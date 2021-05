Tällaisen tähtinipun Huuhkajat kohtaa EM-kisoissa! Belgian päävalmentaja nimesi miehistönsä

Belgia ja Suomi kohtaavat jalkapallon EM-kisoissa 21. kesäkuuta.

Kevin De Bruyne on yksi maailman parhaista hyökkäävistä keskikenttäpelaajista.­

Suomen kanssa samassa alkulohkossa pelaavan Belgian päävalmentaja Roberto Martinez nimesi maanantaina alustavan joukkueensa jalkapallon miesten EM-lopputurnaukseen.

Belgian miehistö vilisee tähtinimiä, joista kirkkaimpia ovat muun muassa Manchester Cityn Kevin De Bruyne, Milanon Interin Romelu Lukaku ja Real Madridin Eden Hazard sekä Thibaut Courtois.

Myös Borussia Dortmundin keskikenttäpelaaja Axel Witsel on ryhmässä mukana, vaikka hän on kärsinyt loukkaantumisista. Witsel kävi tammikuussa akillesjänneoperaatiossa ja on ollut siitä lähtien peleistä sivussa.

– Kun kokoonpanoja on laajennettu 26 pelaajaan, voin ottaa riskin. Hän on ainutlaatuinen pelaaja, Martinez sanoi Witselistä.

EM-ryhmiin voidaan nimetä 26 pelaajaa normaalin 23 sijaan koronavirusriskien takia. Lopulliset kisajoukkueet on ilmoitettava Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle viimeistään 1. kesäkuuta.

EM-turnauksen suurimpiin voittajasuosikkeihin kuuluva Belgia kohtaa B-alkulohkossa Venäjän 12. kesäkuuta, Tanskan 17. kesäkuta ja Suomen 21. kesäkuuta.