Huuhkajille ikäviä uutisia

Joel Pohjanpalon tilanteesta tihkuu huolestuttavia tietoja.

Jalkapallon EM-kilpailuihin valmistautuvan Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjien loukkaantumismurheet jatkuvat.

Nyt loukkaantuneiden listalle on liittynyt Saksan Bundesliigan 1. Union Berlinin hyökkääjä Joel Pohjanpalo.

Berliiniläisseura tiedotti tänään Twitterissä, että Pohjanpalo ei pysty pelaamaan lauantain ottelussa RB Leipzigiä vastaan loukkaantumisen takia. Joukkueen manageri Urs Fischer luetteli niiden viiden pelaajan nimet, jotka eivät pysty pelaamaan ottelussa. Pohjanpalo oli mukana tässä viisikossa.

– Leverkusen-ottelun jälkeen Pohjanpalo oli loukkaantunut. Hän kävi tarkastuksessa, ja nykytilassaan hän ei pysty pelaamaan, Fischer sanoi.

Tilanne on erittäin harmillinen niin Pohjanpalolle itselleen kuin Huuhkajille. Pohjanpalo on kärsinyt urallaan lukuisista vammoista. Tällä kaudella hän oli marras-tammikuussa sivussa yhdestätoista ottelusta nilkkavamman takia. Pohjanpalo on pelannut Bundesliigassa tällä kaudella 20 ottelua ja viimeistellyt niissä kuusi maalia.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva nimesi keskiviikkona EM-leiriryhmän, joka kokoontuu Helsinkiin maanantaina. Pohjanpalo on mukana ryhmässä. Suomen tärkeimmistä hyökkääjistä myös Teemu Pukki on vielä toipilas. Norwichissa hurjan kauden pelannut Pukki parantelee nilkkavammaa.

–Teemu Pukin kuntoutus on hyvässä vaiheessa ja olemme tosi positiivisia sen suhteen, että hän on kisoissa kunnossa, Kanerva sanoi keskiviikkona.