Pikkuvaivat koettelevat Huuhkajien EM-leiriryhmää – ”Paljon pelejä ja kuormitusta”

Paulus Arajuuri ja Rasmus Schüller vakuuttavat, ettei heidän kohdallaan pitäisi olla huolta.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen yllä leijuu monia kysymysmerkkejä, kun EM-lopputurnauksen alkuun on alle kolme viikkoa.

Tuorein muutos ensimmäiseen leiriryhmään tuli tiistaina, kun Palloliitto kertoi kotisivuillaan, että puolustaja Aapo Halme liittyy joukkueeseen. Puolustaja Leo Väisänen on flunssassa eikä ole vielä liittynyt ryhmään.

Huuhkajien alkueräisestä leiriryhmästä jäivät jo aiemmin pois Joel Pohjanpalo, Glen Kamara ja Marcus Forss. Mjällbyn maalivahti Carljohan Eriksson ja HJK:n hyökkääjä Roope Riski liittyivät Huuhkajiin.

Puolustaja Albin Granlund on puolestaan koronakaranteenissa. Maalivahti Jesse Jorosen on määrä tulla joukkueen mukaan keskiviikkona."

Osa muutoksista ei aiheuta huolta Suomen kannattajille. Kamara sai luvan lisälevolle, ja Forss tavoittelee seurajoukkueensa Brentfordin kanssa nousukarsintafinaalista paikkaa Englannin Valioliigaan.

Nilkkavammasta kärsinyt hyökkääjätähti Teemu Pukki kertoi maanantaina olevansa luottavainen, että on iskussa EM-avauksessa Tanskaa vastaan.

Myös keskikenttäpelaaja Rasmus Schüllerillä on ollut pieniä loukkaantumishuolia, sillä häntä on vaivannut reisi. Seurajoukkuetasolla tukholmalaista Djurgårdenia edustava Schüller vakuuttaa, että reisi on tällä hetkellä "ihan hyvä".

– Pelasimme kaksi viikkoa sitten keskiviikkona Östersundia vastaan, ja siinä ottelussa tuli vähän ongelmia reiden kanssa. Sen jälkeen on ollut paljon pelejä ja kuormitusta. En ole ehkä ehtinyt lepuuttaa reittäni niin paljon kuin olisi pitänyt. Nyt on ollut pari päivää mahdollisuus keventää harjoittelua, Schüller kertoi tiistaina Huuhkajien tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Suomi hakee EM-askelmerkkejä kohtaamalla lauantaina Solnassa Ruotsin. Sen jälkeen edessä on ensi viikolla Olympiastadionilla pelattava kotikamppailu Viroa vastaan.

EM-lopputurnausurakkansa Huuhkajat aloittaa Kööpenhaminassa Tanskaa vastaan 12. kesäkuuta. Venäjän Huuhkajat kohtaa Pietarissa 16. kesäkuuta ja Belgian 21. kesäkuuta. EM-miehistö on ilmoitettava viimeistään 1. kesäkuuta.

Schüller, 29, on parin pelin päässä 50 A-maaottelun rajapyykistä.

– Totta kai sen lukeman haluaisi nyt kesällä täyttää. Sellainen luku herättää kunnioitusta ja uskomattoman ylpeyden. Jossain vaiheessa en ehkä olisi uskonut, että tulee niin paljon A-maaotteluita, Schüller sanoo.

Tärkeä keskuspuolustaja Paulus Arajuuri on ollut loppukaudesta sivussa muutamista seurajoukkueensa Pafosin otteluista Kyproksen liigassa. Arajuuri vakuuttaa, ettei kyse ole ollut mistään vakavasta.

– Pitkä kausi ja jouduimme alempaan kasiin (alempaan loppusarjaan). Sitä kautta tuli vielä enemmän otteluita. On ollut pientä ylirasitusta lonkissa. Kun varmistimme sarjapaikkamme, sain mahdollisuuden kuntouttaa kroppaani, Arajuuri sanoi tiistaina.

Arajuuri ei osaa vielä sanoa, missä pelaa ensi kaudella. Hänen sopimuksensa Pafosin kanssa päättyy tähän kauteen.

– Tällä hetkellä fokus on täysin täällä (Huuhkajissa). Toivottavasti löytyy jokin paikka, jossa pelata myös ensi vuonna.

Arajuuri, 32, haluaa jatkaa maajoukkueessa myös EM-kisojen jälkeen.

– Koen, että pelaan urani parasta jalkapalloa. En missään nimessä koe, että olisin vielä valmis luopumaan. Se tietysti vaatii, että tasoni säilyy ja minut valitaan mukaan.