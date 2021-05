Huuhkajat aloittaa pitkän EM-urakan leirityksineen – Teemu Pukki kiittää vaimoaan ja muiden pelaajien vaimoja: ”Iso respect”

Teemu Pukki ei vieläkään tiedä, miten hän satutti nilkkansa, mutta vakuuttaa pelaavansa EM-avauksessa Tanskaa vastaan.

Hyviä uutisia Suomen jalkapallomaajoukkueelle ja sen kannattajille: Teemu Pukki on mitä suurimmalla todennäköisyydellä pelikuntoinen, kun joukkue pelaa historiansa ensimmäisen lopputurnausottelunsa.

Vastassa on Tanska 12. kesäkuuta Kööpenhaminassa, kaupungissa, jossa Pukki paukutti maaleja Bröndbyn paidassa.

– Loukkaantumisesta on kulunut kolme viikkoa. Olen ollut pari viikkoa Suomessa, ja olemme tehneet ”Genen” (joukkueen fyysinen valmentaja Jari Keurulainen) kanssa töitä sen eteen, että nilkka tulee kuntoon. Olen luottavainen, että olen Tanskaa vastaan pelikunnossa, Pukki sanoi maanantaina maajoukkueen tiedotustilaisuudessa Kalastajatorpalla.

Pukki pelasi vapunpäivänä Norwichin kauden viimeistä edellisessä pelissä koko ottelun ja iski maalin 85. peliminuutin kohdalla.

Seuraavana aamuna nilkka oli turvonnut.

– Se oli outo tapaus. Toisella puoliajalla nilkka tuntui oudolta, mutta se ei kipeytynyt mitenkään. Mietimme fysioiden kanssa, missä tilanteessa se tuli, kun mikään hetki ei jäänyt mieleeni. Heidän mielestään satutin sen ensimmäisen maalin yhteydessä, kun prässäsin maalivahtia ja jalkamme osuivat yhteen.

Pukki lähetti Norwichin lääkintähenkilöstölle kuvan isoksi paisuneesta nilkastaan, minkä jälkeen se kuvattiin kunnolla. Kuvat lähetettiin myös Suomen maajoukkueen lääkäreille ja Keurulaiselle.

Pukki oli yhteydessä myös ”ortopedi” Joel Pohjanpaloon. Maajoukkueen kärkiparilla on liikaakin kokemusta nilkkavammoista.

– En missään vaiheessa pelännyt, että EM-kisat menevät ohi. Alusta asti uskoin, että nilkka tulee ajoissa kuntoon. Kaikki lääkärit ja fysiot ovat olleet samaa mieltä. Aikaa onneksi on vielä, ei mitään hätää.

Lauantain harjoitusottelu Ruotsia vastaan Pukilta jää varmasti väliin. Suomi kohtaa Viron viimeisessä harjoituspelissä Helsingissä ennen kuin joukkue siirtyy Pietarin-tukikohtaansa.

Pukin nilkan diagnoosi on nivelsiteen lievä repeytyminen. Toistaiseksi turvotuksen on annettu laskeutua ja jalan parantua itsestään. Pukki on lähinnä pitänyt kuntoaan ja lihasvoimaansa yllä.

Tulevina päivinä hän osallistuu jo jonkin verran harjoituksiin, mutta ei osaa vielä sanoa, milloin laittaa nappulakengät jalkaansa.

Norwichilla ei ollut ongelmaa päästää timanttiaan Keurulaisen huomaan.

– Se oli minulle itsestään selvyys, että tulen tänne. Pitkä kausi Englannissa takana, teki hyvää tulla nopeasti Suomeen. Jos joku laittaa nilkan kuntoon, se on Gene.

Teemu Pukki kuvattuna tiistaina Huuhkajien mediatilaisuudessa.

Olisi kohtalon ivaa, jos Pukilta jäisi EM-kisat väliin. Hän on säästynyt tähän asti lähes vammoitta pitkällä urallaan.

– Taisin olla 18-vuotias ja pelata Espanjassa, kun minulla meni viimeksi nilkka. Ei ole kauheasti kokemusta nilkkavammoista tai oikein muistakaan vammoista.

Maajoukkue aloittaa maanantaina pitkän leirityksensä, minkä aikana pelaajat elävät kuplassa välttääkseen koronatartuntoja.

Pukki ja kumppanit näkevät perheitään parhaassa tapauksessa, tai katsantokannasta riippuen huonoimmassa, vasta heinäkuussa.

– Milloin me sitten tiputaankaan. Toivottavasti menemme mahdollisimman pitkälle kisoissa. Siinä tulee pitkä aika, ettei näe perhettä. Ei voi kuin kiittää vaimoa. Sama juttu muillakin. Iso respect kaikille vaimoille. Tulee pitkä aika erossa, mutta tämä on myös unelma meille kaikille. Onneksi on Facetimea ja muuta, Pukki sanoi.