Tuhti kisaopas jalkapallon EM-kisoista nyt myynnissä – 108 sivua Huuhkajista ja muiden maiden tähdistä

108 sivua asiaa jalkapallon EM-kisoista nyt myynnissä. Suomen ihme, Arajuuren ja Hradeckyjen tarina, Gunu, analyysit, Tervon essee ja paljon muuta laatuluettavaa.

Ilta-Sanomien ja Urheilulehden julkaisema perinteinen kisaopas jalkapallon arvokisoista on nyt tavallistakin tuhdimpi, kun Huuhkajat on ensi kertaa mukana yhdessätoista eri Euroopan kaupungissa pelattavassa EM-lopputurnauksessa.

Torstaina myyntiin tulleessa EM-futis-kisaoppaassa on peräti 108 sivua. Myös sisältö on yhtä runsas kuin julkaisun sivumäärä: henkilötarinoita, reportaaseja, ilmiöjuttuja, erikoishaastatteluita, analyysejä sekä kisaohjelma jatkokaavioineen.

Lehti löytyy kaikista hyvin varustetuista irtonumeropisteistä hintaan 4,90 euroa (+IS:n hinta). Mukana irtonumero-ostajille on myös Paninin tarra-albumi sekä tarroja EM-kisojen pelaajista.

Yksi lehden johtavista teemoista oli selvittää, mitä syvää unta nukkuneessa Suomen jalkapallossa on viime vuosina tapahtunut, kun Markku Kanervan ryhmä on pystynyt haastamaan niin isot kuin pienet vastustajat, vaikka ryhmän pelaajamateriaali ei ole erityisen nimekästä. Asiasta kerrotaan ”Suomen ihme” -jättiartikkelissa.

Mukana on myös Huuhkajien hymyilevän topparijärkäleen Paulus Arajuuren tarina. Hän on marssinut pitkän matkan Halkian kylästä joukkueen alakerran johtohahmoksi.

Omaa polkuaan on kulkenut myös maalivahti Lukas Hradeckyn perhe, jonka tarina hajonneesta Tshekkoslovakiasta Turun Runosmäkeen kuullaan perheen isän, diplomi-insinööri Vladimir ”Vlado” Hradeckyn suulla.

Mukana on myös ylistyslaulu kaikille huoltajille, Linnan juhlissa hurmanneen entisen maajoukkuehuoltajan Gunnar ”Gunu” Yliharjun tarina.

EM-futis vieraili myös belgialaisen Genkin akatemiassa, jossa Huuhkajien nimekkäimpiin vastustajapelaajiin lukeutuva Kevin De Bruyne kypsyi huipulle.

Kisaoppaassa on luonnollisesti analysoitu kaikki EM-kisoihin osallistuvat joukkueet. Erityinen huomio on Huuhkajissa ja muissa B-lohkon ryhmissä, mutta emeritusvalmentaja Martti Kuusela on löytänyt paljon mielenkiintoista myös muista kisajoukkueista.

Luettavaa tarjoaa myös suosikkikirjailija Jari Tervon essee, 100 kysymystä futiksesta ja monta muuta 11. kesäkuuta alkavaan arvotapahtumaan liittyvää juttua.

EM-futis tulee automaattisesti Urheilulehden tilaajille. Julkaisun tilausohjeet löydät täältä. Tänä vuonna on ilmestymässä vielä Tokion paksun olympianumeron lisäksi klassiset kausioppaat brittifutiksesta, SM-liigasta ja NHL:stä. Urheilulehdessä julkaistaan joka viikko pintaa syvemmälle meneviä artikkeleita urheilun maailmasta. Löydät esimerkkejä niistä vapaasti luettavana täältä.