ÖT: Roman Eremenko paljasti, miksei palannut Huuhkajiin – kokaiinikärystä alkoi viiden vuoden poissaolo: ”Pahentunut vuosien myötä”

Roman Eremenko rikkoi radiohiljaisuuden Österbottens Tidningenin haastattelussa. Pitkään lonkkavammoista kärsinyt Eremenko raotti verhoa maajoukkuetulevaisuutensa suhteen.

73 maaottelua Huuhkajissa pelannut Roman Eremenko ei ole mukana, kun Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa jalkapallon EM-kisoihin.

34-vuotias keskikenttäpelaaja kärysi kokaiinista vuonna 2016, eikä ole sittemmin esiintynyt maajoukkueessa.

Tuolloin Uefa asetti Eremenkon kahden vuoden kilpailukieltoon, minkä jälkeen päävalmentaja Markku Kanerva ei huolinut häntä joukkueeseen.

Maaliskuussa Kanerva kuitenkin kertoi tavoitelleensa Eremenkoa puhelimitse. Österbottens Tidning -lehden mukaan pelaaja ei ollut kuullut soittoa.

Paluu maajoukkueeseen ei olisi silti onnistunut, sillä Eremenko on kärsinyt viime vuosina lonkkavaivoista.

– Kun meillä on ollut taukoja seurajoukkueen otteluista, minun on täytynyt lepuuttaa lonkkaani. Toinen puoli on korkeammalla kuin toinen ja se on vain pahentunut vuosien myötä. Olen ottanut kipulääkkeitä ja pistoksia ennen jokaista ottelua viime vuosina, hän kertoo Österbottens Tidningille.

Kun Eremenkon kilpailukielto päättyi vuonna 2018, monet miettivät, olisiko taiturimaista pelaajaa viisasta ottaa takaisin ”sekoittamaan” hyvin pelannutta huuhkajaryhmää.

Kisapaikan varmistuttua Eremenko ei itsekään halua seisoa menestyksen tiellä.

– Olen ollut viisi vuotta poissa maajoukkueesta. Siksi tämä EM-lopputurnaus ei ole minun juttuni. En ole ollut joukkueen kanssa ja vienyt heitä kisoihin.

Eremenko kertoo pitävänsä tulevaisuudessa yhä maajoukkueen oven auki. Tällä hetkellä hän harjoittelee Pietarsaaressa kakkosdivisioonajoukkue JBK:n mukana.

Eremenko edusti viimeksi Venäjän pääsarjaseura Rostovia, jonne hän siirtyi alkuvuodesta 2019. Osapuolet purkivat sopimuksen tämän vuoden helmikuussa yhteisymmärryksessä. Eremenko palasi Suomeen perhesyistä.