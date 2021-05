Fredrik Jensen, 23, ei pääse parturiin: taikauskoinen kielto estää leikkaamasta ”Tarzan-lettiä” – ”Pestään kunnolla”

Fredrik Jensen on noudattanut Lukas Hradeckyn hyväntahtoista käskyä.

Hyökkääjä Fredrik Jensen esiintyi keskiviikkona Huuhkajien mediatilaisuudessa tutussa lookissaan. Hyväntuulinen hyökkääjä todisti samalla tunnollisuuttaan.

Kun Jensen teki Huuhkajille tärkeitä maaleja Kansojen liigassa viime syksynä, maalivahti Lukas Hradecky väitti keksineensä hyökkääjän tehovireen salaisuuden:

– Se oli se Tarzan-letti. Hän ei saa mennä parturiin ennen EM-kisoja! Hradecky sanoi viime lokakuussa Jensenin upotettua maalillaan Irlannin.

Jensen repesi nauramaan keskiviikkona, kun häneltä kysyttiin, onko hän noudattanut Hradeckyn käskyä.

– Löin myös porvoolaisen kaverini kanssa vetoa, että kisoihin asti pysyvät (nämä) hiukset. Luulin silloin, että kisat olisivat olleet viime vuonna, mutta eivätpä olleet. Sitten ”Luke” meni sanomaan, etten leikkaisi ennen kisoja, ja tässä sitä nyt ollaan, Jensen sanoi eilen pehkoaan pöllyttäen.

Ei tunnu haittaavan.

– Pestään hiuksia kunnolla, niin eivätköhän ne siinä pysy, Jensen sanoi nauraen.

Tarzan? Fredrik Jensen onnistui viime syksynä Irlantia vastaan, minkä jälkeen hänelle määrättiin hiustenleikkauskielto.

Vakavasti puhuttuna Jensen on näyttänyt iskukykyään Huuhkajissa kovalla ammattitaidolla. Hän teki viime vuonna Kansojen liigassa Suomelle kolme maalia – näistä kaksi oli voittomaaleja.

Jensenin kokonaissaldokin huuhkajapaidassa vakuuttaa: 16 ottelua ja seitsemän maalia.

Suomen päävalmentaja Markku Kanerva julkistaa lopullisen EM-kisamiehistönsä 1. kesäkuuta, ja Jensen mitä todennäköisimmin mahtuu listalle.

Porvoolaislähtöisen pelaajan haave paitsi pelaamisesta myös onnistumisesta EM-areenoilla elää vahvana.

– Unelma kisoissa pelaamisesta on ollut minulla aina – jo pienenä, kun on katsonut EM- ja MM-kisoja. Jos nyt tulisi sauma ja pääsisin tekemään maalin, olisihan se uskomatonta.

Mahdollista toiverooliaan EM-kisoihin hän ei eritellyt.

– Tärkeintä on se, että menestymme joukkueena. Totta kai meillä kaikilla on omat roolimme jengissä. Jos pääsen kentälle, maalisyötöillä ja maaleilla voin auttaa joukkuetta. Se on periaatteessa roolini.

Tämän näköinen Fredrik Jensen tuuletti EM-karsintamaalia Armeniaa vastaan lokakuussa 2019.

Augsburgia edustavan 23-vuotiaan hyökkääjän kausi Bundesliigassa kulki – jälleen – kuoppien kautta. Loukkaantumiset vaivasivat.

Jensen on pelannut kolmen kauden aikana Augsburgissa yhteensä vain 29 liigaottelua.

– On ollut paljon loukkaantumisia kolmen viime vuoden aikana. Aina yritän tehdä kaikkeni, ettei niitä tulisi. Nyt olen taas täydessä iskussa, hyökkääjä sanoi.

Hän ei ole ehtinyt pelätä vammojen vaarantavan hänen kisaunelmansa.

– Ei ole mitään järkeä lähteä kentälle, jos pelkää loukkaantumisia. Ne tulevat, jos tulevat.

Fredrik Jensen Kansojen liigan ottelussa Irlantia vastaan viime lokakuussa.

Maajoukkueen leiriryhmä kokoontui jo maanantaina. Edessä on pitkä yhteiselo niin sanotussa koronakuplassa, mutta se ei ahdista.

– Meidän piti mennä Bundesliigassa kuplaan, että saatiin pelattua kausi loppuun. Eli nyt on menty yhdestä kuplasta toiseen. Alkaa olla aika tottunut tähän. Täällä on hyviä jätkiä, ja kun korttia pelataan, niin kyllä tässä aika menee hyvin, Jensen sanoi.

Suomi pelaa ennen EM-kisoja vielä kaksi A-maaottelua. Lauantaina vastassa on Ruotsi ja ensi viikon perjantaina Viro.

Huuhkajien EM-kisadebyytti nähdään 12. kesäkuuta Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa.