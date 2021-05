Huolestuttava uutinen EM-kisojen kynnyksellä – Teemu Pukilla nilkkavamma

Teemu Pukin nilkan nivelsiteissä on vamma.

Suomen maajoukkueen ja Norwichin hyökkääjätähdestä Teemu Pukista kantautui huolestuttavia uutisia.

Norwich tiedotti, että Pukin, 31, nilkan nivelsiteet vaurioituivat viime viikonlopun 4–1-voitossa Readingista. Norwichin tiedotteen mukaan kyse on Pukin oikeasta nilkasta. Pukki menee jatkotutkimuksiin, joissa selviää arvio toipumisajasta.

Varmaa on, että Pukki ei pelaa ensi viikonloppuna Norwichin viimeisessä sarjaottelussa Barnsleyta vastaan.

Myös Palloliitto tiedotti vammasta, joka ei sen mukaan vaadi leikkaushoitoa. Markku Kanerva tarjosi huojentavia uutisia suomalaisille:

– Uskomme, että Teemu on EM-kisoissa pelikunnossa. Hoito-ohjelma ja toipuminen on aloitettu jo ja kaikki tähtää siihen, että Teemu Pukki on täydessä pelikunnossa, kun EM-kisat alkavat.

Huuhkajat aloittaa valmistautumisensa EM-kisoihin toukokuun lopussa. Suomi kohtaa harjoitusottelussa Ruotsin 29.5. ja Viron 4.6.

EM-kisat alkavat Suomen osalta 12.6. ottelulla Tanskaa vastaan.

