kisoihin ei ole ollut paras mahdollinen. Kuvassa Lappalainen Montrealin ottelussa Columbus Crew’ta vastaan toukokuun 1. päivä.

Yksi EM-valintaa kyttäävistä suomalaispelaajista on Lassi Lappalainen, joka on ollut eri syiden takia sivussa maajoukkueesta pitkään. MLS-seura CF Montrealissa pelaavan Lappalaisen edellinen ottelu Huuhkajissa on syksyltä 2019.

MLS-kausi alkoi huhtikuussa, joten kovin monta sarjapeliä Lappalaisella ei ole allaan. Montrealin parista avausottelusta hän oli sivussa olkapäävamman takia.

– Tulokset eivät ole olleet ihan parhaimpia. Mielestäni olen pelannut ihan hyvin. On ollut myös oman pelikunnon hakemista. Olkapää on nyt kunnossa, Lappalainen sanoo.