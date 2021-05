THL lähetti vahvan viestin Huuhkajien kannattajille: jääkää jalkapallon EM-kisojen ajaksi kotiin

THL toivoo, että kisaturistit eivät lähtisi Pietariin ja Kööpenhaminaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee, etteivät Huuhkajien kannattajat matkustaisi kesän jalkapallon EM-kisoihin.

Suomi pelaa alkulohkon ottelunsa Pietarissa ja Kööpenhaminassa 12.–21. kesäkuuta.

– Suomen pääsy EM-kisoihin on valtavan hieno asia. Koronapandemia ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään, ja kisoja koskevat samat suositukset kuin kaikkea muutakin matkustamista. Ottelut kannattaa ikävä kyllä siksi katsoa kotona, johtaja Mika Salminen kertoo THL:n tiedotteessa.

– Paikan päälle peleihin matkustamiseen liittyy merkittävä tartunnan riski, sillä vaikka yleisömääriä on rajoitettu, katsojia on stadioneilla tuhansia ja osa heistä voi tulla maista, joissa tartuntoja on yhä runsaasti.

THL:n mukaan koronan ilmaantuvuus Pietarissa on tällä hetkellä 187 tapausta 100 000:ta ihmistä kohden. Tanskassa vastaava luku on 200. Suomessa ilmaantuvuus on 52 tapausta per satatuhatta ihmistä.

Tanskassa turisteilta vaaditaan negatiivinen koronatesti sekä ennen lähtöä että välittömästi maahan saapumisen jälkeen. Venäjän viranomaiset eivät ole vielä linjanneet maahantuloedellytyksiä.